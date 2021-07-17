++ تغطية متواصلة: فيضانات ألمانيا وأوروبا ـ حصيلة الضحايا في ارتفاع++

19:30 ارتفاع عدد قتلى فيضانات ألمانيا وبلجيكا إلى 168

ارتفع عدد قتلى الفيضانات المدمرة في غرب ألمانيا وبلجيكا إلى ما لا يقل عن 168 قتيلا. وفي ألمانيا وحدها لقى حوالي 141 شخصا حتفهم في الفيضانات في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ ما يربو على نصف قرن. ولا يزال المئات في عداد المفقودين كما لاتزال الاتصالات مقطوعة في بعض الأماكن.

وفي بلجيكا، ارتفع عدد القتلى إلى 27، بحسب مركز الأزمات الوطني الذي ينسق جهود الإغاثة.

وستزور المستشارة أنغيلا ميركل غدا ولاية راينلاند بفالس حيث تقع قرية شولد التي دمرتها الفيضانات.

18:30 مقتل أربعة من قوات الإطفاء أثناء مكافحة الفيضانات بألمانيا

فقد أربعة أشخاص على الأقل من قوات الإطفاء حياتهم أثناء مكافحة الفيضانات في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا. جاء ذلك وفقا لما أعلنه اتحاد قوات الإطفاء (في دي إف) اليوم السبت حيث أعلن عن حالتي وفاة جديدتين بين صفوف قوات الإطفاء إلى جانب حالتي الوفاة في مدينتي التينا وفيردول. وذكر الاتحاد أن رجل إطفاء لقي حتفه أثناء عملية إنقاذ في مدينة نيترسهايم، فيما تم العثور على الآخر فاقد الحركة من قوات إطفاء راينباخ أثناء عملية إنقاذ وقد توفي لاحقا في المستشفى.

أربعة أفراد من قوات الإطفاء يفقدون حياتهم أثناء مكافحة الفيضانات غرب ألمانيا

17:20 مرشح لخلافة ميركل يزور نُزُل طوارئ لضحايا الفيضانات

زار مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشارية ورئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت في مدينة ارفتشتات نُزُل طوارئ للأشخاص الذين فقدوا منازلهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت غربي. وكان قد تم إعادة تجهيز مقصف في مدرسة ثانوية لاستقبال متضررين من الفيضانات، وذكر مصور من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن لاشيت التقى في النُزُل نحو 20 شخصا منهم نساء معهن أطفال وأزواج وأشخاص بمفردهم.

رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت في مدينة ارفتشتات مع أشخاص فقدوا منازلهم.

16:55 ارتفاع حصيلة فيضانات في ألمانيا وبلجيكا إلى 157

ارتفعت حصيلة الضحايا في ألمانيا وبلجيكا في أحد أسوأ كوارث الفيضانات في فترة ما بعد الحرب إلى 157 قتيلا. ففي ألمانيا وحدها تجاوز عدد الضحايا 133 شخصًا. أما في بلجيكا فقتل 24 آخرون حسب آخر حصيلة اليوم السبت. وفيما تراجع منسوب المياه في المناطق المتضررة في ولايتي راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا وكذلك في بلجيكا اليوم السبت يفيض عدد متزايد من الأنهار في هولندا.

16:10 شتاينماير: لا بد من مكافحة تغير المناخ

بعد تفقده للمناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت غرب ألمانيا، قال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير إن مكافحة تغير المناخ أمر ضروري لمواجهة الظروف الجوية القاسية. وكان شتاينماير قد دعا إلى استمرار تقديم المساعدة لضحايا كارثة الفيضانات. وقال إن "الاستعداد لتقديم الدعم يجب أن يستمر سواء على النطاق الكبير أو الصغير". وتابع شتاينماير أن الكثير من الناس في مناطق الفيضانات " لم يتبق لهم شيء سوى أملهم ولا ينبغي لنا أن نحبط هذا الأمل".

15.10 بدء عملية بحث جديدة عن ضحايا باستخدام المروحيات

بدأت الشرطة الألمانية عملية بحث جديدة عن ضحايا آخرين للفيضانات باستخدام مروحيات، في أنحاء يصعب الوصول إليها في منطقة ارفايلر بولاية راينلاند بفالتس، غربي البلاد. وذكرت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس أنه سيتم تقسيم المنطقة إلى قطاعات، مع أخذ صور جوية، مشيرة إلى أن قوات الشرطة ستقوم بعد ذلك بالبحث في القطاعات بشكل منهجي.

