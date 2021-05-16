++تغطية مستمرة++: مساع دبلوماسية لوقف التصعيد بين إسرائيل وحماس

الثلاثاء 18 مايو/ أيار 2021)

ترحيب بفتح إسرائيل ممرا للمساعدات المساعدات الإنسانية

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة يُعقد بشكل منتظم في جنيف، "نرحّب بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) أمام المساعدات الإنسانية الضرورية بعد تسعة أيام من (بدء) الأزمة". وأضاف "من الضروري فتح أيضاً معبر إيريز (بيت حانون) لدخول الفرق الإنسانية وخروجها".



مساع دبلوماسية أممية وأوروبية لوقف إطلاق النار

تكثف الأسرة الدولية اليوم الثلاثاء حملة المساعي الدبلوماسية لوقف القصف المتبادل بين إسرائيل وحركة حماس. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا هو الرابع، بينما لا تزال الولايات المتحدة ترفض المصادقة على بيان حول النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المقاتلة يدعو إلى "وقف أعمال العنف"، رغم إعلان بايدن أنه "يؤيد" وقف إطلاق النار بين الطرفين المتقاتلين.

وفي بروكسل يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم خلال اجتماع طارئ يعقده عبر الفيديو "أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي"، ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وقال متحدث يوم الاثنين إنه يجب إعطاء الأولوية "لوقف التصعيد" وتمهيد الطريق لحوار "هادف". (أ ف ب).

وكتب بوريل في حساب على تويتر بأنه تم تبادل الأفكار مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول كيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل مشترك في إنهاء العنف في إسرائيل وفلسطين وتخفيف التوترات. وأضاف قائلا "إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من ذلك ، فإننا نحتاج أيضًا إلى مبادرات طويلة الأجل لكسر ديناميكيات الصراع وإحياء آفاق مستقبل سلمي للجميع".

إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن، وفق تأكيدات متحدث باسم الجيش: "في ساعات الصباح الباكر، تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت إلى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار". وأضاف أن قوات الأمن جمعت حطام المسيرة، دون أن يذكر الجهة التي يشتبه في أنها أطلقتها. (د ب أ)

بايدن يؤيد وقف إطلاق النار

الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفيّة الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "تأييده" وقفا لإطلاق النار في مواجهة تصاعد أعمال العنف، وفق بيان للبيت الأبيض. وقال البيت الأبيض في بيان اتّسم بحذر شديد "لقد عبّر الرئيس عن تأييده وقفا لإطلاق النار"، في وقت تتعالى أصوات كثيرة داخل المعسكر الديموقراطي من أجل دعوة بايدن للمطالبة بشكل صريح بوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وتم التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى المناقشات الجارية مع مصر "وشركاء آخرين" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حسب البيان.

تواصل القصف المتبادل

وتواصلت المواجهات مساء الإثنين مع تأكيد نتانياهو "المضي في ضرب الأهداف الإرهابية". وشن الجيش الإسرائيل غارات جديدة على القطاع، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في تغريدة أنه أحصى تسعين عملية إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وأنه قصف "65 هدفا إرهابيا بواسطة 67 طائرة حربية".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولي الصحة في غزة أنهم لم يتلقوا تقارير عن سقوط قتلى فلسطينيين خلال الليل في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في أول تراجع على ما يبدو في عدد القتلى منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو أيار. (د ب ا)

وهدّدت حركة حماس بشنّ ضربات على تلّ أبيب إذا لم يتوقّف قصف المناطق السكنيّة في القطاع. سقطت عشرات الصواريخ التي أطلقتها الفصائل على جنوب إسرائيل. ((أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:05 شارك استمرار القصف المتبادل لليوم الثامن إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3tWLy استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

الاثنين (17 مايو/ أيار 2021)

إسرائيل تقصف لبنان بعد عملية إطلاق قذائف فاشلة صوبها

قال الجيش الإسرائيلي إن ست قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل الاثنين لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية. وأضاف الجيش أن المدفعية ردت بإطلاق قذائف باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني إنه أمكن سماع إطلاق القذائف بجنوب لبنان وإن جهودا جارية حاليا لتحديد الموقع. وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية. وأطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الخميس لكنها سقطت بالبحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.

