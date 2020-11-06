+++ تغطية مباشرة للانتخابات الأمريكية: بايدن يفوز بالرئاسة+++

جميع الأوقات المذكورة هنا بتوقيت وسط أوروبا

(تغطيتنا للانتخابات الأمريكية تتواصل 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2020)

19:46 أمير قطر يهنئ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

19:46 أوباما وجيب بوش يهنئان بايدن بالفوز بالرئاسة

19:42 السناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ "الرئيس المنتخب" جو بايدن

19:40 الرئيس اللبناني عون يهنيء على تويتر بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

19:28 بيان للرئاسة المصرية: السيسي يهنيء بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

19:19 الرئيس الأيرلندي يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه

19:13 بالألعاب النارية والقرع على الأواني مؤيدو بايدن يحتفلون بفوزه بالرئاسة

19:08 رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين يهنئان بايدن على فوزه

19:08 باراك اوباما يشيد بانتصار جو بايدن "التاريخي"

19:05 رئيس الوزراء الإسباني يهنئ بايدن في تغريدة على تويتر

19:04 المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تهنيء بايدن وهاريس بالفوز في انتخابات أمريكا

19:02 ماكرون يهنئ جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ويدعو إلى العمل "معا"

18:59 وزير الخارجية البريطاني راب يقول إنه رغم بقاء بعض عمليات (الفرز) إلا أنه اتضح الآن أن جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

18:58 مستشار روحاني على تويتر: الإيرانيون صمدوا إلى أن رحل ترامب

18:53 رئيس الوزراء البريطاني جونسون يهنيء بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

18:42 مسؤول بحملة جو بايدن يقول إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة على الأمريكيين بعد الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) مساء اليوم السبت.

وأعلنت عدة شبكات إعلامية كبرى فوز بايدن بالانتخابات في وقت

سابق اليوم.

18:35 رئيس بعثة مراقبة: على مستشاري ترامب إبلاغه بأنه خسر عندما يحين وقت الرحيل

18:22 رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يهنئ في بيان جو بايدن لفوزه بالبيت الأبيض

18:20 نائبة الرئيس المنتخبة الأميركية كامالا هاريس تقول: "دعونا نبدأ العمل". وكتبت كامالا هاريس في تغريدة "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ العمل".

18: 17 بيان رسمي: رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يهنئ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

18:10 رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي تقول انتخاب بايدن "فجر يوم جديد للأمل في أمريكا"

18:08 وزير خارجية ألمانيا ماس: نريد الاستثمار في تعاون لبداية جديدة عبر الاطلسي و"اتفاق جديد"

18:07 وزير المالية الألماني يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية

18:07 حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

17:58 بايدن يقول على تويتر إنه يتشرف باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد

17:56 بايدن يتعهّد بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين"

17:52 ترامب يقول حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين

17:51 بيان لترامب يقول فيه إن بايدن "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات

17:39 وكالة الأنباء الفرنسية: فاز جو بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترامب السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام اميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016. وحسمت نتيجة الاقتراع لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

17:35 أسوشيتد برس وإن.بي.سي. و سي.إن.إن تعلن فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

17:34 مركز إديسون للأبحاث: المرشح الديمقراطي جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

09:00 مركز إديسون للأبحاث: اتساع تقدم بايدن في ولاية جورجيا الحاسمة إلى 7248 صوتا والفرز مستمر

06:00 لاتزال عملية فرز الأصوات في بعض الولايات الأمريكية مستمرة حتى اللحطة، وسط منافسة محتدمة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. ويتقدم المرشح الديمقراطي بنحو 4.1 مليون صوت على مستوى البلاد من أصل 147 مليون صوت.

04.53 بايدن يقول في كلمة مقتضبة "ليس لدينا إعلان نهائي بالفوز بعد"، لكنه يؤكد بأنه سيفوز بهذا السباق بأغلبية واضحة وبأنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، وقال بأنه لن يسمح بإعادة فرز الأصوات.

بايدن بدا وهو يتحدث وكأنه يخاطب الشعب الأمريكي كرئيس لكن دون أن يعلن فوزه، فقد حث الأمريكيين على "الصبر" و"التلاقي" من أجل التغلّب على "الغضب"، وتعهّد بالتصدّي لجائحة كوفيد-19 منذ "اليوم الأوّل" له في البيت الأبيض. وأكد أن لديه تفويضا بشأن الاقتصاد وتغير المناخ.

ـ ربما الشيء الوحيد المحسوم حاليا في خضم العملية الانتخابية في الولايات المتّحدة هي أرقام الإصابات بفيروس كورونا، فقد سجّلت خلال 24 ساعة 127.021 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة يوميّة قياسيّة لليوم الثالث على التوالي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.



03:07 عزز جو بايدن تقدمه على الرئيس ترامب في ولاية بنسلفانيا بـ 27,174 صوت، بعد الاعلان عن فرز دفعة بطاقات اقتراع جديدة في مقاطعة أليغيني، والتي تضم بيتسبرغ ثاني أكبر مدينة.

في غضون ذلك، قال قاض بالمحكمة العليا الأمريكية إن الولاية بحاجة إلى مواصلة الفصل بين بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات، وذلك تمشيا مع طلب الحزب الجمهوري.

