 تغيرات تطرأ على الجسم خلال ممارسة الجنس | صحتك بين يديك | DW | 09.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

تغيرات تطرأ على الجسم خلال ممارسة الجنس

خلال العلاقة الحميمة يكون الجسم كله نشطاً تقريبا، إذ لا يتوقف الأمر على نشاط القلب أو الدماغ أو الأعضاء الجنسية. لكن ما الذي يحدث بالفعل هناك؟

المزيد من المركز الإعلامي

25.11.2022, Screenshots in a good shape, DW-Sendung, Aurelia©DW Fitnesstrainerien Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape. Tags: Aurelia, Fitness, In Good Shape

تمارين اللياقة البدنية لشد الصدر 09.12.2022

29.7.2022, Bilder zum Thema, Sex, Klitoris, Menstruation,

حقيقة غشاء البكارة 09.12.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - إدمان المخدرات 01.12.2022

DW In good shape-Sendung vom 02.12.2022

رياضة الصباح 01.12.2022

المزيد صحتك بين يديك

Laboratory technician doing research with images of hepatitis A virus on computer.

أكثر الأمراض المنقولة جنسياً شيوعًا 09.12.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الصحة الجنسية وأهمية الحفاظ عليها 09.12.2022

ILLUSTRATION - Eine rote Aids-Schleife liegt auf einem Globus über dem Kontinent Afrika, aufgenommen in Frankfurt (Oder) am 29.11.2010. Die WHO hat den 1. Dezember als den Weltaidstag 1988 ausgerufen. Rund um den Globus erinnern am 1. Dezember verschiedenste Organisationen an das Thema Aids und rufen dazu auf, aktiv zu werden und Solidarität mit HIV-Infizierten, Aids-Kranken und den ihnen nahestehenden Menschen zu zeigen. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn

حقائق صحية: خرافات حول الإيدز 09.12.2022

25.11.2022, Screenshots in a good shape, DW-Sendung, STI-Mythen©DW Still aus dem DW-Beitrag 'STI-Mythen' Tags: Geschlechtskrankheiten, STI, In Good Shape

أساطير الأمراض المنقولة جنسياً 09.12.2022

اقرأ أيضا

Doctor holding patient s hand on table model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DAPF000073 Doctor Holding Patient S Hand ON Table Model released Symbolic image Property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY DAPF000073

ما هي الآلية السرية لتحقيقات الكشف عن الاغتصاب؟ وكيف تعمل؟ 01.12.2022

تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.