ومن المنتظر إتمام أعمال البحث بحلول مساء غد الأحد. وأضافت الشرطة أنه سيتم البت في أعمال بحث أخرى في وقت لاحق.



14.11 شتاينماير يشكر المسعفين

وجه الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، الشكر إلى المسعفين المشاركين في مواجهة آثار كارثة الفيضانات غربي البلاد. وخلال زيارة لمنطقة الكارثة، الواقعة على النهر الجانبي (إرفت) المتفرع من نهر الراين بولاية شمال الراين ويستفاليا، قال شتاينماير اليوم السبت إن الكثيرين "عملوا حتى مرحلة الإنهاك، وأكثر من ذلك".

وأعرب شتاينماير عن شكره العميق للمسعفين، "باسم كل الألمان"، وأشار إلى أن نداء الاستغاثة الذي انطلق في كل جزء بالمنطقة كان "كبيرا وعاجلا".



الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير يزور المناطق المنكوبة في ولاية شمال الراين ويلتقي بالمسعفين ـ ويستفاليا (17 يوليو/تموز)

13.53 بلجيكا: ارتفاع وفيات الفيضانات إلى 24

أعلن المركز الوطني البلجيكي ارتفاع عدد وفيات الفيضانات والأمطار الغزيرة إلى 24، فيما بدأت الدولة الصغيرة في تقييم الأضرار الكاملة التي لحقت بها في الأيام الأخيرة. وقال المركز الوطني الحكومي في بيان على الإنترنت: "للأسف، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الرقم سيزداد مرة أخرى في الساعات والأيام القادمة".

وأضاف المركز أن عمال الطوارئ يواصلون جهود الإنقاذ على الأرض، ولكن في مقاطعة لييج التي تضررت بشدة، "انتهت عملياً" عمليات البحث. وتابع البيان أن مستوى المياه في نهر ميوس، الذي أصبح مرتفعا بشكل خطير في العديد من المواقع مما أدى إلى عمليات إخلاء في وسط مدينة لييغ، على سبيل المثال، ينخفض الآن ببطء.

الفيضانات قتلت 24 شخصا في بلجيكا

09:51: إخلاء منطقة في غرب ألمانيا بعد انهيار سد

تم إجلاء سكان بلدة أوبهوفن من منازلهم بعد انهيار سد في منطقة هاينزبرغ، غربي ألمانيا. وظل الوضع متوترا حتى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بحسب بيان صادر عن البلدة القريبة من الحدود الهولندية.

اقرأ أيضا ألمانيا ـ صدمة وحزن إثر وفاة 12 من ذوي الإعاقة غرقا بالفيضانات

ولم يتضح بعد حجم الضرر الناجم عن انهيار السد على نهر رور الذي يتدفق من ألمانيا عبر هولندا وبلجيكا. وتوقع عمدة مدينة فاسنبرج، مارسيل ماورر، في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا أن إغلاق بوابات التحكم في تدفق المياه على الجانب الهولندي قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.

وبحسب مسؤولين في فاسنبرغ، لم تحدث رغم ذلك أي مشكلات خلال الليل وكانت مستويات المياه مستقرة.

وشمل إجراء الإجلاء الذب بدأ ليلة أمس نحو 700 شخص. وحذر مسؤولون السكان في منطقتين أخريين مجاورتين من إمكانية إجلائهم أيضا. (د ب أ)





08:00 ارتفاع عدد القتلى في ألمانيا إلى 130 شخصا

قالت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن الوفيات جراء الفيضانات التي وقعت في منطقة أهرفيلير، في ولاية راينلاند ـ بفالس بغربي البلاد، ارتفعت إلى 90 شخصا، بعد أن سجلت أمس 63 حالة وفاة.

وأوضحت الشرطة أن هناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الوفيات، مشيرة إلى تلقي تقارير عن إصابة 618 شخصا.