03:00 تضاءل الفارق بين المرشح الديمقراطي بايدن والرئيس ترامب في ولاية أريزونا. حيث بات الفارق لا يتجاوز 1 في المائة وذلك للمرة الأولى يتدارك فيها ترامب الفجوة مع منافسه الديمقراطي بايدن، بفارق 29,861 صوت. وبذلك يحصل بايدن على 1,604,067 صوت أي نسبة (49.7%) مقابل 1,574,206 صوت للرئيس ترامب أي نسبة (48.8%). وذلك من أصل 94 في المائة من أصوات الولاية التي لديها 11 مقعد في المجمع الانتخابي.



02:15 أمر صموئيل أليتو القاضي في المحكمة العليا الفيدرالية ليل الجمعة السبت بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع في ولاية بنسلفانيا التي وصلت بعد الثامنة مساء (توقيت الولاية) يوم الانتخابات.

وكانت حملة الرئيس ترامب قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا لوقف احتساب البطاقات التي وصلت بعد اغلاق مكاتب الاقتراع، رغم أن تلك البطاقات مختومة قبل انتهاء الاقتراع.

01:30 رفض قاض فيدرالي طلباً من مرشحين جمهوريين بوقف فرز الأصوات في مقاطعة كلارك المهمة، في ولاية نيفادا، وذلك بعد ساعتين من المداولات حسب موقع CNN.

وأكد القاضي أندرو جوردون أنه ليس "من المصلحة العامة وقف مسار احتساب أوراق الاقتراع". ويصل الفارق في الولاية إلى حوالي 22.657 لصالح بايدن بعد فرز 87 % من الأصوات، بنسبة 821. %.

00:45 مركز إديسون للأبحاث: يواصل بايدن تقدمه في ولاية بنسلفانيا على ترامب الذي يحصل على 49.2% من الأصوات مقابل 49.5 في المائة لبايدن، بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات في الولاية الحاسمة.

وبحسب قناة Fox News يبلغ فارق الأصوات 16,825صوتا فيما تقول CNN إن الفارق يبلغ 16,683 صوتا في بنسلفانيا.

00:10 فيما يستعد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يعزز تقدمه في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا (حسب مركز إديسون للأبحاث)، لإلقاء "خطاب للأمة" من مقر حملته برفقة نائبته المرشحة كامالا هاريس، دعا الرئيس دونالد ترامب منافسه بايدن بأنه "يجب (عليه) ألا يدّعي بشكل خاطئ" فوزه بالانتخابات. وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا:"إذ يمكنني أن أعلن فوزي أيضا، والاجراءات القانونية بدأت للتو".

23:45 ذكر تقرير لوكالة رويترز أن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين تريد جمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة. ودشنت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني ويتنافس فيه ترامب مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

23:10 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يعزز تقدمه في ولاية جورجيا الحاسمة إلى 4263 صوتا.

21:57 ABC: الحزب الجمهوري في بنسيلفانيا يطلب من المحكمة العليا منع احتساب الأصوات التي وصلت بعد يوم الانتخابات.

20:57 مركز إديسون للأبحاث: هامش تقدم بايدن في ولاية أريزونا يتقلص إلى 40954 صوتا.

20:45 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يطلبان من مؤيديهما التبرع لتمويل معارك قانونية على نتائج الانتخابات.

20:40 موقع تويتر يعتبر تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه "الرئيس المنتخب" سابقة لأوانها، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية وسط تقدم المرشح الديمقراطي على دونالد ترامب. ووضع توتير على التغريدات التي تشير إلى نائب الرئيس السابق بلقب "الرئيس المنتخب" ونائبته المرشحة كامالا هاريس على أنها "نائبة الرئيس المنتخب" إشارة تقول إن الفرز لم ينته بعد.

20:32 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 93% من الأصوات في أريزونا، ترامب يحصل على 48.6% وبايدن 49.9%.

19:52 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

19:29 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يعزز الفارق في بنسلفانيا من 12390 صوتا إلى 13371

18:59 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يعزز الفارق في بنسلفانيا من 9746 صوتا إلى 12390 صوتا

18:55 مركز إديسون للأبحاث: تقدم بايدن في ولاية نيفادا يتراجع إلى 20352 صوتا

18:51 مسؤول الانتخابات في فيلادلفيا يقول الفرز النهائي للأصوات قد يستغرق عدة أيام

17:44 مركز إديسون للأبحاث: هامش تقدم بايدن في بنسلفانيا يتقلص إلى 8867 صوتا مع استمرار الإحصاء

17:21 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يوسع هامش تقدمه على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة إلى 9027 صوتا مع استمرار الإحصاء.

17:17 الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تصف جو بايدن بأنّه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة، بعدما تقدّم على منافسه دونالد ترامب في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة من دون حسم النتيجة رسمياً.

الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعبر عن ثقتها بحصول بايدن على تفويض كبير

17:04 قال وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر إنه يتوقع إعادة فرز أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية نظرا للهامش الضئيل بين المرشحين. ويتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بفارق يزيد قليلا على ألف صوت فقط في الولاية الحاسمة.

15:51 فريق حملة دونالد ترامب يقول إن الانتخابات الرئاسية الأميركية "لم تنته بعد"، بينما يبدو جو بايدن على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض بعد تقدمه على الرئيس الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الرئيسية.

