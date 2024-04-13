++تغطية مباشرة++ للهجوم الإيراني على إسرائيل

أطلقت إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الدولتين. بينما أعلنت أمريكا ودول غربية دعمها لإسرائيل وحذرت من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

03:39

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك بعد اجتماعات لحكومة الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث الهجوم الإيراني.

03:21

ألغت السلطات الأمنية الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حالة التأهب. ويعني رفع حالة التأهب أن السكان لم يعودوا بحاجة إلى البقاء بالقرب من الملاجئ المحصنة.

03:20

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد (14 نيسان/أبريل 2024) بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس. وقال متحدّث باسم البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة المجلس في نيسان/أبريل "نعتزم عقد الاجتماع غدا (الأحد) الساعة 16,00" (20,00 بتوقيت غرينتش).

03:10

صورة من: Atef Safadi/EPA

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الضربات الجوية الإيرانية على إسرائيل "بأشد العبارات الممكنة". وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبشترايت يوم الأحد بعد وصول المستشار الألماني إلى مدينة تشونجتشينج الاقتصادية الصينية: "إن إيران تخاطر بإشعال حرب إقليمية بهذا الهجوم غير المسؤول وغير المبرر". وأضاف: "في هذه الأوقات العصيبة، تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل. وسنبحث عن كثب ردود الفعل المستقبلية مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".

02:54

طلبت إسرائيل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجوم الإيراني عليها وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وكتب جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".

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02:54

قال الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد إنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للاحتماء، في مراجعة لتحذير سابق تشير على ما يبدو إلى نهاية التهديد الذي تشكله الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

02:42

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة أكدت على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

02:24

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مساء السبت أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن. وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في بداية خطابه أمام أنصاره "فليبارك الله شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفًا كبيرًا".

صورة من: Yuki Iwamura/AP Photo/picture alliance

02:14

الجيش الإسرائيلي: حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ يوم السبت والمواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات.

الجيش الإسرائيلي: الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي: عدد من الصواريخ الإيرانية سقطت في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية، لكن من دون وقوع ضحايا.

02:13

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة التصعيد الخطير" المتمثل في الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعياً إلى "وقف فوري لهذه الأعمال العدائية". وقال الأمين العام في بيان "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في تصعيد مدمر على مستوى المنطقة"، مضيفاً "أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحؤول دون أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".





02:10

الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض-أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

02:03

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إن طفلا (10 أعوام) أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإيراني المستمر بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل. وذكرت الخدمة أن الطفل البدوي المصاب من المنطقة المحيطة بمدينة عراد في صحراء النقب.

01:50

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط. وقال بايدن عبر منصة اكس ناشرا صورة للاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض "التقيت للتو فريقي للأمن القومي لمناقشة هجمات إيران ضد إسرائيل. إن التزامنا ثابت (دفاعا عن) أمن اسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها".



01:27

أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ودعت طهران إلى وقف الهجوم الانتقامي. وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم المستمر، الذي يمكن أن يغرق المنطقة بأكملها في الفوضى". وطالبت بيربوك إيران وحلفائها بوقف الهجوم "على الفور". وأضافت: "كل تضامننا مع إسرائيل في هذه الساعات".

01:22

ذكر مصدران أمنيان إقليميان أن مقاتلات أردنية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية فوق شمال ووسط الأردن في أثناء توجهها صوب إسرائيل. وقال المصدران إن الطائرات المسيرة أُسقطت في الجو على الجانب الأردني من غور الأردن وكانت متجهة نحو القدس. وتسنى اعتراض أخرى بالقرب من الحدود العراقية السورية. ولم يقدم المصدران مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى ذكر مصدر عسكري لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن إيران تراقب الأردن تحسبا لقيامه بأي تحركات لدعم إسرائيل خلال هجمات طهران الانتقامية، محذرا من أن المملكة قد تصبح "الهدف التالي".

01:18

أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق. وقال المراسلون إن انفجارات عدة سمعت في العاصمة السورية قرابة الساعة 1,45 (22,45 ت غ) من دون تفاصيل اضافية. ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية الى هذه الانفجارات حتى الآن.