(رويترز)

إسرائيل تسمح بفتح المعبر التجاري الوحيد مع غزة

أعلن مصدر فلسطيني مساء الإثنين أن إسرائيل أبلغتهم بالسماح غدا الثلاثاء بفتح جزئي للمعبر التجاري الوحيد

مع قطاع غزة لأول مرة منذ بدء التوتر الحاصل منذ ثمانية أيام.

وقال مصدر في اللجنة الرئاسية للإدارة العامة للمعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد مع غزة سيتم فتحه غدا لساعات محدودة".

وأوضح المصدر أن الخطوة تستهدف إدخال كميات وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة و24 شاحنة أدوية وبضائع عالقة منذ بداية التوتر.

(د ب أ)

نتنياهو يوجه باستمرار العملية العسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين إنه وجه قوات الجيش الإسرائيلي بمواصلة ضرب

ما وصفه "بالأهداف الإرهابية" في قطاع غزة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل حسب الضرورة لاستعادة السلام والأمن لجميع سكان إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة" تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وجاءت توجيهات نتنياهو عقب انتهاء جلسة لتقييم الأوضاع وللمصادقة على خطط عملياتية بحضور كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي.

(د ب أ)



فتح تدعو لإضراب عام الثلاثاء في الضفة الغربية

دعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إضراب عام الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة. ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان الشعب الفلسطيني إلى إعلان الثلاثاء "يوم غضب شعبي شامل.."

ودعت مجموعات شبابية عبر الانترنت الفلسطينيين إلى المشاركة في الاضراب والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة وسكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. وسمحت الحكومة الفلسطينية لجميع موظفي القطاع العام بالمشاركة في " يوم الغضب" وعدم التوجه الى عملهم الثلاثاء.

(أ ف ب)



تأكيد أمريكي أردني على ضرورة إحلال هدوء مستدام

اتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي على ضرورة العمل لإحلال هدوء مستدام ينهي أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينين. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته ، في موقعها على الإنترنت أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال المحادثة الهاتفية على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون على قدم المساواة الحياة في سلام وأمن.

(د ب أ)

بيربوك: أمن إسرائيل جزء من المصلحة الوطنية الألمانية

أكدت مرشحة حزب الخضر الألماني لمنصب المستشار، أنالينا بيربوك، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وقالت الاثنين إن "أمن إسرائيل هو جزء من المصلحة الوطنية الألمانية".

ورحبت بيربوك باعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن التوسط في الصراع الدائر حاليا وطالبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بدعم هذا الدور معربة عن تأييدها لتعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل وقف الصراع.

(د ب أ)

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع الخميس

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير إنها ستجتمع يوم الخميس بخصوص القتال بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين. وطلبت النيجر والجزائر، رئيستا منظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية في نيويورك من الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة عقد اجتماع علني "في ضوء خطورة الوضع وتدهوره

السريع".

(رويترز)

مذكرة تطالب حكومة الأردن بطرد السفير الإسرائيلي

قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات إن المجلس أرسل إلى الحكومة الأردنية مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب ردا على التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأضاف "لقد قمنا بإرسال المذكرة إلى الحكومة وهي الآن على طاولة رئيس الوزراء".

وقال النائب خليل عطية الذي تبنى المذكرة لوكالة فرانس برس إن "المذكرة وقعها 130 نائبا من مجموع 130".

