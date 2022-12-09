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تغيرات تطرأ على الجسم خلال ممارسة الجنس

خلال العلاقة الحميمة يكون الجسم كله نشطاً تقريبا، إذ لا يتوقف الأمر على نشاط القلب أو الدماغ أو الأعضاء الجنسية. لكن ما الذي يحدث بالفعل هناك؟