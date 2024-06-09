تغطية مباشرة لانتخابات أوروبا: الاتحاد المسيحي أولا بألمانيا

- وصفت سارة فاغنكنيشت النتيجة التي حققها حزبها (حزب سارة فاغنكنيشت) بالرائع. وقالت للقناة الألمانية الأولي إنه لم يسبق أن حقق حزب تم تأسيسه حديثا على مستوى ألمانيا بهذه السرعة أكثر من 5 بالمئة من الأصوات. وهي تنتقد الهجرة غير المسيطر عليها في ألمانيا والتي تؤثر على أزمة السكن "التي يعاني منها الفقراء أولا".

- قال السياسي البارز في الحزب الديمقراطي المسيحي ينس شبان: إن نتائج الانتخابات الأوروبية تمثل "صفعة" لأحزاب ائتلاف إشارة المرور الحاكم في ألمانيا. وأضاف نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني: "لم تحكم هذه الحكومة في القضايا الحاسمة في البلاد منذ أكثر من عام". وأضاف أن الائتلاف الحاكم في خلاف داخلي دائم، "لهذا السبب فإن حكومة جديدة ومختلفة ستكون أفضل شيء لألمانيا".

- أعربت قيادة حزب الخضر عن خيبة أملها من أداء الحزب في الانتخابات الأوروبية. وقالت زعيمة حزب الخضر ريكاردا لانغ، على القناة الأولى للتلفزيون الألماني (ARD): "إذا نظرنا إلى نتيجتنا، علينا أن نقول بوضوح شديد إنها غير مرضية للغاية. ليس هذا هو الطموح الذي ذهبنا به إلى هذه الانتخابات."

بدوره قال الزعيم المشارك لحزب الخضر أوميد نوريبور على القناة الثانية للتلفزيون الألماني (ZDF): "لسنا راضين عن هذه النتيجة". وأضاف أن الأمر الآن يتعلق بتقييم الأرقام في الأيام المقبلة واستخلاص "الاستنتاجات الصحيحة". ونظرا لخسائر أطراف ائتلاف إشارة المرور الحاكم في ألمانيا، دعا نوريبور إلى تقليل الخلاف العام بين هذه الأطراف بقوله "علينا أن نطرح السياسات الجيدة التي نتبعها أحيانًا، وألا نقطعها إلى أجزاء".

- يتوقع رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا تينو كروبالا بعد نتيجة حزبه اليميني في الانتخابات الأوروبية، إجراء مفاوضات مبكرة حول الكتلة التي سينضم إليه حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الأوروبي. وقال على قناة ZDF "أنا واثق جدا من أننا سننتمي إلى كتلة". إن حجم حزب البديل من أجل ألمانيا كبير، و"عندها ستكون هناك حاجة إلينا إلى حد ما". ومن المقرر أن تجرى المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة.

في حين رأت الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، أن الأداء الجيد لحزبها هو نتيجة لموقف الناخبين الأكثر انتقادا تجاه أوروبا.

- في ضوء خسائر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية، طلب الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان من المستشار أولاف شولتس طلب التصويت على الثقة. وقال لينيمان للقناة الثانية في التلفزيون الألماني اليوم الأحد إنه بالنظر إلى "نسبة الـ 14 بالمئة الضئيلة"، يجب على المستشار أن يسأل نفسه ما إذا كان يمارس السياسة لأجل الشعب حقاً. وأضاف: "وإلا عليه أن يمهد الطريق، على سبيل المثال من خلال مسألة حجب الثقة. الاتحاد المسيحي حاز على ضعف حجم الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

- وصف الأمين العام لحزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، كيفن كونرت أداء حزبه في الانتخابات الأوروبية بالمرير. وقال للقناة الأولى للتلفزيون الألماني: "إنها هزيمة قاسية بالنسبة لنا اليوم. علينا أن نصلح أنفسنا. ولا ينبغي البحث عن كبش فداء، بل يجب التعامل مع النتيجة بأمانة".

- تشير النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي بعد إغلاق صناديق الاقتراع في ألمانيا إلى تقدم الاتحاد المسيحي (30 بالمئة) يليه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمنيني الشعبوي (16 بالمئة)، فيما جاء بعده الحزب الديمقراطي الاشتراكي (14 بالمئة) وحزب الخضر (12 بالمئة).

- أظهرت أرقام عن الإقبال على الانتخابات الأوروبية أن نسبة المشاركة بلغت 64 بالمئة بزيادة عن مثيلتها في انتخابات 2019 التي بلغت آنذاك 61.4.

- كشفت توقعات اتجاه الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد (التاسع من يونيو/ حزيران 2024) أن حزب الحرية الشعبوي اليميني هو القوة الأقوى - لأول مرة في التصويت على مستوى النمسا. ووفقا لهذه التوقعات حصل حزب الحرية النمساوي على 27 بالمئة من الأصوات

ع.غ/ ع.ج