(أ ف ب)



بلينكن: أمريكا تعمل "بشكل مكثف" لإنهاء العنف

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل مكثف" على إنهاء العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، رافضا تلميحات بأن واشنطن تعرقل الحل الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

كما قال بلينكن خلال زيارة إلى الدنمرك اليوم الاثنين إنه لم يطلع على أي دليل مقدم من إسرائيل يدعم زعم أن حركة "حماس" كانت تعمل من المبنى الذي يضم مكاتب مؤسسات إعلامية من بينها وكالة أسوشيتد برس وتم تدميره في ضربات صاروخية إسرائيلية مطلع هذا الأسبوع. وقال إن الأمر متروك لآخرين لتقييمه من الجانب الاستخباراتي. (رويترز)

مبنى به مكاتب صحفية من بينها مكتب وكالة أسوشيتد برس تعرض للتدمير في غزة (15 مايو/ أيار 2021)

روسيا تدين استهداف المواقع المدنية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو تدين استهداف كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مواقع مدنية. وأكد لافروف خلال موجز صحفي في موسكو أن روسيا تدين "الضربات التي توجه من قطاع غزة أيضا إلى الأحياء السكنية (في مدن إسرائيلية)، وبالطبع الضربات غير المقبولة الموجهة إلى مواقع مدنية في أراضي الفلسطينيين"، بحسب قناة "أر تي العربية"الإخبارية الروسية.



وصول أول فوج من الجرحي إلى مستشفى العريش المصرية

أكد مصدر طبي مصري بمستشفى العريش العام في محافظة شمال سيناء المصرية عصر الاثنين وصول أول فوج من جرحي ومصابي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 4 سيارات إسعاف عبر معبر رفح . وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه يجري حاليا استقبال هذا الفوج من المصابين الفلسطينيين وإنهاء إدخالهم إلى داخل المستشفى.

(د ب أ)

الصحة العالمية تشدد على "وجوب" حماية البنى الطبية والمعالجين

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن حماية البنى التحتية الطبية وطواقم المعالجين هو أمر "واجب في كل الظروف"، في أول تعليق له على التصعيد العسكري المتواصل منذ أسبوع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس "من الضروري أن يتم احترام المعايير الإنسانية الدولية في شكل تام. أدعو قادة جميع الأطراف الى ضمان احترام هذه القوانين الحيوية".

(أ ف ب )

لوفتهانزا توقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى الخميس المقبل

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء رحلاتها إلى مطار بن جوريون في إسرائيل حتى يوم الخميس المقبل. وقال متحدث باسم مجموعة لوفتهانزا في فرانكفورت إنه لن تكون هناك رحلات طيران لشركات المجموعة لوفتهانزا وسويس اير والخطوط الجوية النمساوية حتى يوم الخميس المقبل. وأضاف المتحدث أن من المتوقع أن تعاود المجموعة رحلاتها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وجرت العادة أن تسير مجموعة لوفتهانزا 19 رحلة أسبوعيا إلى إسرائيل، وتسير العلامة المركزية 11 رحلة ذهاب وإياب. كانت العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها بسبب استمرار القصف الصاروخي القادم من قطاع غزة والضربات الإسرائيلية على القطاع منذ العاشر من الشهر الجاري .

(د ب أ)



صورة لحركة الطيران بين مطار فرانفكورت وتل أبيب (أرشيف)





بيان للإليزيه: فرنسا ومصر تعملان على وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة واتفقتا على مواصل الجهود من أجل إعلان هدنة سريعة وتجنب انتشار الصراع. وصدر بيان الإليزيه بعدما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في باريس.

وأكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في باريس على "الضرورة المطلقة" لوضع حد لأعمال العنف، حسبما ذكر مكتب ماكرون مضيفا أنه جدد دعمه لجهود الوساطة التي تجريها مصر في النزاع.

(أ ف ب/ د ب أ)





ميركل تؤكد "دعمها الراسخ" لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ووفقا للصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع فيسبوك، فقد أكدت ميركل "دعمها الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

بينما قال شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة ميركل أبلغت نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي أنها تأمل في إنهاء عاجل للقتال الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أن ميركل نددت أيضا باحتجاجات في ألمانيا "انتشرت فيها الكراهية ومعاداة السامية".