14:59 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بفارق 5587 مع استمرار الفرز. وتعد الولاية رئيسية للمرشح الديموقراطي للوصول إلى البيت الأبيض. ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ بايدن صار متقدماً بنحو 5,600 صوت على الرئيس الجمهوري، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد. كما أكدت شبكة "سي ان ان" تقدّم بايدن.



14:20 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة وفرز الأصوات مستمر

10:36 مركز إديسون للأبحاث: بايدن يتقدم حتى الإحصاء الحالي بفارق 917 صوتا في ولاية جورجيا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية.

06:09 لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى صباح اليوم الجمعة (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني) بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات وسط منافسة محتدمة لا تسمح بالتكهن بالفائز.

ـ حسب وكالة فرانس برس قطعت عدة شبكات تلفزيونية أمريكية النقل المباشر لكلمة ترامب مساء الخميس من البيت الأبيض والتي أتّهم فيها خصومه الديموقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه. وحسب الوكالة قطعت "أم أس أن بي أس"، و "أن بي سي نيوز" و"إيه بي سي نيوز" النقل المباشر لوقائع ما قال البيت الأبيض إنّه سيكون مؤتمراً صحافياً قبل أن يتبيّن أنّه خطاب. أما شبكة "سي أن أن" التي نقلت الكلمة كاملة فوصفتها بـ"حفلة أكاذيب".

04:49 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب حصل على 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% لبايدن (رويترز)

ـ طمأن المرشّح الديموقراطي جو بايدن أنصاره إلى أنّ نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء ستظهر "قريباً جداً" وستمنحه "بدون أدنى شك" الفوز على ترامب.

- العديد من الجمهوريين المنتخبين ينأون بأنفسهم عن مزاعم ترامب، وقال لاري هوجان، الحاكم الجمهوري لولاية ماريلاند، "لا يوجد هناك دفاع عن تصريحات الرئيس الليلة والتي تقوض عمليتنا الديمقراطية. أمريكا تقوم بفرز الأصوات، ويجب علينا احترام النتائج كما فعلنا دائما من قبل". وقال آدم كينزينجر، عضو الكونجرس عن ولاية إلينوي: "هذا جنوني"، وأضاف إنه ينبغي التعامل مع المخاوف المشروعة بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني، في الوقت الذي انتقد فيه نشر "معلومات مضللة".

02:40 مركز إديسون: بعد فرز 94% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب حصل على 49.8% من الأصوات مقابل 49.0% لبايدن.

00:52 من دون تقديم دليل، ترامب يتحدث في كلمته من البيت الأبيض عن وجود عدد من المخالفات المرتبطة بالانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

00:50 ترامب يؤكد في مؤتمره الصحفي من البيت الأبيض مجدداً أنه الفائز بالانتخابات إلا إذا "سرقوها" منه.

00:35 قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي فتح تحقيقاً في مزاعم "استخدام حملة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض كغرفة قيادة" يوم الانتخابات يشكل انتهاكاً للقانون الاتحادي، على حد تعبيره.

00:18 مركز إديسون: بعد فرز 86% من الأصوات في ولاية أريزونا الحاسمة، ترامب يحصل على 48.2% مقابل 50.4% لبايدن.

00:04 بايدن مستمر في تقليص الفارق مع ترامب في الولاية الحاسمة. مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 93% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترامب يحصل على 50% وبايدن على 48.8%.

05 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

23:50 الرئيس دونالد ترامب سيلقي كلمة من البيت الأبيض في تمام الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش (00:30 بتوقيت وسط أوروبا).

03: 23 بايدن يقلص الفارق قليلاً مع ترامب في جورجيا الحاسمة. مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 49.5% من الأصوات مقابل 49.3% لبايدن في ولاية جورجيا بعد فرز 98% من الأصوات

23:00 بايدن يقلص الفارق مع ترامب في بنسلفانيا الحاسمة. مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 50.1% مقابل 48.7% لبايدن في ولاية بنسلفانيا بعد فرز 93% من الأصوات.

22:25 المرشح الديمقراطي جو بايدن يقول إنه "بدون شك" سيكون الفائز في الانتخابات، ويدعو إلى الهدوء والصبر مع إحصاء الأصوات.

21.45 طالب وزير الخارجية الألماني السابق والرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، زيغمار غابريل، الحكومة في بلاده بتبني موقف واضح من الخلاف الدائر حول فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، رأى الرئيس الحالي لمركز أبحاث "اتلانتيك بروكه" المعني بالعلاقات عبر ضفتي الأطلسي، أنه بالرغم من أن ألمانيا ليس لها أن " تتدخل كثيراً على نحو صريح في مسار انتخابات في الخارج، فإن من الممكن للحكومة أن تعبر عن رأيها علانية، وليس بالضرورة أن يرتبط هذا بشن هجمات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

21:06 حذر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، من تداعيات طول أمد الموقف المعلق في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية: "ما يحدث في الولايات المتحدة، له تأثيرات على الاقتصاد العالمي برمته والعالم الغربي".

20:19 مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 50.2% مقابل 48.5% لبايدن بعد إحصاء 92% من أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

19.31 رفض قاض في ولاية جورجيا دعوى قدمتها حملة ترامب بخصوص "إساءة التعامل مع أوراق الاقتراع".

19:26 حملة ترامب تخسر دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيغن. وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى في الحكم شفهياً خلال جلسة اليوم الخميس وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غداً الجمعة.

