++ تغطية مباشرة لوفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم روحية++

نعت وسائل إعلام إيرانية الإثنين الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعيد إعلان السلطات العثور على المروحيّة التي كانت تقلّهم غداة تعرّضها لـ"حادث" في منطقة جبليّة شمال غرب البلاد وعدم رصد "أيّ علامة" حياة في الحطام.

أردوغان يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني

قدم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني رئيسي، فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا "تشارك الشعب الإيراني الصديق والشقيق ألمه". وقال خلال مؤتمر صحافي "للأسف، الأخبار الواردة من إيران أحزنتنا بشدة".

حماس وحزب الله وجماعة الحوثي ترثي رئيسي

سارع حزب الله اللبناني وحركة حماس وجماعة الحوثي في اليمن، وهي حركات ينظر إليها من قبل الغرب على أنها أذرع إيران في الشرق الأوسط، إلى تقديم تعازيها في وفاة الرئيس رئيسي، الذي وُصف بأنه كان "حاميا لحركات المقاومة"، وفقا لما جاء في بيان أصدره حزب الله اللبناني. أما حركة حماس فعبرت عن "تضمانها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران ومواقف مشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية".

حزن تعازي وعبارات دعم لإيران

تقاطرت التعازي من عدد كبير من دول العالم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التأكد من خبر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، والوفد المرافق لهما.

وأعلنت باكستان يوم حداد وطني على وفاة رئيسي وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة إكس يخبر فيه أنه "سيتمّ تنكيس الأعلام" في البلاد. وتقدمت الهند بتعازيها لإيران، وكذا عدد من الدول العربية كالعراق والهند ومصر وقطر.

أما الحليفة روسيا، فبعدما عبّر وزير خارجيتها سيرغي لافروف عن تعازي بلاده الخالصة، وصف الفقيدين إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبداللهيان بأنهما كانا "صديقين حقيقيين مخلصين لبلادنا"، مضيفاً أن "دورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني الذي يحقق المنفعة المتبادلة والشراكة القائمة على الثقة لا يقدر بثمن".

إعلان انتشال جثث ضحايا تحطم المروحية بمن فيهم رئيسي

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الإنقاذ انتشلت صباح اليوم الاثنين جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وثمانية أشخاص آخرين كانوا في المروحية التي تحطمت الأحد في شمال غرب البلاد. وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسمي "نحن ننقل جثث الشهداء إلى تبريز" مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث، معلنا انتهاء عمليات البحث.

مجلس الوزراء الإيراني يعقد جلسة طارئة جديدة

عقد مجلس الوزراء الإيراني جلسة طارئة ثانية، في غضون أقل من 24 ساعة من تأكيد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية، بحسب ما أجمعت عليه وسائل إعلام إيرانية ، صباح اليوم الاثنين. وكان النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، قد ترأس بالفعل اجتماعا طارئا عقد مساء أمس الأحد، بعد اختفاء المروحية التي كانت تحمل على متنها تسعة أشخاص في شمال غرب إيران. وبحسب البروتوكول، فبعد وفاة رئيسي، يجب أن يتولى مخبر السلطة، انتظارا لموافقة المرشد الأعلى للثورة الايرانية، آية الله علي خامنئي. ويجب بعد ذلك إجراء انتخابات جديدة في غضون 50 يوما.

الحكومة الإيرانية تنعى رئيسي بعد العثور على حطام المروحية

نعت الحكومة الإيرانية (الإثنين 20 مايو/ أيار 2024) رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعيد العثور على المروحية التي كان فيها وتعرضت لحادث الأحد في منطقة جبلية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية. وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة "إرنا" الرسمية "ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني الى بارئها، وأصبح خادم (الإمام) الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء". كما نعت الحكومة مسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيس الجمهورية لدى سقوط الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وإمام الجمعة في مدينة تبريز آية الله علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

التلفزيون الإيراني يؤكد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان هليكوبتر والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية، وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم (الاثنين 20 مايو/ أيار 2024).

وسائل إعلام إيرانية تؤكد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي

توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية، وفقا لما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء والتلفزيون الرسمي اليوم (الاثنين 20 مايو/ أيار 2024). وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية وفاة رئيسي وأفراد الوفد المرافق له الذي كان يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، والفريق الأمني للرئيس الإيراني وبعض المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة. وذكر التلفزيون الإيراني في وقت سابق اليوم الإثنين بأنه "لا توجد علامة على الحياة" في موقع تحطم المروحية التي كانت تقل على متنها تسعة أشخاص. وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، إنه لا أثر لوجود أحياء بين من كانوا على متن هذه الطائرة. وكانت تقارير إخبارية إيرانية رسمية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مروحية الرئيس تعرضت لـ" هبوط صعب" في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

الحكومة الإيرانية: وفاة رئيسي لن تسبب "أي خلل"

أكدت الحكومة الإيرانية في بيان أنها ستواصل العمل من دون "أدنى خلل" بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الأحد. وجاء في البيان الحكومي "تؤكد الحكومة للشعب الايراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل (...) لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد".