(د ب أ، رويترز)

الاتحاد الأوروبي قلق حيال تدمير مكاتب صحفية بغزة

وصف الاتحاد الأوروبي تدمير إسرائيل لمكاتب صحفية في قطاع غزة بأنه أمر مقلق بصورة بالغة. وقال متحدث باسم مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بروكسل الاثنين: "يجب أن تتمكن وسائل الإعلام من العمل بحرية حتى يمكنها تغطية الأحداث بشكل مستقل".

كان سلاح الجو الإسرائيلي دمر مطلع الأسبوع الحالي بناية شاهقة في غزة تضم مكاتب لوسائل إعلام عالمية بينها وكالة اسوشيتد برس التي أعربت عن صدمتها حيال الحادثة كما احتجت روابط صحفية على تدمير المكاتب الإعلامية. (د ب أ)

اغتيال قيادي كبير بالجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي كبير بحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية. وأوضح الجيش أنه تم اغتيال "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي". بالمقابل قال مصدر في حركة "الجهاد الإسلامي" لرويترز إن أحد قادة الحركة البارزين في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية اليوم الاثنين.

(د ب أ، رويترز)

وكالة أممية: 42 ألف فلسطيني نزحوا عن منازلهم في غزة

نزح نحو 42 ألف فلسطيني داخليا في قطاع غزة عن منازلهم بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع. وقال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة إن النازحين لجأوا إلى 50 مدرسة تديرها الوكالة. وأصبح أكثر من 2500 شخص بلا مأوى بعدما تم تدمير منازلهم. وتقول إسرائيل إن جيشها يبذل قصارى الجهد لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين في القطاع المكتظ بالسكان.

(د ب أ)

"تحييد" شخص حاول تنفيذ محاولة دهس بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة دهس وقعت ببلدة حوارة التابعة لمحافظة نابلس بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني عن الجيش أن المحاولة لم تسفر عن إصابات، بينما تم "تحييد" المنفذ.

وكان ما لا يقل عن ستة رجال شرطة إسرائيليين قد أصيبوا أمس جراء حادث دهس عند مدخل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

(د ب أ)

نظام القبة الحديدية يعترض وابل من صورايخ حماس من غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف المزيد من الأنفاق التابعة لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين (17 مايو/ أيار 2021) استهداف المزيد من الأنفاق التابعة لحركة حماس في غزة. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على موقع تويتر، أنه تم "في ساعات الليل استهداف المرحلة الثالثة من مشروع الأنفاق الداخلية

لحماس، وذلك من خلال ضرب نحو 35 هدفا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة واستخدام نحو 110 صواريخ دقيقة لاستهداف نحو 15 كيلومترا من الأنفاق".

(د ب أ)



إسرائيل تقصف منازل قادة حماس

قالت إسرائيل إنها شنت هجمات على أهداف واسعة النطاق في قطاع غزة شملت 1500 هدف. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منازل تسعة من كبار قادة حركة حماس خلال الليل، مؤكدا أن بعضها "كان يتم استخدامها كبنية إرهابية وفي بعضها تواجدت مخازن أسلحة".

(د.ب.أ)

غارات إسرائيلية على غزة في 16 مايو/ أيار 2021

مواجهات بمونتريال بين مؤيدين للفلسطينيين ولإسرائيل

تجمع مئات المتظاهرين في ساحة بوسط مونتريال رافعين الأعلام الإسرائيلية للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل. لكنّ التظاهرة التي بدأت بهدوء تعكّرت أجواؤها بوصول متظاهرين مؤيّدين للفلسطينيين، ما أجّج التوتّر بين المجموعتين ودفع شرطة مدينة مونتريال إلى إعلان أنّ التظاهرة "غير قانونية". وندّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأعمال العنف والألفاظ المعادية للسامية وتلك المعادية للإسلام التي أُطلقت خلال تظاهرات جرت في نهاية الأسبوع في عدد من مدن البلاد، ولا سيّما في تورونتو حيث اندلعت صدامات بين متظاهرين مناصرين للفلسطينيين وآخرين متضامنين مع إسرائيل. وإذ أكّد ترودو على "الحقّ في التجمّع السلمي وحرية التعبير في كندا"، شدّد في تغريدة على تويتر على أنّه ليس بتاتاً في وارد التسامح مع "معاداة السامية أو معاداة الإسلام أو الكراهية".