18:13 مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 48.5% من الأصوات مقابل 49.5% لبايدن بعد إحصاء 87% من أصوات ولاية نيفادا الحاسمة.

18.11 موقع ولاية نيفادا على الإنترنت: ترامب يحصل على 48.5% من الأصوات مقابل 49.5% لبايدن في أحدث أرقام بالولاية الحاسمة.

18:04 مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 50% من الأصوات مقابل 48.6% لبايدن بعد فرز 95% من أصوات ولاية نورث كارولاينا الحاسمة.

18.02 مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% لبايدن في ولاية جورجيا الحاسمة بعد فرز 98% من الأصوات.

17:28 مدير حملة بايدن يقول إنهم حصلوا حتى الآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.

16:34 مركز إديسون للأبحاث: ترامب يحصل على 50.4% من الأصوات مقابل 48.3% لبايدن في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بعد فرز 91% من الأصوات.

16:09 مجدداً تويتر يضع تحذيراً على تغريدة لترامب. اليوم الخميس قال ترامب إنه لن يجري إحصاء الأصوات التي يتم تسليمها بعد يوم الانتخابات. تويتر وصفت ما قاله بأنه محل نزاع وقد يكون مضللاً.

15:15 شبكة "سي ان ان" تعلن أن 50 ألف صوت فقط هي المتبقية لإنهاء الفرز في ولاية جورجيا. وحملة ترامب قلقة جدا من أن تنقلب الأمور لصالح بايدن، بحكم أن الفارق بين المرشحين يصل إلى 18 ألفا و500 صوت. ما يعني أن الأمور لم تحسم في هذه الولاية إطلاقا.

15:12 الرئيس ترامب يطالب مجدداً من موقع توتير بوقف احتساب بطاقات الناخبين "أوقفوا عدّ الأصوات!". وترامب يرى أن بطاقات الاقتراع خصوصا عبر البريد غير قانونية، وأنه لا يجب احتسابها بعد الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني موعد الاقتراع المباشر.

15:05 فوكس نيوز تقول إن حملة ترامب ستعلن رفع دعوى قضائية في نيفادا تزعم التلاعب بالأصوات.

14:10 أنباء عن رسائل إلكترونية ترسلها حملة ترامب إلى مناصري الرئيس الأمريكي. وذهبت تقارير إعلامية إلى القول إنه ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع، أرسلت حملة ترامب إلى غاية منتصف الخميس حسب التوقيت الأوروبي نحو 24 رسالة إلكترونية تدعو إلى جمع تبرعات وتحذر من مساعي الديمقراطيين إلى "سرقة" الانتخابات.

14:07 اتهم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بارتكاب "استغلال فاضح للسلطة" لطلبه وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء العملية. جاء ذلك في تصريح صحفي للنائب الألماني مايكل يورغ لينك منسق المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة هذا الاقتراع.

13:45 لجنة مراقبة الانتخابات الأمريكية لم تسجل أيّا من التجاوزات، يقول ميشائيل جورج مدير حملة مراقبة الانتخابات لراديو rbb الألماني. و"هذا يسري على يوم الاقتراع وقبل ذلك على بطاقات الناخبين عبر البريد". وتابع: "لا توجد أي اختراقات أو تجاوزات"، لكن يجب الانتظار بعضا من الوقت إلى حين الحصول على الأرقام النهائية، ولهذا "سيبقى الخبراء في أماكنهم لمراقبة الأوضاع بدقة".

13.31 بايدن يقلص الفارق في جورجيا بمعدل 0.4 بالمائة، إذ تشير أرقام "سي ان ان" إلى حصول ترامب إلى غاية اللحظة على 49.6 بالمائة من الأصوات، مقابل 49.2 بالمائة لبايدن، وحسب مركز إديسون تمّ احتساب 98 بالمائة من مجموع الأصوات.

13:00 البورصات العالمية تسجل ارتفاعا الخميس على خلفية اقتراب المرشح الديموقراطي أكثر من البيت الأبيض، حتى وان لم تعرف حتى الآن نهائيا نتائج الانتخابات في ظل منافسة شرسة.

12:30 كايلي ماكناني المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد في حوار مع "فوكس نيوز" بأن حملة ترامب عازمة على اللجوء إلى المحكمة العليا إذا ما فاز المنافس الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا. وحسب المتحدثة يريد الرئيس احتساب الأصوات التي وصلت إلى المركز الانتخابي في الثالث من نوفمبر/ شرين الثاني، حتى وإن كانت تحمل تاريخ اليوم ذاته. وتقول "نحن نريد احتساب أصوات ذلك اليوم".

12:08 مركز إيدسون للأبحاث يقول إنه وبعد فرز 96 بالمائة من الأصوات في ولاية جورجيا، ترامب يحصل على 49.6 بالمائة وبايدن على 49.2 بالمائة.



11:22 شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية تؤكد على أن حملتي المرشحين للانتخابات الرئاسية، الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب تراقبان عن كثب نتائج فرز الأصوات بولاية نيفادا.

11:00 نقلا عن رويترز، وزيرة الخارجية في ولاية ميشيغان الأمريكية جوسلين بنسون تقول إن الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيا لوقف عملية فرز الأصوات "تافهة". وتابعت الوزيرة إن كل الأصوات الصحيحة التي أُدلى بها في الولاية تمّ فرزها بشكل آمن ودقيق.

