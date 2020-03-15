++ تغطية متواصلة: القارة العجوز في سباق مع الزمن ضد وباء كورونا++

بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في الكثير من مدن ألمانيا، أعلنت ولاياتها عن إجراءات مكثفة ووقف الدراسة والكثير من الأنشطة الجماعية، حماية لسكانها.

أما في بقية الدول الأوروبية فراحت تتزايد الإجراءات في ضوء تصنيف القارة العجوز كبؤرة وباء عالمية لانتشار الفيروس، وبداخلها تتفاوت درجات الخطورة بدءا من إيطاليا ثم إسبانيا ففرنسا وبلدان أخرى.

إجراءات مشددة في فرنسا وإسبانيا مع تخطي الإصابات بكورونا 150 ألف حالة

فرضت إسبانيا وفرنسا إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيهما، في حين تأكدت فيه إصابة أكثر من 150 ألف شخص في العالم.

إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بكورونا

ذكرت صحيفة "ال بايس" الإسبانية أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أُصيبت بفيروس كورونا. وكانت إسبانيا قد أعلنت أمس السبت حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً بسبب فيروس كورونا، حسبما قال سانشيز في كلمة متلفزة.

وأضاف سانشيز عقب اجتماع لمجلس الوزراء استغرق سبع ساعات أن إعلان الطوارئ يهدف للحد من التحركات بهدف المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء. وكانت وزارة الصحة الإسبانية أفادت بأن حالات الإصابة بالفيروس قفزت إلى 5753 أمس السبت مقارنة بـ 4231 مساء أمس الأول الجمعة.

فرنسا: إغلاق المطاعم والمحال التجارية

أمرت فرنسا في الأثناء بإغلاق المطاعم والحانات وصالات السينما والنوادي الليلية، لكن أبقت على متاجر الطعام والصيدليات والمصارف ومحلات بيع التبغ مفتوحة.

وبعد إيطاليا، فرضت إسبانيا السبت إغلاقاً شبه تام في كافة أنحاء البلاد مع منع الناس من الخروج من بيوتهم إلا للعمل أو تلقي العناية الطبية أو شراء الطعام.

وتوفي 196 شخصاً حتى الآن في إسبانيا التي باتت البلد الثاني الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا.

وفيما وخلت الساحات والشوارع من ميلانو إلى مدريد السبت من المارة في ظلّ دعوات الحكومات للناس إلى البقاء في بيوتهم. وشهدت إيطاليا أعلى ارتفاع في الوفيات خلال 24 ساعة، مع 175 حالة.

"فيراري" تعلق إنتاجها لأسبوعين

في غضون ذلك، أعلنت شركة "فيراري" الإيطالية للسيارات الفاخرة أنها ستعلق إنتاجها لأسبوعين بسبب الإغلاق. ومع ضغط التدهور الاقتصادي، تواجه الحكومات معضلة متعلقة بالصحة العامة، ترتبط بمعرفة ما إذا كان عليها اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة المرض، أو محاولة إدارة انتشاره في إيطاليا.

قداديسعيد القيامة من دون جمهور

قال الفاتيكان الأحد (15 آذار/ مارس 2020) إن أي قداس سيترأسه البابا فرنسيس بمناسبة عيد القيامة الشهر المقبل سيجري دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا، في خطوة يعتقد أنه لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث.

وعادة ما تجذب القداديس التي تستمر أربعة أيام من خميس العهد إلى عيد القيامة، عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مواقع في روما والفاتيكان. كما ذكر إخطار على الموقع الإلكتروني لمكتب البابا أنه حتى عيد القيامة يوم 12 أبريل/ نيسان المقبل، ستستمر لقاءات البابا الجماهيرية يوم الأحد عبر الإنترنت والتلفزيون دون مشاركة عامة.

بدء الانتخابات البلدية الفرنسية رغم تفشي كورونا

بدأت الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات المحلية الفرنسية، رغم تفشي فيروس كورونا. وأكد رئيس الوزراء إدوارد فيليب للشعب في عشية الانتخابات أن يستمروا في المضي قدماً في إجراءات نظافة صارمة، حتى بعد أن أصدر أمرا بإغلاق المقاهي والمتاجر والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد من منتصف الليل.

ومن المتوقع أن يطغى انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 4500 شخص في فرنسا بحلول أمس السبت، على عملية التصويت، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس الفتاك 91 شخصاً.

مسؤولة ألمانية: الوقت لم يحن بعد لإلغاء الأولمبياد وسلامة الرياضيين أولاً

أكدت فيرونيكا روكر الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ القرار بشأن إلغاء دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020). وأوضحت روكر في تصريحات إعلامية: "إنه أمر غير مهم أن نتحدث الآن عن حدث رياضي سيكون في الصيف". وأشارت روكر: "التطورات تسير بشكل سريع للغاية فما يتعلق بانتشار فيروس كورونا. الأسابيع القليلة المقبلة ستظهر إلى أين ستذهب الرحلة". وأوضحت روكر أن صحة البعثة الألمانية تأتي في المقام الأول وأن البعثة لن تسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد إلا بموافقة الأطباء.

ع.غ/ م.س (رويترز، د ب أ، آ ف ب)