(أ.ف.ب)

-------------

الأحد (16 مايو/ أيار 2021)

بايدن: نسعى لتحقيق تهدئة دائمة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة مضيفا أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام. وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر "نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية". وتابع الرئيس الأمريكي "إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة".

(رويترز)

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان هاتفيا العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب البيان، جدد الوزير بلينكن دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف العنف الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وأضاف البيان أن الوزيرين سلطا الضوء على أهمية الشراكة الإستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر وشكر بلينكن القاهرة على جهودها المستمرة لدعم إنهاء العنف.

(د ب أ)

مقتل فلسطيني صدم 6 أفراد شرطة بسيارته عند حاجز أمني في القدس

قالت الشرطة إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا دخل بسيارته في حاجز أمني، مما أسفر عن إصابة ستة أفراد شرطة في حي الشيخ جراح المضطرب بالقدس. وتنظر محكمة إسرائيلية دعوى ربما تسفر عن طرد عدة أسر فلسطينية من ديارها التي يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه رويترز سيارة تصطدم بالحاجز بسرعة كبيرة في حادث وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد. وقالت الشرطة إن أفراد الشرطة فتحوا النار مما أسفر عن مقتل قائد السيارة الذي لم يُكشف بعد عن اسمه. (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: مسلحون فلسطينيون أطلقوا نحو 3100 صاروخ من غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا حوالي 3100 صاروخ على إسرائيل منذ مساء الاثنين الماضي. وأعلن الجيش مساء اليوم الأحد أن منظومة القبة الحديدية اعترضت حوالي 1210 صواريخ منها.

ولم يصل نحو 450 صاروخا من الصواريخ التي أطلقت إلى إسرائيل وسقطت في المنطقة الساحلية. وتستخدم منظومة القبة الحديدية الرادار للكشف عن المقذوفات التي تقترب وتطلق صاروخا اعتراضيا لتدمير قذيفة معادية في الهواء قبل أن تصل إلى هدف ما. (د ب أ)

اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد أن وزراء خارجية دول التكتل سيجرون بعد الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل على تويتر اليوم "في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمرا استثنائيا عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء".

وأضاف "سننسق وسنناقش الطريقة المثلى التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي". وأفاد الاتحاد الأوروبي أن بوريل يبذل جهودا دبلوماسية "مكثّفة" للمساعدة على خفض التصعيد. وقد أجرى في هذا الإطار محادثات مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين ودبلوماسيين كبار في الدول المجاورة. وأكدت الإدارة الدبلوماسية الأوروبية في بيان السبت أن "أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق واضحة: يجب أن ينتهي العنف الآن".

(أ ف ب).

استمرار انقسام مجلس الأمن الدولي

في جلسة طارئة مفتوحة الأحد (16 مايو/ أيار2021) هي الثالثة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد منذ أسبوع، لم يتبن مجلس الأمن الدولي حتى الآن إعلانا أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد. وشهدت الجلسة التي عقدت عبر الفيديو تبادلا للاتهامات بين طرفي النزاع. واتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" ودان "عدوان" الدولة العبرية على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة جلعاد أردان "اختارت حماس تصعيد التوتر كذريعة لبدء هذه الحرب" بشكل "متعمد". ودعا أردان مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "الهجمات الصاروخية العشوائية" من قطاع غزة، في حين طالب الوزير الفلسطيني المجلس ب"التحرك" لوقف الهجوم الإسرائيلي، متسائلا "ما العدد المطلوب من الشهداء المدنيين الفلسطينيين لكي يكفي للتنديد؟".

