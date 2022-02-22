تغطية مباشرة للحرب في أوكرانيا +++"هذا يوم قاتم بالنسبة أوروبا!"

7:10 رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يدينان بصورة قوية الهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا، وتعهدا بـ"محاسبة" الكرملين. وكتبا على موقع تويتر :"ندين بشدة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

وأضافا :"في هذه الساعات العصيبة، قلوبنا مع أوكرانيا ومع النساء والرجال والأطفال الأبرياء وهم يواجهون هذا الهجوم غير المبرر ويخشون

على حياتهم". وتعهد الجانبان بـ"محاسبة الكرملين".





7:12 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار "طريق الدم والدمار" بإعلانه شنّ هجوم على أوكرانيا. وكتب جونسون على موقع تويتر :"لقد أفزعتني الأحداث المروعة في أوكرانيا، وقد تحدثت إلى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي لبحث الخطوات التالية". وأضاف :"لقد اختار الرئيس بوتين طريق إراقة الدم والدمار بشنه هذا الهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وسترد المملكة المتحدة وحلفاؤها بشكل حاسم".

7:10 وزارة الداخلية الأوكرانية تعلن سقوط قذائف روسية تستهدف مقرات عسكرية ومطارات بالقرب من العاصمة كييف ومدينتي كارخيف ودنيبرو، مضيفة أن دوي إطلاق النار يسمع على الحدود.



7:00 صافرات الإنذار تدوي في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، بعد إعلان حرس الحدود الأوكراني أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، والقوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار. بينما أفادت خدمة حرس الحدود أن الهجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة



6:58 بيان عن صادر عن وزارة الداخلية الأوكرانية يعلن سقوط بلدة شاستيا التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.

مشاهدة الفيديو 03:41 مركبات عسكرية لا تحمل علامات شوهدت تتحرك من روسيا نحو منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

6:25 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا وعلى حرس الحدود هناك وإن دوي

الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا. وأضاف أن الأحكام العرفية فرضت على جميع أراضي الدولة.

زيلينسكي تحدث تليفونيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما الخارجية الأوكرانية تصف في بيان منفصل هدف العملية العسكرية الروسية بأنه "تدمير للدولة الأوكرانية".

3:54 بعد خطاب مفاجئ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن "عملية عسكرية" في اوكرانيا، قال إنها تستهدف حماية الشعب الروسي، مشددا في الوقت ذاته أنه "لا يخطط" لاحتلال أوكارانيا. وطالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم

3:50 الأمين العام للأمم المتحدة يحض بوتين على عدم مهاجمة أوكرانيا وإعطاء السلام فرصة.

مشاهدة الفيديو 01:39 ألمانيا توقف نورد ستريم 2

2:55 تعطلت مواقع رئيسية للحكومة الأوكرانية، وحسب شبكة (سي إن إن)، فإن المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ومواقع

وزارات الخارجية والبنية التحتية والتعليم وغيرها، واجهت أعطالا. وفي عملية قرصنة منفصلة وربما أكثر خطورة قبل ساعات، تم العثور على أداة

لمسح البيانات على مئات أجهزة الكمبيوتر في أوكرانيا، وفقا لباحثي الأمن السيبراني.

2:33 وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "يعتقد" بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا بحلول صباح اليوم الخميس.

وفي برنامج "إن بي سي نايتلي نيوز" ليستر هولت أشار بلينكن إلى أن روسيا تضع "اللمسات الأخيرة" على تسكين القوات في أماكنها تمهيدا "لغزو كامل" لأوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة "شهدت بالتأكيد وجود قوات روسية داخل أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يستطيع إعطاء "أرقام محددة"، لكن "كل ما رأيناه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية جعل روسيا تضع اللمسات الأخيرة على وجود قواتها في أماكنها عبر جميع حدود أوكرانيا، إلى الشمال والشرق والجنوب، لتكون مستعدة لغزو كامل".

2:09 روسيا تغلق جزئيا مجالها الجوي في منطقة معلومات الطيران في روستوف إلى الشرق من حدودها مع أوكرانيا "من اجل توفير الأمان" لرحلات الطيران المدني، كما أورد دفاعها. بعد ذلك تصدر إشعارا يحظر على الطائرات المدنية المرور بخطوط الطيران المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا. وذكرت شبكة (سي إن إن) أن روسيا أصدرت إشعارا إلى الطيارين يغطي ممرا للأراضي تجمعت فيه القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية. وسيظل الإشعار ساريا حتى 18 أيار/مايو.





