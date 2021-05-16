++تغطية مستمرة++: "جولة الأعمال العدائية الحالية بين إسرائيل وحماس هي الأشد"

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد على ضرورة وقف الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل، وشددت على الحاجة للبدء الفوري للأنشطة الإنسانية في قطاع غزة. ونقل البيان عن روبرت مارديني، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القول "إن شدة الصراع أمر لم نشهده من قبل، مع استمرار الضربات الجوية على غزة المكتظة بالسكان ووصول الصواريخ إلى المدن الكبرى في إسرائيل. ونتيجة لذلك، يموت أطفال من الجانبين".

وأضاف: "وبالنسبة لسكان غزة، أصبح الوصول إلى المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الحيوية الأخرى أمرا معقدا للغاية بسبب الضربات الجوية المتواصلة والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والمباني". وشدد: "ليس هناك وقت لنضيعه. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين، ووقف التصعيد، والسماح لنا بمساعدة الناس". (د ب أ)

"إسرائيل تواجه أعلى وتيرة إطلاق صواريخ"

أكد الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى لم تشهدها من قبل. وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية أوري جوردين في لقاء مع صحافيين إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد عام 2019 وحرب عام 2006 ضد حزب الله اللبناني.

وأضاف جوردين "تم إطلاق ما يقرب من 3000 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل (...) حماس تقوم بهجوم مكثف للغاية من حيث وتيرة إطلاق النار".

وأطلقت حركة حماس والجماعات المسلحة في قطاع غزة 120 صاروخا خلال الليل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدد كبير منها وإن حوالي عشرة صواريخ سقطت في غزة. ومنذ بدء التصعيد مساء الإثنين الماضي أطلقت هذه الفصائل نحو ثلاثة آلاف صاروخ على إسرائيل.(أ ف ب)

مقتل العشرات بضربات إسرائيلية في غزة

رجال الإنقاذ يحاولون إخراج الناجين من تحت الأنقاض في أحد المباني في غزة

من جانب آخر، قال مسؤولو الصحة بقطاع غزة إن ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 13 طفلا في غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد (16 مايو/أيار 2021).

وقال المسؤولون إن عدد القتلى في القطاع ارتفع عقب الهجمات قبل الفجر في وسط المدينة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل من جانبها مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان في الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وفصائل أخرى منذ بدء التصعيد الذي دخل يومه السابع.

وتحدث المسؤولون الفلسطينيون عن أن الهجمات التي وقعت قبل الفجر استهدفت منازل في وسط مدينة غزة. وفيما لم يتم التأكد من مصادر مستقلة عن حصيلة القتلى، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتم تحري هذه التقارير.

وتواصل تبادل القصف بين إسرائيل وحركة حماس، حيث شنت إٍسرائيل سلسلة من الضربات الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منزل يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة والواقع بمدينة خان يونس بجنوب القطاع. ويرأس السنوار الذي أطلقت إسرائيل سراحه من سجونها في 2011 الجناحين السياسي والعسكري للحركة في غزة.

ع.ج.م/ إ.ع (رويترز، أ ف ب، د ب أ)