وهذه أسوأ كارثة طبيعية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وتجاوز عدد القتلى لحد الآن 130 شخصا، وهو رقم مرشح للارتفاع بسب وجود المئات في عداد المفقودين. ( دب أ، أ ف ب)

16 يوليو/تموز 2021

20 قتيلا على الأقل في بلجيكا

23:30

لقي عشرون شخصا مصرعهم وفقد عشرون آخرون في الفيضانات في بلجيكا، حسب أرقام موقتة قدمتها الجمعة وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحافي إن هذه الفيضانات "غير مسبوقة". وأضاف "ما زلنا ننتظر الحصيلة النهائية لكن قد تكون هذه الفيضانات الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد"، معلنا الثلاثاء 20 تموز/يوليو يوم حداد وطني.





منظر من الأعلى للفيضانات في مدينة شولد الألمانية





الرئيس الألماني يزور منطقة الفيضانات يوم غد السبت

20:30 يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت () منطقة راين إرفت المتضررة بقوة من العواصف والفيضانات الأخيرة. وقال ديوان رئاسة ولاية شمال الراين ويستفالا إن رئيس الدولة سيزور ظهر الغد مع رئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت مدينة إرفت التي شهدت انجراف العديد من المنازل والسيارات بفعل الفيضانات التي ضربت الولاية. ويهدف شتاينماير إلى الوقوف على الوضع الحالي في مركز التحكم الرئيسي لقوات الإطفاء والحديث مع عمال الإنقاذ حول الوضع.

(د ب أ)

ميركل تدرس القيام بزيارة عاجلة للمناطق المتضررة بالفيضانات

20:21 تدرس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيارة عاجلة إلى منطقة الكوارث بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة وبعد مشاركة ميركل في لقاء بالفيديو مع فريق الأزمة بالولاية، أن المستشارة ستجري محادثات مع حكومة الولاية بشأن زيارة عاجلة لمنطقة الكوارث.

واطلعت ميركل على الوضع الحالي في مناطق الكارثة وحالة أعمال الإنقاذ من خلال حديثها مع رئيسة وزراء الولاية مالو دراير، وممثلين عن خدمات الطوارئ والوزارات المختصة في حكومة الولاية. وكانت المستشارة الألمانية قد أكدت للمتضررين في ولاية راينلاند بفالتس أن الحكومة الاتحادية ستدعمهم على المدى القصير والطويل.

(د ب أ)

فرار الآلاف في هولندا مع اختراق مياه الفيضانات أحد السدود

19:44 فر الآلاف من منازلهم في جنوب هولندا اليوم الجمعة بعدما اخترقت المياه الآخذة في الارتفاع أحد السدود واجتاحت عددا من المدن. وأعلن رئيس الوزراء مارك روته حالة الكارثة الوطنية في إقليم ليمبورغ في الجنوب، والذي يقع بين منطقتين تضررتا بشدة من الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا.

واستعدت السلطات لإخلاء مناطق كبيرة من مدينة فينلو اليوم الجمعة، وطلبت من سكان بلدة ميرسين الأصغر مغادرة منازلهم.

ومعظم أراضي هولندا دون مستوى سطح البحر، وتعتمد على شبكة معقدة من السدود القديمة والحواجز الخرسانية الحديثة في الحماية من مياه البحر والأنهار. وتمكن الجيش لاحقا من تدعيم السد القريب من ميرسين وفق ما ذكرته هيئة أمنية إقليمية لإذاعة (إل1)، لكن أمر الإخلاء لا يزال ساريا.

ونشرت السلطات المئات من رجال الإطفاء والجنود للمساعدة في تعزيز العديد من السدود وإجلاء السكان. وفي فالكنبورغ القريبة من الحدود البلجيكية والألمانية، اجتاحت مياه الفيضانات وسط البلدة، مما أدى إلى إخلاء العديد من دور رعاية المسنين وتسبب في تدمير جسر واحد على الأقل.

(رويترز)

(تحديث) الفيضانات تودي بحياة أكثر من 120 شخصا في أوروبا

18:28 لقي ما لا يقل عن 127 شخصا حتفهم في الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أجزاء من أوروبا مع استمرار البحث عن مفقودين في المناطق المنكوبة. وتسببت الأمطار الغزيرة ومياه السيول الموحلة هذا الأسبوع في دمار ببلدات وقرى في غرب أوروبا، بما في ذلك أجزاء من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ وهولندا، ولكن المناطق الأكثر تضررا كانت في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.

