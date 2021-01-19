++ تغطية مباشرة لعملية نقل السلطة من إدارة ترامب لبايدن ++

16:30 تقرير: إخلاء مبنى المحكمة العليا

أعلنت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا بعد تلقي تهديدات بوجود قتبلة.

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16:20 أوباما يهنئ نائبه السابق بايدن

هنأ الرئيس السابق باراك أوباما نائبه السابق الرئيس المنتخب جو بايدن في تغريدة على تويتر قائلا: تهاني لك صديقي بايدن .. هذا وقتك.

16:05 قرية هندية تحتفل بتنصيب كاملا هاريس نائبة لرئيس أمريكا

يحتفل سكان قرية هندية، ينحدر منها جد كاملا هاريس، بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام. وجرى توزيع تقويم للعام وعليه صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس في القرية.

15:43 بايدن: إنه يوم جديد للولايات المتحدة

فيما يستعد ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في مراسم تقام في وشنطن، قال الرئيس المنتخب جو بايدن بعد دقائق قليلة على مغادرة دونالد ترامب واشنطن في نهاية ولاية مضطربة من أربع سنوات "إنه يوم جديد في الولايات المتحدة".



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15:30 أسرة ترام تبكي أثناء إلقائه لخطاب الوداع

وفي كلمته الأخيرة كرئيس من أرض مطار قاعدة أندروز الجوية، قدم ترامب الشكر لزوجته ميلانيا وعائلته ولكل من ساعدوه خلال توليه المنصب. أفراد اسرته بدا التأثر عليهم ولوحظ أن بعضهم كان يبكي أثناء إلقاء ترامب لكلمته.

15:10 ترامب: "سأعود بطريقة أو بأخرى"

وفي كلمته الوداعية في قاعدة أندروز العسكرية قال ترامب مخاطبا أنصاره: "سأعود بطريقة أو بأخرى". ترامب أشاد بفترة ولايته قائلا: "كانت أربع سنوات رائعة"، مضيفا "أنجزنا الكثير معا"، و"سنعود بطريق أو بأخرى". ومن دون ان يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظا جيدا ونجاحا كبيرا".

14:50 ترامب يغادر واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن اليوم الأربعاء (20 يناير/ كانون الانث 2021) للمرة الأخيرة كرئيس

للولايات المتحدة. واستقل ترامب الطائرة الرئاسية مع عدد من أفراد أسرته إلى فلوريدا، حيث سيكون مقر إقامته.





ترامب على باب المروحية الرئاسية مغادرا واشنطن.