10:49 في ولاية آلاسكا تُسجل سيطرة واضحة لترامب بمجموع 62.6 بالمائة مقابل 33 بالمائة لبايدن، وإن كان الفرز قد احتسب إلى غاية اللحظة، وفق موقع نيويورك تايمز، 56 بالمائة من مجموع الأصوات. ولهذه الولاية في أقصى الجنوب 3 أصوات من المجمع الانتخابي وتاريخيا تصوت لصالح الجمهوريين. حسابيا لن تؤثر نتائج الولاية كثيرا على المشهد الحالي مقارنة بالولايات الحاسمة.

10:00 حملة ترامب تؤمن بفوز الرئيس الأمريكي وسط ترقب شديد لانتهاء الفرز في جورجيا وأريزونا، حيث الأرقام متقاربة.

9:55 للتذكير فإن مركز إيدسون للأبحاث ووكالة أسوشيتد برس للأنباء سبق وأن أعلنتا فوز بايدن في ولاية أريزونا، عكس قنوات أخرى لا تزال تنتظر انتهاء الفرز الذي بلغ 84 بالمائة وفق شبكة "سي ان ان".

9.25 الأرقام الجديدة من أريزونا تشير إلى تقدم ترامب بنحو 10 ألف صوت وفق شبكة "سي ان ان"، لكن لا زال المرشح الديمقراطي متقدما بنحو 912 ألفا و585 صوتا، بينما حصل ترامب على 838 ألف صوت و71 صوتا. والأصوات التي حصل عليها ترامب قادمة خصيصا من ماريكوبا كانتري في فونيكس حيث تجمع مناصروه أمام مركز الاقتراع لعضهم كان مسلحا.

9:14 وفق مركز إديسون للأبحاث و"بعد فرز 95 بالمائة من الأصوات في ولاية جورجيا ترامب يحصل على 49.6 بالمائة وبايدن على 49.1 بالمائة".

8:39 النائب العام في ولاية نيفادا آرون فورد يقول لشبكة "سي ان ان" إنه لا يخشى دعاوى قضائية من حملة ترامب مشددا: "نشعر أننا محصنين" في إشارة إلى أن عملية الفرز تحترم قوانين الولاية في عملية الفرز. وأضاف فورد أن ترامب سبق له أن هاجم لجنة الانتخابات وفي كل مرة قام "مكتبي بمشاركة النواب العامون في المقاطعات بالإطاحة بالدعاوى".

8:29 رئيس لجنة الانتخابات في جورجيا ريتشارد بارون يقول إن 14 ألف صوتا لا تزال تنتظر الفرز، وشبكة "سي ان ان" تتحدث عن ثلاثة آلاف صوت يتم فرزها في الساعة الواحدة. وبعد فرز 95 بالمائة من مجموع الأصوات مركز إديسون للأبحاث، يقول إن ترامب حصل على 49.8 في المائة مقابل 49.0 لبايدن.

8:20 لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة في انتظار انتهاء الفرز في أريزونا ونيفادا و بنسلفانيا وجورجيا، وهي ولايات حاسمة جدا حاليا بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع، وسط ترجيحات أن تذهب كارولانيا الشمالية وألاسكا إلى المرشح الجمهوري.

8:05 أمام مركز انتخابي لماريكوبا كاونتي التابع لولاية أريزونا يتظاهر مئات من مناصري ترامب، بينما تتواصل عملية الفرز في الداخل. وحاول المتظاهرون اقتحام المبنى مطالبين "بفرز هذه الأصوات". ويأتي ذلك بعدما انتشرت شائعات تفيد بأن مجموعة من الأصوات لم يتم احتسابها. وهو ما تمّ نفيه من قبل السلطات المعنية بسير الانتخابات. والشرطة تقوم حاليا بحماية المبنى.

7:50 القبض على 50 في نيويورك و10 في بورتلاند في احتجاجات محسوبة على معسكر اليسار بعد الانتخابات الأمريكية.

7:40 الأنظار تتجه بقوة إلى أريزونا حيث ترجح المؤشرات فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي (11 صوتا). وحسب شبكة "سي ان ان" فإنه لا يزال بايدن متقدما عند 50,7 بالمائة مقابل 47,9 بالمائة لترامب، بينما تمّ فرز 84 بالمائة من مجموع الأصوات. وإذا ما نجح بايدن في الفوز بأريزونا، فإنه بحاجة إلى ست نقاط فقط لكي يصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة. والنقاط الستة هي مجموع أصوات المجمع الانتخابي في نيفادا حيث يتقدم بايدن أصلا.

05:00 غداة الانتخابات الرئاسية سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً لحالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا مع رصد ما لا يقل عن 102591 إصابة جديدة، وفقاً لإحصاء لرويترز، وآخر لجامعة جونز هوبكنز.

04:00 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 95 في المئة من الأصوات في ولاية كارولاينا الشمالية الحاسمة (15 صوتاً في المجمع الانتخابي)، حصل ترامب على 50.1 في المئة مقابل 48.7 في المئة لبايدن.

03:32 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 88 في المئة من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة (20 صوتاً في المجمع الانتخابي)، ترامب حصد 50.9 في المئة من الأصوات مقابل 47.8 في المئة لبايدن.

03:15 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 86 في المئة من الأصوات في ولاية أريزونا الحاسمة (11 صوتاً في المجمع الانتخابي)، ترامب حصد 47.9 في المئة مقابل 50.7 في المئة لبايدن.

