 تغير المناخ: أزمة التأمين في لويزيانا | صنع في ألمانيا | DW | 14.06.2023

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صنع في ألمانيا

تغير المناخ: أزمة التأمين في لويزيانا

تسببت أزمة المناخ في كوارث طبيعية تزداد عددا وحدة. في لويزيانا التي ضربتها أعاصير عديدة في الفترة الأخيرة، غادرت العديد من شركات التأمين الولاية، فلم يعد الكثير من السكان قادرين على تحمل ارتفاع تكاليف التأمين. فهل هناك طريقة للخروج من هذه الورطة؟

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