إلى غاية الآن، لم تُجر سوى دراسات قليلة حول التفاعل بين ذوبان الجليد والنشاط البركاني في أجزاء أخرى من العالم. ومع ذلك، يعتقد باحثون في الولايات المتحدة أن 245 بركانًا حول العالم قد تتأثر، من جبال الأنديز إلى ألاسكا وكامتشاتكا في روسيا. ويعيش حوالي 160 مليون شخص في مناطق مجاورة لأحد هذه البراكين، ومن بينهم 20 ألفًا في المناطق المجاورة مباشرة.