03:14 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 86 في المئة من الأصوات في ولاية نيفادا الحاسمة (6 أصوات في المجمع الانتخابي)، ترامب حصد 48.7 في المئة من الأصوات مقابل 49.3 في المئة لبايدن.

03:12 مركز إديسون للأبحاث: بعد فرز 95 في المئة من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة (16 صوتاً في المجمع الانتخابي)، ترامب حصد 49.8 في المئة مقابل 49.0 لبايدن.

03:00 جو بايدن يغرد قائلاً إن اليوم يصادف ذكرى انسحاب إداراة ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، ويتعهد بأن "تعود إدارته إليها" في اليوم الأول من ولايته (بالطبع في حال تمكن من الوصول للبيت الأبيض).

02:42 قالت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيغن جوسلين بنسون إن الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعياً لوقف عملية فرز الأصوات "تافهة". وأضافت الوزيرة أن كل الأصوات الصحيحة التي أُدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن ودقيق.

02:20 تظاهر آلاف من أنصار المرشّح الديموقراطي جو بايدن مساء الأربعاء في نيويورك للمطالبة بـ"احتساب كلّ الأصوات"، بينما تظاهر أنصار خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ديترويت بولاية ميشيغن للمطالبة بوقف احتساب الأصوات في هذه الولاية الأساسية في السباق إلى البيت الأبيض.

02:00 قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بات على مقربة من الفوز بالرئاسة، في الوقت الذي لم تتوقع فيه أي محطة إخبارية أن يكون بايدن الفائز. وأضافت: "سيكون انتخاب جو بايدن تاريخياً، مدفوعاً برقم قياسي من أصوات الأمريكيين، يصل إلى 70 مليوناً، وهو أكبر عدد من الأصوات تحصل عليها بطاقة رئاسية في التاريخ الأمريكي".

01:05 بلومبرغ نقلاً عن أسوشيتد برس: حملة ترامب ترفع دعوى لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

00:20 تقلص حظوظ الديموقراطيين في استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ ينذر بأربعة أعوام صعبة في واشنطن إذا ما استمرّ انقسام الكونغرس بغضّ النظر عن هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية.

00:05 بلومبرغ: بايدن على أعتاب الفوز برئاسة أمريكا ويقتنص ميشيغن وويسكونسن.

23:14 مركز إديسون: بعد فرز 84 % من الأصوات في بنسلفانيا الحاسمة (20 صوتاً في المجمع الانتخابي)، ترامب لديه 51.9 % من الأصوات وبايدن 46.8 %.

22:50 شبكة فوكس نيوز: حصول ترامب على 214 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 264 لبايدن حتى 21:40 بتوقيت غرينتش (22:40 بتوقيت وسط أوروبا). ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا (20 صوتاً في المجمع الانتخابي) وجورجيا (16 صوتاً في المجمع الانتخابي) وكارولاينا الشماليّة (15 صوتاً في المجمع الانتخابي).

22:25 وسائل إعلام أمريكية: فوز بايدن بولاية ميشيغن (16 صوتاً في المجمع الانتخابي)، ما يمثل انتكاسة جديدة لترامب.

22:10 جو بايدن يعبر في كلمة مقتضبة عن ثقته في الفوز، ولكنه لن يعلنه إلا عندما ينتهي إحصاء الأصوات، على حد تعبيره.

21:36 مدير حملة ترامب وابنه "يعلنان النصر في بنسلفانيا"، رغم عدم اكتمال النتائج أو ظهور توقعات من شبكات كبرى أو مركز إديسون. وأعلنت حملة ترامب، على نحو منفصل، عن رفع عدة طعون قانونية فى سير العملية الانتخابية في بنسلفانيا، فيما يبدو أنها محاولة لحماية التفوق الضئيل.

21: 36 طالب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.

21:22 حملة ترامب تتقدم بدعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

21:10 توقعات وسائل الإعلام تشير حتى الآن إلى فوز الجمهوري ترامب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز بها عام 2016. في حين ظفر بايدن بي 21 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وتعطي تلك النتائج الأولية بايدن حتى الآن 248 من أصوات المجمع الانتخابي وترامب 214. ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من أصوات المجمع الانتخابي.

20:30 شبكة سي إن إن الإخبارية ووكالة أسوشيتد برس: بايدن يفوز بولاية ويسكونسن في انتكاسة كبيرة لترامب.

20:25 أعلن مدير حملة الرئيس دونالد ترامب أنّ الأخير طلب من القضاء تعليق فرز الأصوات في ولاية ميشيغن المتأرجحة حيث يتقدم منافسه الديموقراطي جو بايدن. وقال بيل ستيبيين، من دون تقديم أدلة، أنّ فرقه لم يسمح لها مراقبة عمليات الفرز في "عدد" من الأماكن.

19:40 وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يدعو المسؤولين الأمريكيين إلى ترسيخ "الثقة" بـ"العملية الانتخابية".

19:08 مدير حملة ترامب يقول إنّ الرئيس الأميركي سيطلب إعادة فرز الاصوات في ويسكونسن.

17:45 حاكم ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات الحاسمة، يستبعد إعلان نتائج الانتخابات اليوم.