تواصل عمليات البحث ليلا في ظروف مناخية سيئة

تتواصل عمليات البحث عن المروحية التي كانت تقلّ رئيسي وسط ظروف مناخية سيئة، وقال مراسل محلي للتلفزيون الرسمي "لقد حل الظلام وبدأت السماء تمطر، لكن البحث مستمر. وصلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة... لكن الأمطار خلّفت طينا، وهو ما يجعل البحث صعبا".

وأعاق الظلام والأمطار عملية البحث، وفقا لما ذكره مراسل للتلفزيون الحكومي. وأضاف أنه لا يمكن الوصول إلى الطريق الموحل البعيد من خلال الطرق البرية، مما يجبر فرق الإنقاذ على المضي قدما سيرا على الأقدام.

تواصل التعبير عن مشاعر القلق والتضامن مع طهران

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنّها "تتابع بقلق" تطورات حادث المروحية و"تؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق".

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ القاهرة "تتابع بقلق بالغ" تطوّرات حادث طائرة رئيسي وتؤكد "تضامنها مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق".

وأعلنت دمشق، التي تربطها علاقة تحالف قوية مع طهران، أنّها "تتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني"، معربة عن "تضامنها التامّ" مع طهران ومؤكدة "ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادها لتقديم أيّ مساعدة ممكنة".

وزارة الخارجية القطرية قالت إنّ الدوحة "تعرب عن قلقها البالغ" إزاء الحادث وتؤكّد "استعداد دولة قطر التامّ لتقديم كافة أشكال الدعم في عملية البحث".

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال في منشور على منصة "إكس" إنّه يشعر "بقلق بالغ" إزاء حادث مروحية الرئيس الإيراني، مضيفاً "نتضامن مع الشعب الإيراني في ساعة الشدّة هذه، ونصلّي من أجل سلامة الرئيس ومرافقيه".

عمال الإنقاذ يواصلون البحث سيرا على الأقدام

يواصل عمال الإنقاذ اليوم الأحد (19 مايو/ أيار 2024) البحث عن المروحية التي تقل رئيسي ووزير الخارجية وغيرهما من المسؤولين بعد فقدانها في منطقة ذات تضاريس جبلية في إيران.

وأعاق الظلام والأمطار عملية البحث، وفقا لما ذكره مراسل للتلفزيون الحكومي. وأضاف أنه لا يمكن الوصول إلى الطريق الموحل البعيد من خلال الطرق البرية، مما يجبر فرق الإنقاذ على المضي قدما سيرا على الأقدام.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة المروحية، بمن فيهم رئيسي. وبعد ساعات من تحطم الطائرة، لم ترد حتى الآن معلومات عن مصيرهم، بحسب التقرير.

تقارير تفيد بتحطم طائرة الرئيس رئيسي في المناطق الجبلية شمال غرب إيران، مما أدى إلى عملية إنقاذ واسعة سيرا على الأقدام في غابة يكتنفها الضباب. صورة من: Azin Haghighi/Moj News/AP/picture alliance

الإمارات مستعدة لتوفير الدعم في البحث عن طائرة رئيسي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنّها "تتابع بقلق بالغ" الأنباء الواردة بشأن الحادث وتؤكّد "وقوفها وتضامنها مع الشعب الإيراني الجار في هذه الظروف الحرجة"، مؤكّدة جاهزيتها "لتوفير المساعدة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ".

تركيا ترسل عمال إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي

أرسلت تركيا 32 عامل إنقاذ وستّ مركبات إلى إيران للمشاركة في عمليات البحث الجارية عن المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الإغاثة والطوارئ الحكومية (آفاد).

وقالت الوكالة في منشور على منصة "إكس" إنه "تمّ إرسال 32 عنصراً متخصصاً في البحث والإنقاذ الجبلي وستّ مركبات" من مركزي فان وأرضروم في شرق تركيا، مشيرة إلى أنّ طهران طلبت أيضاً مروحية مجهزة لعمليات البحث الليلية.

إيران تنفي العثور على حطام طائرة رئيسي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ الهلال الأحمر ينفي تقريرا إعلاميا نقلا عن وسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن التلفزيون الحكومي أنه تم العثور على الطائرة، ونقل عن مسؤول قوله إن أحد أفراد الطاقم وراكبا واحدا على الأقل تواصلا مع رجال الإنقاذ.

روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة لإيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة لإيران في حادث تحطم طائرة رئيسي، وأضافت لوكالة الإعلام الروسية "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن طائرة الهليكوبتر المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة لإيران في حادث تحطم طائرة رئيسي، وأضافت لوكالة الإعلام الروسية "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن طائرة الهليكوبتر المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

أردوغان: أشعر بحزن شديد إزاء حادث الهليكوبتر الإيرانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يشعر بحزن شديد إزاء حادث سقوط هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن تركيا على اتصال وتنسيق كاملين مع السلطات الإيرانية وعلى استعداد لتقديم أي دعم ضروري.

وأضاف أردوغان في منشور على منصة إكس "أنقل أطيب تمنياتي لجارتنا وصديقتنا وشقيقتنا إيران شعبا وحكومة، وآمل أن أتلقى أخبارا طيبة عن السيد رئيسي والوفد المرافق له في أقرب وقت ممكن".

السعودية تتابع "بقلق بالغ" حادث المروحية وتعرض المساعدة

أبدت السعودية "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة من إيران عن تعرّض مروحية كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي لحادث، مؤكّدة "استعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض وإذ "تتابع بقلقٍ بالغ" الأنباء الواردة بشأن حادث مروحية رئيسي تؤكد "وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الأقمار الصناعية بحثا عن طائرة رئيسي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش إن المفوضية الأوروبية فعّلت خدمة الخرائط عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في جهود البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد سقوطها، وذلك في أعقاب طلب بالمساعدة تقدمت به إيران.

وتوفر خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للمفوضية الأوروبية منتجات لتحديد الأماكن بناء على صور الأقمار الصناعية.

وقال لينارتشتش على منصة إكس إن كوبرنيكوس تفعل "خدمة خرائط الاستجابة السريعة في ضوء حادث الطائرة".

خامنئي يطمئن الإيرانيين بأن إدارة الدولة لن تتأثر

ذكرت وكالة إرنا أنّ الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي طمأن الإيرانيين بأن إدارة الدولة لن تتأثر بحادث سقوط المروحية والغموض الذي يلف مصير الرئيس إبراهيم رئيسي. كما نقلت عنه قوله: "لا ينبغي للشعب الإيراني أن يقلق، فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد"، مضيفا "ندعو الله عز وجل أن يعيد رئيسنا العزيز ورفاقه بكامل صحتهم إلى أحضان الأمة".

رئيس أذربيجان: دعواتنا الآن لرئيسي ووفده

عبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة عن تحطم طائرة رئيسي، وذلك بعد أن ودعه في وقت سابق من اليوم. وقال علييف "اليوم، بعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران".

وتابع "دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها".

العراق يعرض على إيران المساعدة في عمليات البحث

قالت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في بيان اليوم الأحد إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني في منطقة جبلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت "لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسها. صورة من: Iranian Presidency/Anadolu/picture alliance

الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع عن كثب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بتحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. كما أعلن البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس بايدن على تقارير عن سقوط هليكوبتر كانت تقل رئيسي.

مسؤول إيراني: حياة رئيسي وعبد اللهيان "في خطر"

قال مسؤول إيراني لرويترز إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

وقال المسؤول إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر". وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "مازال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

التلفزيون الرسمي يبث صلوات من أجل سلامة رئيسي

بث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد صلوات من أجل سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأوقف التلفزيون جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيرا على الأقدام وسط ضباب كثيف.

عمليات بحث جارية عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها لـ"حادث"

تجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد (19 مايو/ أيار 2024) في شمال غرب إيران للعثور على مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لـ"حادث"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين ووسائل إعلام رسمية.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك الضباب. ولم يؤكد الوزير ما إذا كان الرئيس إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله رفقة مسؤولين.

مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط اضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد

واضطرت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى القيام بهبوط اضطراري في غرب البلاد، حس بما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت الوكالة أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

وكانت طائرة رئيسي بين 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما. وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وكانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. كما ذكرت تقارير أنّ وكالة فارس تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط طائرة هليكوبتر.

وانُتخب رئيسي (63 عاما) في 2021 وأمر منذ توليه منصبه بتشديد "قوانين الأخلاق"، كما أشرف على حملة قمع دموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومارس ضغوطا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وينقسم النظام السياسي في إيران بين المؤسسة الدينية والحكومة، ويكون للزعيم الأعلى وليس الرئيس القول الفصل في جميع السياسات الرئيسية.

لكن كثيرين يرون أن رئيسي منافس قوي لخلافة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (85 عاما) الذي يؤيد بقوة سياساته الرئيسية.

ع.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)