وتم تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية و 44 حالة أخرى في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، ليصل إجمالي عدد الضحايا في ألمانيا حتى الآن إلى 104 أشخاص.

وهناك مخاوف من العثور على مزيد من الضحايا خلال تصريف مياه الفيضانات بعيدا عن المناطق المنكوبة وتكثيف عمليات التطهير والإنقاذ. وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، تم نشر أكثر من 850 جنديا في المناطق المنكوبة والعدد آخذ في الازدياد. ولا يزال هناك حوالي 1300 شخص في عداد المفقودين في منطقة أريوله الريفية إلى حد كبير بولاية راينلاند-بفالتس.

(د ب أ)

تبرع اتحاد كرة القدم ورابطة الدوري في ألمانيا لضحايا الفيضانات

16:05 أنشأت الجهات المسؤولة عن إدارة كرة القدم في ألمانيا صندوقا بقيمة ثلاثة ملايين يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة العشرات في الجزء الغربي من البلاد. وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني التبرع اليوم الجمعة (16 يوليو/ تموز 2021)، وذكرا: "صور الفيضانات والدمار، المدى الكامل لهذه الكارثة، يتركنا متأثرين ومذعورين".

وأضافا في بيان مشترك: "أفكارنا مع أقارب الضحايا والمصابين والعديد من المحتاجين". وأوضح الاتحاد والرابطة أن الأموال لن تكون قادرة على تخفيف المعاناة الإنسانية ولكنهما يأملان، على الأقل، في تقديم بعض الدعم، وتواصل الاتحاد الألماني لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، والذي وافق على منح بعض الدعم.

(د ب أ)

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

إعلان حالة التأهب العسكري للكوارث

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية حالة التأهب العسكري للكوارث، وقال متحدث باسم الوزارة اليوم في برلين الوزيرة أنيغريت كرامب-كارنباور اتخذت هذا القرار، وهو ما سيعني وفق المتحدث "يمكن لقائدة وحدة في الموقع أن تقرر الآن ما إذا كان يمكن توفير مركبة انتشال عسكرية أو شاحنة عسكرية أو مولد كهرباء عندما يصبح متاحا". وأضاف المتحدث: "أعتقد أنه في مثل هذه الأوضاع تعتبر اللامركزية مهمة للغاية وحاسمة أيضا لنجاح الإجراءات".

وبحسب وزارة الدفاع، تم نشر أكثر من 850 جنديا في المناطق المنكوبة والعدد آخذ في الازدياد.

انزلاق كبير للتربة وسقوط ضحايا

لقي عدة أشخاص عدة حتفهم وفقد آخرون عقب انزلاق كبير للتربة نجم عن الأحوال الجوية السيئة وجرف منازل في منطقة غير بعيدة عن مدينة كولونيا الألمانية صباح الجمعة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وكتبت إدارة بلديات كولونيا في تغريدة على تويتر إنه في بلدة إرفتشتات-بليسم "جرف عدد كبير من المنازل وانهار بعضها. فقد عدد كبير من الأشخاص".

وصرحت ناطقة لوكالة فرانس برس إنه تم "تأكيد" مقتل عدد من الأشخاص. وأظهرت صور للمنطقة المنكوبة نشرتها السلطات حفرة كبيرة تتساقط فيها كتل من الوحول والمياه البنية والحطام.

ارتفاع عدد الضحايا وانقطاع التيار عن 114 ألف منزل

13.30 قالت السلطات إن عدد من لاقوا حتفهم في فيضانات غرب ألمانيا قفز إلى 103 ارتفاعا من 93، ليصل إجمالي ضحايا الفيضانات في غرب

أوروبا لما لا يقل عن 117، فيما قالت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء بألمانيا إن التيار انقطع عن 114 ألف منزل في غرب البلاد.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات في غرب ألمانيا اليوم مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، في أسوأ وفيات جماعية

تشهدها ألمانيا منذ أعوام.

