 ++ تغطية مباشرة لعملية نقل السلطة من إدارة ترامب لبايدن ++ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.01.2021

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أخبار

++ تغطية مباشرة لعملية نقل السلطة من إدارة ترامب لبايدن ++

في أجواء استثنائية حيث جائحة كورونا وفي ظل رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يؤدي الأخير القسم ليكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

Washington | vor Amtseinführung Joe Biden | Kirchenbesuch

 

16:30 تقرير: إخلاء مبنى المحكمة العليا

أعلنت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا بعد تلقي تهديدات بوجود قتبلة.

 

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16:20 أوباما يهنئ نائبه السابق بايدن

هنأ الرئيس السابق باراك أوباما نائبه السابق الرئيس المنتخب جو بايدن في تغريدة على تويتر قائلا: تهاني لك صديقي بايدن .. هذا وقتك.

16:05 قرية هندية تحتفل بتنصيب كاملا هاريس نائبة لرئيس أمريكا

يحتفل سكان قرية هندية، ينحدر منها جد كاملا هاريس، بتنصيبها  نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام. وجرى توزيع تقويم للعام وعليه صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس في القرية. 

Indien | Plakat mit Foto von Kamala Harris in Thulasendrapuram

15:43 بايدن: إنه يوم جديد للولايات المتحدة

 فيما يستعد ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في مراسم تقام في وشنطن، قال الرئيس المنتخب جو بايدن بعد دقائق قليلة على مغادرة دونالد ترامب واشنطن في نهاية ولاية مضطربة من أربع سنوات "إنه يوم جديد في الولايات المتحدة".
 

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15:30 أسرة ترام تبكي أثناء إلقائه لخطاب الوداع

وفي كلمته الأخيرة كرئيس من أرض مطار قاعدة أندروز الجوية، قدم ترامب الشكر لزوجته ميلانيا وعائلته ولكل من ساعدوه خلال توليه المنصب. أفراد اسرته بدا التأثر عليهم ولوحظ أن بعضهم كان يبكي أثناء إلقاء ترامب لكلمته.

15:10 ترامب: "سأعود بطريقة أو بأخرى"

وفي كلمته الوداعية في قاعدة أندروز العسكرية قال ترامب مخاطبا أنصاره: "سأعود بطريقة أو بأخرى". ترامب أشاد بفترة ولايته قائلا: "كانت أربع سنوات رائعة"، مضيفا "أنجزنا الكثير معا"، و"سنعود بطريق أو بأخرى". ومن دون ان يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظا جيدا ونجاحا كبيرا".

14:50 ترامب يغادر واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن اليوم الأربعاء (20 يناير/ كانون الانث 2021) للمرة الأخيرة كرئيس 
للولايات المتحدة. واستقل ترامب الطائرة الرئاسية مع عدد من أفراد أسرته إلى فلوريدا، حيث سيكون مقر إقامته.


ترامب على باب المروحية الرئاسية مغادرا واشنطن.

ترامب على باب المروحية الرئاسية مغادرا واشنطن.


 

مختارات

شتاينماير يعرب عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في أمريكا

قبل ساعات قليلة من تنصيب بايدن رئيسا جديدا لأمريكا، لم يخف الرئيس الألماني شتاينماير "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، فيما يتطلع كثير من قادة العالم إلى العمل سويا مع الرئيس الأمريكي الجديد.  

قبيل مغادرته.. ترامب يشيد بإدارته ويتمنى التوفيق للإدارة الجديدة

أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بما حققه خلال ولايته وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة ولكن دون الاعتراف بخليفته بالاسم، كما أصدر عفوا أو تخفيف للأحكام على نحو 150 شخصا من بينهم مستشارة السابق.  

الاتحاد الأوروبي يدعو لـ"تجديد شباب" العلاقات مع واشنطن

يحتفي الاتحاد الأوروبي بأن لديه "من جديد صديقا" في البيت الأبيض "بعد 4 سنوات طويلة" من عهد ترامب، داعيا الرئيس الأمريكي الجديد إلى اجتماع مع قادة الاتحاد بهدف وضع "ميثاق تأسيسي جديد" لـ"تجديد شباب" العلاقات عبر الأطلسي.  

استعدادات لتنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

في ختام موسم انتخابي فوضوي في بلد لا يزال منقسما بسبب مزاعم دونالد ترامب بتزوير الانتخابات، يتم اليوم تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي ظل سلسلة من الأزمات المتداخلة.  

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قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة مع استلام جو بايدن الحكم.  

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