وأفادت مصادر أمنية أن مقاتلات أمريكية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا قرب الحدود الأردنية.

01:18

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم أن الولايات المتحدة أسقطت مسيّرات أطلقت من إيران واستهدفت إسرائيل.

وذكرت شبكتا "سي ان ان" و"ايه بي سي" أن الدفاع الجوي الأمريكي اعترض العديد من المسيرات التي أطلقتها إيران، من دون أن تحددا عدد الطائرات التي تم إسقاطها ولا هوية الأراضي التي تمت هذه العملية في أجوائها.

01:12

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في الشرق الأوسط "ستعترض أي هجمات جوية ضمن نطاق مهامنا الحالية، إذا اقتضت الضرورة" بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف البيان "ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة وتنامي خطر التصعيد في الشرق الأوسط، تعمل حكومة المملكة المتحدة مع الشركاء في أنحاء المنطقة للحث على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات".

01:10

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول إسرائيلي كبير يقول إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

01:05

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وسمع شاهد من رويترز في القدس دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية محلية.

00:51

وكالة الأنباء الفرنسية: سماع دوي انفجارات في أجواء القدس وإطلاق صفارات الإنذار.

00:42

وضع الجيش الإسرائيلي الجزء الشمالي من هضبة الجولان وكذلك نفاطيم وديمونة وإيلات في حالة تأهب تحسبا لاحتمال تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وأمر السكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ. ونفاطيم هي موقع قاعدة جوية إسرائيلية. وتملك إسرائيل مفاعلا نوويا في ضواحي ديمونة. وإيلات هي ميناء جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وقد تعرضت لهجمات متكررة شنتها جماعة الحوثي اليمنية.

00:40

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرة من أن رد طهران سيكون أشد إذا انتقمت إسرائيل. وذكرت البعثة على إكس "...يمكن اعتبار الأمر منتهيا"، مهددة بأن إيران سترد في حال ردت إسرائيل على هجوم الليلة.

00:16

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة اكس أن الاتحاد "يدين بشدة" هجوم ايران بمسيرات وصواريخ مساء السبت على اسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطير للأمن الإقليمي". وقال بوريل إن "الاتحاد الاوروبي يدين الهجوم الايراني غير المقبول على إسرائيل. إنه يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

00.13

ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

00:10

ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم "المتهور" الذي شنته إيران على إسرائيل، والذي قال إنه يظهر "عزمها على بث الفوضى بالقرب منها". وقال سوناك في بيان "تهدد هذه الضربات بتأجيج التوتر وزعزعة استقرار المنطقة. لقد أظهرت إيران مجددا عزمها على بث الفوضى بالقرب منها". وتابع "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا في المنطقة، ومن بينهم الأردن والعراق".

00:07

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عبر منصة اكس أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على اسرائيل. وكتب الوزير إن "إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتجازف بحصول تصعيد عسكري"، مضيفا أن "فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها" مع إسرائيل.

كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تتابع الوضع "باهتمام وقلق" بعد إطلاق ايران مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل.

وكتب تاياني على منصة "اكس"، "نتابع باهتمام وقلق ما يحدث في الشرق الأوسط" مضيفا "تحدثت مع رئيسة الوزراء (جيورجيا ميلوني) ووزير الدفاع (غيدو كروسيتو)، الحكومة مستعدة للتعامل مع أي نوع من السيناريوهات".

00:06

أعلن حزب الله أنه قصف موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان المحتلة. وقال الحزب المدعوم من إيران والذي يخوض مواجهات يومية مع إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر، في بيان أنه أطلق "عشرات من صواريخ الكاتيوشا" على ثكنة إسرائيلية تقع في الجولان.

00:04

دعا السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، جميع الألمان على الأرض في إسرائيل إلى اتباع تعليمات سلطات الأمن للحفاظ على سلامتهم. وكتب عبر منصة "إكس" مساء اليوم السبت: "هجوم مباشر غير مسبوق: الطائرات المسيرة الإيرانية تقترب من إسرائيل وربما هناك المزيد مما سيأتى".

