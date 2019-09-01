تغطية مباشرة لطواف إسبانيا تكشف عن مزرعة للقنب الهندي!

لم يكن مصور تلفزيون يعتقد أنه أثناء عمله الاعتيادي، سيتمكن من اكتشاف مزرعة غير عادية فوق منازل أحد السطوح نهاية الأسبوع الماضي. ففي بلدية "إيغوالادا" الإسبانية، وأثناء تغطية طواف إسبانيا للدراجات، كشفت صور تلفزيونية عن طريق الصدفة وجود مزرعة للقنب الهندي فوق سطح منزل هناك.

وجاء هذا الاكتشاف غير المتوقع عن طريق صور تلفزيونية مباشرة مُلتقطة من مروحية، كانت تعمل على نقل المرحلة الثامنة من طواف إسبانيا، إذ تحتم على المشاركين المرور عبر بعض الشوارع، التي تخترق عدة منازل سكنية، وهو ما فضح صاحب المزرعة أمام أعين الملأ.

وبعد بث صور مزرعة القنب الهندي في جميع أنحاء إسبانيا، بدأت الشرطة على الفور بالتحقيق في الأمر، ودمرت محتويات مزرعة القنب الهندي، فيما اختفى صاحب المزرعة الذي يواجه عقوبة سجنية تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات.

ر.م/و.ب ( س إ د)