بالتوازي مع الاجتماع، واصل الأعضاء الـ15 في المجلس مفاوضاتهم حول نص مشترك يهدف للدعوة إلى إنهاء الأعمال الحربية وإعادة التأكيد على حلّ الدولتين بناء على قرارات الأمم المتحدة. لكن دبلوماسيين عديدين أفادوا لوكالة فرانس برس بأن الولايات المتحدة التي يعتبر عدد من حلفائها أن موقفها يستعصي على الفهم، واصلت الأحد رفض إصدار أي إعلان مشترك. وكانت واشنطن وحدها قد رفضت خلال الأسبوع نصّين سابقين اقترحهما ثلاثة أعضاء في المجلس هم النروج وتونس والصين.

نتنياهو: انتهاء العمليات القتالية المستمرة منذ سبعة أيام ليس وشيكا رغم تحركات دبلوماسية لاستعادة التهدئة.

وقال سفير طلب عدم ذكر اسمه إنه "أمر غريب بعض الشيء بالنظر إلى التوقعات التي كانت لدينا جميعا لعودة الأميركيين إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف"، وأضاف "اعتقدنا أن الولايات المتحدة ستكون حريصة على إظهار أهمية مجلس الأمن في مثل هذه الحالات". أما وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، فقد أعرب عن أسفه إزاء "عرقلة" واشنطن إصدار الإعلان. (أ ف ب)

أمريكا: مستعدون لمساعدة إسرائيل والفلسطينيين إذا سعوا لوقف إطلاق النار

قالت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم "إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار" لوضع حد للعنف المتزايد.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن "تعمل الولايات المتحدة بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية لوضع حد لهذا الصراع... لأننا نعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لهم الحق في العيش بأمن وأمان". وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم أول اجتماع علني بخصوص هذا التصعيد بعد جلستين مغلقتين الأسبوع الماضي. (رويترز).

نتانياهو: الحملة في غزة "ستستغرق وقتا" قبل وقف القتال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن انتهاء العمليات القتالية المستمرة منذ سبعة أيام ليس وشيكا رغم تحركات دبلوماسية لاستعادة التهدئة. وقال نتانياهو في خطاب بثه التلفزيون "حملتنا ضد المنظمات الإرهابية متواصلة بكامل قوتها". وتابع قائلا "ما نفعله الآن، وسيستمر طالما ظل ضروريا، هو لاستعادة الهدوء لكم أيها المواطنون الإسرائيليون. سيستغرق ذلك وقتا". (رويترز)

العاهل الأردني يقول إن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حاليا لوقف ما وصفه بـ "التصعيد العسكري الإسرائيلي



العاهل الأردني: اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف "التصعيد" العسكري الإسرائيلي

قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الأحد إن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حاليا لوقف ما وصفه بـ "التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي أدى لأسوأ تفجر للعنف منذ سنوات". ولم يدل العاهل الأردني بمزيد من التفاصيل. وللأسرة الملكية الأردنية الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وكان الملك قد حذر في الأيام الماضية من تداعيات الحملة العسكرية الإسرائيلية وقال إنها تعرض المنطقة لخطر كبير من عدم الاستقرار.

بكين تأسف لقيام واشنطن بـ"عرقلة" بيان لمجلس الأمن حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

أعربت الصين عن أسفها لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو "بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد". وأضاف "ندعو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها". وعمدت الولايات المتحدة إلى إرجاء اجتماع مجلس الأمن منذ الأسبوع الماضي ولم تظهر حماسة لإصدار بيان.