صورة من: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

23:52

أكدت قناة القاهرة الاخبارية القريبة من الحكومة نقلا عن مصدر أمني رفيع أن "الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى". وذكرت القناة نقلا عن مسؤول مصري أمني كبير ان "خلية أزمة (...) تتابع من كثب تطور الوضع وترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة بساعة".

23:46

وكالة أمن بحري: الحوثيون يطلقون مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل تزامناً مع الهجوم الإيراني.

23:45

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صفارات الإنذار في كيبوتس بالقرب من الحدود اللبنانية فجر الأحد، بعدما شنت إيران هجوما بمسيّرات على إسرائيل. وقال الجيش في بيان "دوت صفارات الإنذار في كيبوتس سنير في شمال إسرائيل".

23:44

أعلن لبنان ليل إغلاق مجاله الجوي وتعليق الحركة الجوية، وقال المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل في بيان "الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، وذلك بشكل موقت واحترازي، اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم" بالتوقيت المحلي، أي من الساعة 22,00 إلى 04,00 فجر الأحد بتوقيت غرينيتش.

23:41

ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة "تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران".

23:36

قالت شركة أمبري للملاحة البحرية: خطر وقوع أضرار جانبية قائم وينبغي تقليص الحركة على ظهر السفن. وقالت أمبري إن الحوثيين أطلقوا على الأرجح مسيرات باتجاه إسرائيل، وإنه تم تحذير حركة الشحن التجاري بتوخي الحذر نظرا لاحتمال اعتراض أو سقوط مقذوفات إيرانية.

23:31

الجيش الإسرائيلي: أكثر من مئة مسيرة متفجرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل حتى الآن.

23:25

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري أن الهجوم بمسيرات وصواريخ الذي شنته ايران مساء السبت يشكل "تصعيدا خطيرا".

وقال هغاري في بيان إن "ايران شنت هجوم مباشرا على دولة اسرائيل انطلاقا من الاراضي الايرانية. نراقب من كثب المسيرات الفتاكة التي أرسلتها ايران وهي في طريقها الى اسرائيل. إنه تصعيد خطير".

صورة من: Israeli Prime Minister Office/AFP

23:18

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

23:05

قال مصدران أمنيان بالمنطقة إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني. وأضافوا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة.

كما أعلن العراق المحاذي لإيران في وقت متأخر ليل السبت أنه سيُغلق مجاله الجوّي ويعلّق حركة الملاحة الجوّية، في وقت أكّدت إيران أنّها بدأت شنّ هجوم بمسيّرات ضدّ إسرائيل. وقال وزير النقل رزاق السعداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسميّة "تمّ إغلاق المجال الجوّي العراقي وتوقّفت الحركة الجوّية".

23:03

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بيان للحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري أطلق اليوم السبت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل.

صورة من: israelisches Verteidigungsministerium/dpa/picture alliance

22:58

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم السبت إنها ألغت 15 رحلة كانت مقررة اليوم السبت وغدا الأحد، مع تصاعد الأعمال القتالية مع إيران وإغلاق إسرائيل مجالها الجوي كإجراء احترازي. وأضافت الشركة في بيان أن الوجهات الخارجية المتأثرة بالقرار تشمل باريس وروما وبرشلونة وميلانو وبوخارست وصوفيا وأثينا ودبي وموسكو.

22:51

أفاد البيت الأبيض أن هجوم إيران بمسيرات على إسرائيل سيستغرق على الأرجح ساعات عدة، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي ادريان واتسون "الأرجح أن يستغرق هذا الهجوم بضع ساعات"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه هذه التهديدات الإيرانية".

صورة من: Firas Makdesi/REUTERS

22:44

القناة 12 الإسرائيلية: إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إٍسرائيل وستصل قبل المسيرات.

22:35

قال الجيش الإسرائيلي إن إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل، وأضاف أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وذكرت القناة 12 الإخبارية التلفزيونية الإسرائيلية مساء اليوم السبت (13 نيسان/ أبريل 2024) أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل وأن من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين في مقابلة مع القناة إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوغراما من المتفجرات لكل منها، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

خ.س/ ع.ج/ زأ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)