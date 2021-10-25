+++ تغطية متواصلة ـ السودان.. فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء+++

ماس: يجب إدانة أي انقلاب جديد في السودان

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أي انقلاب جديد في السودان "يجب إدانته على نحو واضح"، داعيا المسؤولين في السودان إلى " استكمال عملية الانتقال السياسي السلمية في السودان نحو تحقيق ديمقراطية وإلى احترام إرادة الشعب السوداني". وطالب ماس بأن يتم حل الخلافات في الرأي في إطار الحوار "ويجب إنهاء هذه المحاولة للانقلاب على الفور". من جانبها، نصحت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى السودان، وذكرت الوزارة في توصياتها المحدثة الخاصة بالسفر أن هناك "عمليات إغلاق واسعة النطاق لجسور وطرق في الخرطوم على خلفية الاضطرابات السياسية الداخلية" وأوضحت أن هذه الإغلاقات قام بها الجيش كما قام بها أيضا مشاركون في المظاهرات الحالية في البلاد.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

ماكرون يدعو للإفراج عن رئيس الوزراء السوداني

ـ ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني وأعضاء الحكومة المدنيين.

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي اعتقالات بالجملة منذ فجر الاثنين 2021.10.25، تتوالى تقارير إعلامية من السودان تفيد باعتقال الجيش لعددٍ من الوزراء وسياسيين بارزين من بينهم قيادات "قوى الحرية والتغيير" المضلة المدنية التي قادت انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الجنرال عمر حسن البشير 2019.04.11. رئيس الوزراء عبد اللّه حمدوك ذُكر في البداية إنه وضع تحت الإقامة الجبرية، وأكدت وزارة الثقافة والاعلام أنه نُقل بدوره إلى مكان مجهول بسبب "رفضه تأييد الانقلاب".

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي متمردون سابقون قائمة المعتقلين حسب وسائل الإعلام تطول تباعا لتشمل أيضا ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وفق ما نشر حسابه على تويتر. وكانت جماعته المتمردة قد وقعت اتفاق سلام في 2020 مع السلطات الانتقالية متعهدة بالاندماج في الجيش. وعمل ياسر عرمان مؤخرا كمستشار لعبد الله حمدوك.

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي إعلاميون وصحفيون الاعتقالات طالت أيضا إعلاميين وصحفيين، فقد اقتحمت قوات عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين. فيما تمّ قطع الانترنت، في وقت تواترت فيه تقارير عن توجه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي إلى تعليق العمل بالوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي إعلان طلاق رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين(2021.10.25) فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام. وزارة الإعلام السودانية وصفت إجراءات البرهان بأنها "انقلاب عسكري".

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي غضب وإنزال أمني على الفور خرج العشرات من المدنيين لشوارع الخرطوم وتم إحراق الإطارات، كما تم نشرت قوات الدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم.

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي دعوات للخروج إلى الشارع مباشرة بعد الاعتقالات دعت القوى الثورية وعلى رأسها "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، في حسابه على فيسبوك، إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم". رئيس الوزراء حمدوك بدوره طالب بـ "احتلال الشوارع دفاعاً عن الثورة". ذات الدعوات أطلقها أيضا حزبا "الأمة" و"الشيوعي".

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي ردود فعل دولية اجتمعت القوى الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن ما حدث في السودان فجر الاثنين انقلاب "مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق"، كما جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي هدّد بوقف المساعدات إلى السودان.

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي قلق على مستقبل السودان قلق بالغ على مستقبل السودان شددت عليه تصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة ودول غربية وسط مطالبات حثيثة إلى إعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح. الاتحاد الأوروبي دعا إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء"، من جهته دعا الإتحاد الأفريقي إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والإعلان الدستوري".

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي انقلاب بعد انقلاب الانقلاب الجديد جاء بعد أربعة أسابيع عن محاولة انقلاب فاشلة لم تفهم تفاصيله بعد. وبعد يومين من تظاهرات حاشدة نزل فيها عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، في مؤشر على الانقسام المهيمن على المشهد.