(أ ف ب)

بنيامين نتنياهو يرفض الانتقادات الموجهة لغارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى شاهقا يستضيف مكاتب إعلامية أجنبية في قطاع غزة

نتنياهو: مبنى غزة الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام "هدف مشروع"

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات الموجهة لغارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى شاهقا يستضيف مكاتب إعلامية أجنبية في قطاع غزة. وقال نتنياهو لقناة "سي بي اس" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن المبنى استضاف "مكتب استخبارات لمنظمة إرهابية فلسطينية (حماس)" التي "تدبر وتنظم هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين". وأضاف "لذلك فهو هدف مشروع تماما". وذكرنتنياهو أن إسرائيل حذرت الموجودين في المبنى قبل شن الهجوم. (د ب أ)

الدول الإسلامية تندد "بالهجمات الوحشية" لإسرائيل ضد الفلسطينيين

دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد إلى وقف فوري لما وصفته بـ"الهجمات الوحشية الإسرائيلية" على غزة، وقالت إن "الجرائم الممنهجة" بحق الفلسطينيين هي السبب في اندلاع الأعمال القتالية التي دخلت يومها السابع.

جاء بيان منظمة التعاون الإسلامي بعد اجتماع عبر الإنترنت نددت فيه المملكة العربية السعودية بانتهاك حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية. واتهمت المنظمة، المؤلفة من 57 عضوا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتقاعس.

وأصدرت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي بيانا منفصلا اليوم الأحد، نشره رئيس الوزراء الماليزي على تويتر، دعا إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة إلى وقف إطلاق النار. (رويترز)

في إطار النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أزمة إقليمية "لا يمكن احتواؤها"

غوتيريش يحذر من أزمة "لا يمكن احتواؤها"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة في بداية اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأحد من أزمة إقليمية "لا يمكن احتواؤها" في إطار النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين بينما أدت ضربات إسرائيلية مكثفة على غزة الأحد إلى مقتل أربعين شخصا بينهم أطفال، مستهدفة مواقع عدة بينها منزل رئيس المكتب السياسي لحماس في القطاع.

وقال غوتيريش "يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فورا"، واصفا العنف بأنه "مروع". وأضاف أن التصعيد "يمكن أن يؤدي الى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها وإلى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها". (أ ف ب)

إسرائيل تتهم حماس بأنها "تعمدت" إشعال النزاع

حمل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الأحد حركة حماس مسؤولية إشعال النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال جلعاد أردان إن التصعيد "كان متعمدا بشكل كامل من حماس لتحقيق مكاسب سياسية"، لافتا الى أن بلاده حاولت تهدئة التوتر في القدس الشرقية. (أ ف ب)

إسرائيل: استهداف أنفاق للمسلحين في غزة أدى لانهيار منازل ومقتل مدنيين

قال الجيش الإسرائيلي إن قصف شبكة أنفاق يستخدمها مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة اليوم الأحد تسبب في انهيار منازل مدنيين، مما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين هناك بشكل غير مقصود. وأضاف الجيش في بيان أن طائراته ضربت شبكة أنفاق تستخدمها حركة حماس تمر تحت طريق في مدينة غزة.

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يحمل خلال اجتماع لمجلس الأمن حركة حماس مسؤولية إشعال النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وذكر البيان "المنشأة العسكرية المقامة تحت الأرض انهارت مما تسبب في انهيار منازل مدنية فوقها أيضا وأدى لخسائر بشرية غير مقصودة". وأضاف الجيش "نحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين قدر الإمكان. لكن حماس تتحمل مسؤولية إقامة بنية تحتية عسكرية عمدا تحت منازل مدنية مما يعرض المدنيين للخطر".