14.37 وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يقول "من المرغوب فيه أن يتقبل كل المشاركين (في انتخابات الرئاسة الأمريكية) النتيجة" عندما تظهر، مضيفا أن لديه ثقة في "أقدم ديمقراطية في العالم". وتابع "لن نعرف من الفائز حتى يستكمل فرز جميع الأصوات". المزيد حول الموقف الألماني.

13:48 مركز إديسون: ترامب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية.

11:54 دعا أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى فرز جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين صباح اليوم إن الانتخابات يجب أن "تجرى بالكامل" حتى يمكن أن يؤثر تصويت كل مواطن على النتيجة.

11:45 مركز إديسون: ترامب وبايدن يتقاسمان أصوات نيفادا (49% لكل منهما) بعد فرز 85% من الأصوات بالولاية.

11:45 مركز إديسون: ترامب يحصل على 52% في ميشيجان مقابل 47% لبايدن مع فرز 79% من الأصوات في الولاية.

09:59 فريق بايدن يصف تصريحات ترامب حول فوزه بالانتخابات بـ"الفاضحة" و"غير المسبوقة" ، ويقول إذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع "فرز الأصوات بشكل سليم" فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدي لهذا المسعى.

09:28 المرشح الديموقراطي جو بايدن يفوز في ولاية ماين، بما لا يقل عن 3 من أصوات المجمع الانتخابي، كما أفادت وسائل إعلام، ما يتيح له تعزيز تقدمه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وهذه الولاية التي كانت فازت فيها الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016.

08:56 بايدن يفوز بولاية أريزونا الواقعة (11 صوتا من المجمع الانتخابي)، كما أوردت وسائل إعلام عدة. وبذلك سيكون عدد الأصوات التي حصل عليها بايدن 238 صوتا، بينما بقي ترامب عند 213 صوتا. وتعتبر ولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد عادة معقلا للجمهوريين وكان فاز فيها الرئيس دونالد ترامب في 2016.

08:35 ترامب يؤكد أنه "فاز" في الانتخابات على الرغم من استمرار تعداد الأصوات

قال الرئيس ترامب إنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات لحماية ما أسماه الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات. وقال في كلمة من البيت الأبيض :"النتائج الليلة كانت كبيرة ... ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا". وقال ترامب لأنصاره في البيت الأبيض "بصراحة لقد فزنا".

هذا رغم أن نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة لم تتضح بعد. وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز إديسون إلى أن ترامب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو270 صوتا.

07:28 حذر موقع تويتر مستخدميه من تغريدة كتبها على منصته دونالد ترامب اتهم فيها منافسيه الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.

وعلى صفحة ترامب على تويتر، لا يمكن مشاهدة التغريدة فورا بل يجب النقر عليها لتظهر.



07:10 ترامب يحسم الصراع على ولاية تكساس التي تعتبر من الولاية الكبرى والمهمة، ويحصل على 38 صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي ويرفع رصيده إلى 213 صوتا.

07:07 فاز دونالد ترامب في فلوريدا الولاية الحاسمة لإعادة انتخابه والتي كان خصمه الديموقراطي جو بايدن يأمل في انتزاعها منه. وتسمح فلوريدا لترامب بالفوز بـ 29 من أصوات المجمع الانتخابي ليصل عددها حتى الآن إلى 174 صوتا.

07:00 ترامب يتوقع "نصرا كبيرا" ويقول إنه سيلقي كلمة في وقت لاحق، ويتهم الديموقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات ويقول نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

06:55 جو بايدن يقول: "نحن في طريقنا للفوز في الانتخابات لكن علينا أن نتحلى بالصبر حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات بالكامل" وقال إنه يتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات غدا أو بعد غد

06:30 أفادت مؤشرات أولية لوسائل إعلام أمريكية بفوز المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب بولاية تكساس التي لها 38 صوتا في المجمع الانتخابي.

06:07 ترامب يفوز بأوهايو إحدى الولايات التي شهدت منافسة قوية في الانتخابات ولها 18 صوتا في المجمع الانتخابي.

05:16 جو بايدن يفوز في ولايات كاليفورنيا التي تعتبر الأكبر من حيث عدد أصوات المجمع الانتخابي (55 صوتا) ونيو هامبشر وواشنطن وأوريغون ويرفع رصيده إلى 209 من اصوات المجمع الانتخابي.

04:55 احتفظ الديموقراطيّون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي لا بل إنهم عززوا هذه الأغلبية في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"إيه بي سي".

04:05 فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في كارولاينا الجنوبية لتصبح الولاية الـ 15 التي يفوز فيها ويحصل على 3 أصوات ويصبح عدد الأصوات التي حصل عليها حتى الآن 98 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي. وجو بايدن يفوز في ولاية كولورادو وهي الولاية الـ 13 التي يفوز فيها ويضيف لرصيده 9 أصوات ويرفع رصيده إلى 131 صوتا من اصوات المجمع الانتخابي.

03.30 فوكس نيوز تتوقع أن يحتفظ الديمقراطيون بالهيمنة على مجلس النواب الأمريكي وأن يضيفوا 5 مقاعد

02:31 زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (78 عاما) يحتفظ بمقعده عن ولاية كنتاكي، وهو حليف وثيق للرئيس ترامب.

02:27 فوز دونالد ترامب في ولايات ميسسبي وأوكلاهوما وألاباما وتنيسي. في حين فاز جو بايدن في ولايات كونيتيكت وديلاوير وإلينوي وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود أيلاند. وبذلك يكون ترامب قد حصل على 55 صوتا و85 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي. وللفوز بالانتخابات يجب الحصول على 270 صوتا على الأقل.

