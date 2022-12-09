تغيرات تطرأ على الجسم خلال ممارسة الجنس

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خلال العلاقة الحميمة يكون الجسم كله نشطاً تقريبا، إذ لا يتوقف الأمر على نشاط القلب أو الدماغ أو الأعضاء الجنسية. لكن ما الذي يحدث بالفعل هناك؟
تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.
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