من ناحيته، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الأحد أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "أساءت تقدير قوة الرد الإسرائيلي" على القصف الصاروخي الذي طال إسرائيل وبدأته الإثنين. وقال كوخافي "إن حماس أساءت تقدير قوة ردنا (...) تتعرض غزة لقصف جوي شديد وغير مسبوق". (رويترز، أ ف ب)

مصر تستقبل جرحى فلسطينيين من قطاع غزة

عبر جرحى فلسطينيون اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021) معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر حيث سيتلقون العلاج إثر إصابتهم في الغارات الإسرائيلية على القطاع، بحسب ما قال مسؤولون في المعبر ومصادر طبية. ووصلت إلى مصر ثلاث قوافل تضم 263 فلسطينيا من بينهم جرحى الغارات الإسرائيلية وطلاب ومرضى، وفق المصادر نفسها.

وقال الهلال الأحمر المصري في سيناء على صفحته على فيسبوك اليوم الأحد إن فرق طوارئ طبية أرسلت إلى الجانب المصري من معبر رفح للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات المصرية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 40 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غزة، في يوم هو الأكثر دموية في القطاع منذ بدء الغارات الإسرائيلية قبل نحو أسبوع.

مسؤولون في المعبر ومصادر طبية: جرحى فلسطينيون يعبرون معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج

وفي اسرائيل، قتل عشرة إسرائيليين جراء الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، منذ بدء العملية الإسرائيلية ردا على صواريخ أطلقتها حركة حماس على إسرائيل "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية وفي باحات المسجد الأقصى. (أ ف ب)

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد على ضرورة وقف الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل، وشددت على الحاجة للبدء الفوري للأنشطة الإنسانية في قطاع غزة. ونقل البيان عن روبرت مارديني، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القول "إن شدة الصراع أمر لم نشهده من قبل، مع استمرار الضربات الجوية على غزة المكتظة بالسكان ووصول الصواريخ إلى المدن الكبرى في إسرائيل. ونتيجة لذلك، يموت أطفال من الجانبين".

وأضاف: "وبالنسبة لسكان غزة، أصبح الوصول إلى المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية الأخرى أمرا معقدا للغاية بسبب الضربات الجوية المتواصلة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والمباني". وشدد: "ليس هناك وقت لنضيعه. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين، ووقف التصعيد، والسماح لنا بمساعدة الناس". (د ب أ)

"إسرائيل تواجه أعلى وتيرة إطلاق صواريخ"

أكد الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى لم تشهدها من قبل. وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية أوري جوردين في لقاء مع صحافيين إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد عام 2019 وحرب عام 2006 ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف جوردين "تم إطلاق ما يقرب من 3000 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل (منذ بدء التصعيد مساء الإثنين الماضي) حماس تقوم بهجوم مكثف للغاية من حيث وتيرة إطلاق النار".

وأطلقت حركة حماس والجماعات المسلحة في قطاع غزة 120 صاروخا خلال الليل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدد كبير منها وإن حوالي عشرة صواريخ سقطت في غزة. .(أ ف ب)

مقتل العشرات بضربات إسرائيلية في غزة

رجال الإنقاذ يحاولون إخراج الناجين من تحت الأنقاض في أحد المباني في غزة

من جانب آخر، قال مسؤولو الصحة بقطاع غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 13 طفلا في غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد (16 مايو/أيار 2021).

وقال المسؤولون إن عدد القتلى في القطاع ارتفع عقب الهجمات قبل الفجر في وسط المدينة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل من جانبها مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان في الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وفصائل أخرى منذ بدء التصعيد الذي دخل يومه السابع.

وتحدث المسؤولون الفلسطينيون عن أن الهجمات التي وقعت قبل الفجر استهدفت منازل في وسط مدينة غزة. وفيما لم يتم التأكد من مصادر مستقلة عن حصيلة القتلى، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتم تحري هذه التقارير.

وتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحركة حماس، حيث شنت إٍسرائيل سلسلة من الضربات الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منزل يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة والواقع بمدينة خان يونس بجنوب القطاع. ويرأس السنوار الذي أطلقت إسرائيل سراحه من سجونها في 2011 الجناحين السياسي والعسكري للحركة في غزة.

ع.ج.م/ إ.ع/ ـ ع.ش/ع.ش/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)