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالإنتقال الديمقراطي مآل الثورة؟ المشهد اليوم يوحي بنهاية اتفاق 2019، حين وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس البشير، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجبه، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة. غير أن الشروخ اتسعت بين فريق يسعى إلى عودة العسكر إلى الحكم وفريق آخر يريدها "مدنية..مدنية". و.ب



السفارة الألمانية في الخرطوم تغلق أبوابها

ـ أغلقت السفارة الألمانية في السودان أبوابها مؤقتا. وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن " السفارة قادرة على العمل بشكل محدود في الوقت الراهن ومن ثم فإنها أغلقت أبوابها أمام التعامل مع الزائرين اليوم". وأفادت تصريحات المتحدثة بأن عدد المواطنين الألمان الموجودين في السودان في الوقت الراهن " يتألف من ثلاثة أرقام ضئيلة" مشيرة إلى أنه تم إخطار الأشخاص الذين سجلوا لدى السفارة بالوضع الحالي عن طريق "خطاب مواطن". ووصفت الخارجية الألمانية الوضع في السودان بأنه "ملتبس" وذكرت أنها على اتصال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني مع موظفي السفارة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم أن "الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة. أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب. يجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور".

البرهان قام "فعليا" بانقلاب عسكري

ـ قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك اليوم الاثنين إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قام فعليا "بانقلاب عسكري" وذلك في ردها على إعلانه اليوم حالة الطوارئ وحل الحكومة.

ووزارة الإعلام بين عدد محدود من الهيئات الحكومية التي ما زالت تعلق على الوضع في السودان بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

واشنطن تدعو الأطراف التي تعطل العملية الانتقالية للتنحي

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم كل الأطراف التي تعطل الانتقال بقيادة المدنيين في السودان للتنحي

البرهان يعلن حالة الطوارئ ويحل مجلسي السيادة والوزراء

ـ أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء. وأكد أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات وقال إن لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان.

"قوات عسكرية" تطلق النار على متظاهرين "رافضين للانقلاب"

ـ أطلقت "قوات عسكرية" الرصاص على متظاهرين "رافضين للانقلاب" العسكري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أدى الى سقوط جرحى، بحسب وزارة الإعلام السودانية. ووجهت نقابة الأطباء السودانيين "نداء للاطباء والكوادر الطبية التوجه للمستشفيات والطوارئ لعلاج المصابين والحالات الطارئة". وطلبت النقابة على حسابها على تويتر التوجه خصوصا الى "المستشفيات القريبة من القيادة العامة لعلاج الاصابات وسط الثوار". وأوضحت وزارة الاعلام السودانية على صفحتها على فيسبوك إن "قوات عسكرية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش وأوقعت عددا من المصابين".

مظاهرة مناهضة للانقلابيين في شوارع الخرطوم ( أكتوبر/ تشرين الأول)

الاتحاد الأفريقي يدعو لإطلاق سراح القادة السياسيين

ـ دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان اليوم الاثنين إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان. ودعا د فقي محمد إلى "الاستئناف الفوري" للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين

وجاء في بيان لفكي على تويتر "يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري".

إصابات خلال عمليات إطلاق النار

ـ ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على موقع فيسبوك وقوع 12 إصابة على الأقل في اشتباكات في السودان، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع عدد من المصابين جراء إطلاق قوات عسكرية الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للإنقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش. وقالت الوزارة ، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

اليوم إن جموع الشعب السوداني الرافضة، للانقلاب العسكري تتحدى الرصاص، وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش. وكان محتجون سودانيون اقتحموا اليوم كل الحواجز العسكرية بمحيط مبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم .



ألمانيا تطالب بوقف محاولة الإطاحة بالحكومة

ـ وفي برلين دانت ألمانيا محاولة الإطاحة التي يشهدها السودان داعية إلى "وقفها فورا"، وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس "الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة. أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب. يجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور".

ـ وقال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان اليوم الاثنين ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي. وأضاف :"الاعتقالات التي تردد أنها طالت رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة". وقال :"أدعو قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها". وتابع:"أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وعلى جميع الأطراف العودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري".

ـ دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح. وأعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر حسابه على موقع تويتر، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان. وكتب أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح".

دعوات للتظاهر والاعتصام

ـ وسارع "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، إلى وصف الاعتقالات بـ"الانقلاب"، ودعا مع أحزاب سياسية أخرى إلى احتجاجات وعصيان مدني في البلاد، وطالب التجمع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الخروج للشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم".

ـ وأصدرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني نداء حثت فيه المواطنين على النزول إلى الشوارع وقالت إن ما تم صباح اليوم الاثنين "انقلاب عسكري كامل" بقيادة السيد البرهان ومجموعته. وتعيش البلاد منذ أسابيع أزمة سياسية حادة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة، الذي يتقاسم السلطة.

اعتقال وزراء ومسؤولين

ـ أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية (25 أكتوبر/تشرين الأول 2021) أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة"، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك. وفي وقت لاحق قالت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على "فيسبوك" إنه "بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء حمدوك".

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)