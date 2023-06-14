تغير المناخ: أزمة التأمين في لويزيانا

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تسببت أزمة المناخ في كوارث طبيعية تزداد عددا وحدة. في لويزيانا التي ضربتها أعاصير عديدة في الفترة الأخيرة، غادرت العديد من شركات التأمين الولاية، فلم يعد الكثير من السكان قادرين على تحمل ارتفاع تكاليف التأمين. فهل هناك طريقة للخروج من هذه الورطة؟
في خضم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 المنعقد في مصر، صدر مؤشر أداء تغير المناخ الجديد لترتيب البلدان في مجال حماية المناخ لعام 2022، حيث احتفظت الدنمارك والسويد بالصدارة عالميا والمغرب الأول عربياً.
قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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