شتاينماير للمنكوبين: "مصيركم أثر في قلبي"

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إنه يعتزم التوجه "في الوقت المناسب" إلى المناطق المنكوبة للحصول على "صورة للوضع على الأرض وقبل كل شيء سأسعى لإجراء محادثات مع أفراد الإغاثة والمتضررين"، واصفا الفيضانات والوفيات العديدة بأنها مأساة. وأعرب الرئيس عن ذهوله من الوضع، معربا عن مواساته للعائلات الثكلى، وقال: "مصيركم أثر في قلبي".

ودعا شتاينماير إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تغير المناخ والحد من مثل هذه التقلبات الجوية المتطرفة، مؤكدا أن ما يهم في الوقت الحالي هو التضامن والدعم السريع لضحايا الفيضانات، وقال: "بلادنا تقف متحدة في وقت الأزمة".

وذكر الرئيس أنه بمجرد انحسار المياه سيتضح المدى الحقيقي للكارثة، مؤكدا أهمية أن يستمر الناس في المناطق التي غمرتها الفيضانات في تلقي الدعم حتى عندما لا تهيمن صور الكارثة على الأخبار، وقال: "دعونا لا نخذل آمالهم".

تسببت السيول في ارتفاع مستوى الأنهار واقتلاع أشجار وتدمير طرق ومنازل وتشريد المئات من مازلهم

11.20 مع استمرار البحث عن مفقودين اليوم الجمعة في المناطق المنكوبة بالفيضانات قالت السلطات إن حصيلة القتلى في غرب ألمانيا ارتفعت إلى 93 شخصا. وفي بلجيكا المجاورة لقي 14 حتفهم جراء الفيضانات العارمة.

واجتاحات الفيضانات ولايتي شمال الراين ـ ويستفاليا وراينلاند فالس في غرب البلاد.

أكثر من ألف مفقود وعدد القتلى مرشح للارتفاع

وكانت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه.آر.دي) قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت لما لا يقل عن 81 في حصيلة لا زالت مرشحة للارتفاع خاصة وأن العشرات لا زالوا في عداد المفقودين، كما في منطقة نوينار آرفايلر على سبيل المثال، حيث قالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص مفقودون. كما أحصت الشرطة في بلدة شولد في جنوب بون ما بين 50 و60 مفقودا، إثر انهيار ستة منازل.

واجتاحت العواصف دول أخرى كبلجيكا وهولندا ولوكسومبورغ، إلا أن ألمانيا كانت أكثر المتضررين، مما وصفت "مأساة" اعتبرت أنها من مظاهر التغيّر المناخي.

وتسببت الأمطار الغزيرة ومياه السيول الموحلة في دمار ببلدات وقرى في غرب أوروبا، بما في ذلك أجزاء من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ وهولندا، ولكن المناطق الأكثر تضررا كانت في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.

وطلب من سكان الناطق المنكوبة إرسال مقاطع فيديو وصور للشرطة من أجل المساهمة في توفير أدلة حول مكان المفقودين.

وتسببت السيول في ارتفاع مستوى الأنهار واقتلاع أشجار وتدمير طرق ومنازل.

وقطعت الكهرباء عن أكثر من 135 ألف منزل صباح الخميس. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، قررت السلطات إجلاء قرابة 500 مريض من مشتشفيات في ليفركوزن. وفي ستولبرغ قرب مدينة آخن، كان على الشرطة التعامل مع محاولات نهب متاجر.

حجم المأساة لا يزال غير واضح

إلى ذلك أوضح وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر لصحيفة "بيلد" أن ما وقع "مأساة" حجمها "بعيد عن أن يكون متوقعا". وأضاف "هذه الظروف المناخية القصوى هي عواقب تغير المناخ" معتبرا أن على ألمانيا "أن تكون أكثر استعدادا" لهذا الامر.

كما خيّمت الأحداث على الزيارة الوداعية التي قامت بها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الخميس إلى البيت الأبيض. وإثر لقائها بايدن عبّرت أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض عن "تأثّرها الشديد" قائلة: "تأثّرتُ بشدّة بمعاناة المتضرّرين"، معربة عن "الخشية من عدم القدرة على معرفة الحجم الحقيقي للكارثة إلا في الأيام المقبلة". ووصفت ميركل ما شهدته ألمانيا الخميس بـ"يوم خوف، يوم قلق، يوم يأس". من جهته قدّم بايدن "أحرّ التعازي" لضيفته.

و.ب/ع.ج.م(د ب أ، أ ف ب)