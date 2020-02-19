+++ تغطية مباشرة: مقتل عدة أشخاص في حانتين للأرجيلة بألمانيا وهروب الجناة+++

01:27: شرطة جنوب شرق ولاية هيسن، وهي المختصة بمدينة هاناو، تقول على تويتر إنها تتلقى حاليا أدلة كثيرة عبر تويتر حول عمليتي إطلاق النار، وتدعو للاتصال مباشرة بشرطة مكافحة الجرائم تحت الرقم المذكور في التغريدة.
01:03 (صباح الخميس 20 فبراير/ شباط 2020): الشرطة الألمانية تؤكد مقتل 8 أشخاص في واقعتي إطلاق نار بمدينة هاناو وتضيف أن وحدات خاصة من الشرطة وحدات خاصة من الشرطة تلاحق الجناة الذين لاذوا بالفرار، من موقع الهجوم الأول في سيارة سوداء اللون.
قتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار ببلدة هاناو، الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من فرانكفورت، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة ليل الأربعاء/ الخميس (20 فبراير/ شباط 2020) دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت إذاعة محلية أن الرصاصات الأولى أطلقت في حانة للشيشة (الأرجيلة) بوسط المدينة، وأفاد شهود عيان بسماع ثماني أو تسع طلقات. وأوضح التقرير أن مرتكبي إطلاق النار توجهوا على متن مركبة بعد ذلك إلى حي كيسيلشتات غربا، قبل أن يعاودوا إطلاق النار على حانة أخرى للشيشة.
ومن جانبها ذكرت صحيفة بيلد أكثر الصحف الألمانية مبيعا نقلا عن ممثلي إدعاء أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في واقعة إطلاق النار مساء الأربعاء في مدينة هاناو شرقي فرانكفورت.
وكانت الشرطة قد أعلنت أنّ ستّة أشخاص على الأقلّ أصيبوا بجروح خطرة في حادثتي إطلاق النار، مشيرة إلى أنّ مطلقي النار لاذوا بالفرار.
وقالت الشرطة إنّها أرسلت تعزيزات من عناصرها إلى المكانين المستهدفين وهما مقهيان للنارجيلة في هاناو.ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.
ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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الكاتب: ع. عمار