02:11 يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء بكلمة من البيت الأبيض، حسبما أفادت مستشارته السابقة كيليان كونواي. وقالت كونواي: "ستسمعون منه الليلة"، مضيفة أنه من المتوقع أن يوجه كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض.

01:49 أفادت مؤشرات أولية لوسائل إعلام أمريكية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايتي ويست فرجينيا (5 اصوات) وكنتاكي (8 أصوات) في حين فاز بايدن في ولايتي فيرجينيا (13 صوتا) وفيرمونت (3 أصوات).

01:20 ذكرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية أن ثقتها بالفوز في الانتخابات الحالية تفوق ما كانت عليه عام 2016. ويتابع ترامب عملية فرز الأصوات من الجناح الغربي بالبيت الأبيض برفقة عدد من كبار مسؤوليه وأفراد أسرته.

01:15 أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأمريكية في ست ولايات شرقية هي جورجيا وإنديانا وكنتاكي وساوث كارولينا وفيرمونت وفرجينيا.

01:01 ذكرت شبكة "سي إن إن" أن حملة بايدن، تسابق الزمن لحشد مزيد من الأشخاص للإقبال على التصويت في ولاية فلوريدا في الساعات الأخيرة للتصويت. ونقلت الشبكة عن مستشار لبايدن القول إن الولايات الجنوبية (فلوريدا ونورث كارولينا وجورجيا) تمثل أكبر التحديات الليلة. وأوضح أنه يشعر بارتياح في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسون.

00:45 يتابع ترامب عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية من الجناح الغربي بالبيت الأبيض برفقة عدد من كبار مسؤوليه وأفراد أسرته، حسبما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مدير الاتصالات في البيت الأبيض.

00:35 نشر ترامب تغريدة يقول فيها: "موقفنا جيد في كل أنحاء البلاد. شكراً لكم!"

00:20 حجب موقع تويتر عدداً من تغريدات اليمين حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقالت الشركة إن محتوى الحسابات انتهك قواعد خدمة الرسائل القصيرة. تم إنشاء هذه الحسابات مؤخراً فقط.

00:05 بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في المكالمات الهاتفية الغامضة التي تلقاها مواطنون اليوم والتي تدعوهم للبقاء في بيوتهم. وكانت رويترز قد كشفت أن الناخبين في ولايات أمريكية تلقوا عدة مكالمات آلية غامضة تحثهم على البقاء في منازلهم في يوم الانتخابات، وفقاً لمسؤولي الولايات ومسؤولين حزبيين.

23:55 الرئيس الأمريكي لا ينتخب من الشعب مباشرة، وإنما من قبل المجمع الانتخابي، الذي يؤثر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على تشكيل وتركيبة المجمع الانتخابي الذي بدوره ينتخب الرئيس. وعدد ممثلي كل ولاية في المجمع الانتخابي يكون حسب عدد سكانها. وللفوز برئاسة الولايات المتحدة يحتاج المرشح لأصوات 270 عضوا من مجموع عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يبلغ 538 عضوا.

22:51 جزر هاواي وآلاسكا في ختام سلسلة طويلة من الولايات الأمريكية. يمكن لسكان الجزر الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا. في أجزاء كبيرة من آلاسكا أيضاً تفتح مراكز الاقتراع أبوابها حتى الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا، وفي جزر ألوتيان حتى الساعة 7:00 صباحاً. عندما يصوت سكان هذه الجزر تنتهي الانتخابات الأمريكية.

21:44 دعا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنصاره إلى "اختيار الأمل بدلاً من الخوف"، خلال جولة انتخابية أخيرة في بنسلفانيا التي تعد من الولايات المتأرجحة الرئيسية في السباق الانتخابي. وقال بايدن: "نحن نختار الأمل بدلا من الخوف.. نختار الحقيقة بدلاً من الأكاذيب.. نختار العلم بدلا من الخيال".

20:43 اعتبر دونالد ترامب أن "من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز" يوم الانتخابات، وذلك خلال زيارة أحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن. وصرح الرئيس الجمهوري في أرلينغتون بولاية فرجينيا: "يتعين أن يكون هناك موعد، والموعد هو الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر". وأضاف "من حقنا أن نعرف الفائز في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر".

20:00 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول"، وذلك خلال كلمة للعاملين في مقر حملته في أرلينغتون بولاية فيرجينيا اليوم. وقال: "كما تعلمون الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبداً، ليست كذلك بالنسبة لي". وقال الرئيس الجمهوري الحالي "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية"، معترفاً بأن صوته كان خشناً بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية. وأضاف "كان هناك حب في تلك التجمعات".

19:17 كشفت رويترز أن الناخبين في ولايات أمريكية تلقوا عدة مكالمات آلية غامضة تحثهم على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات، وفقاً لمسؤولي الولايات ومسؤولين حزبيين. لكن في منتصف النهار بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومع الإدلاء بالفعل بأكثر من نصف العدد المتوقع من الأصوات الأمريكية، لم تكن هناك مؤشرات تذكر على التدخل الإلكتروني الذي كان يخشاه المكلفون بالحفاظ على سلامة التصويت منذ فترة طويلة.

وكالات