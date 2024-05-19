++ تغطية مباشرة لسقوط مروحية إيرانية ومصير رئيسي ++

أفادت تقارير إعلامية بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. ومازال الغموض سيد الموقف ومصير رئيسي غير واضح، في هذه التغطية المباشرة سنوافيكم بأحدث المعلومات حول الموضوع.

عمال الإنقاذ يواصلون البحث سيرا على الأقدام

يواصل عمال الإنقاذ اليوم الأحد (19 مايو/ أيار 2024) البحث عن المروحية التي تقل رئيسي ووزير الخارجية وغيرهما من المسؤولين بعد فقدانها في منطقة ذات تضاريس جبلية في إيران.

وأعاق الظلام والأمطار عملية البحث، وفقا لما ذكره مراسل للتلفزيون الحكومي. وأضاف أنه لا يمكن الوصول إلى الطريق الموحل البعيد من خلال الطرق البرية، مما يجبر فرق الإنقاذ على المضي قدما سيرا على الأقدام.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة المروحية، بمن فيهم رئيسي. وبعد ساعات من تحطم الطائرة، لم ترد حتى الآن معلومات عن مصيرهم، بحسب التقرير.

تقارير تفيد بأن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس رئيسي ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين تحطمت في المناطق الجبلية شمال غرب إيران الأحد (19.05.2024)، مما أدى إلى عملية إنقاذ واسعة النطاق في غابة يكتنفها الضباب. صورة من: Azin Haghighi/Moj News/AP/picture alliance

الإمارات مستعدة لتوفير الدعم في البحث عن طائرة رئيسي

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن دولة الإمارات تقف إلى جانب إيران ومستعدة لتقديم الدعم في الجهود المبذولة للعثور على طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني سقطت في وقت سابق اليوم الأحد.

تركيا ترسل عمال إنقاذ للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي

أرسلت تركيا 32 عامل إنقاذ وستّ مركبات إلى إيران للمشاركة في عمليات البحث الجارية عن المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الإغاثة والطوارئ الحكومية (آفاد).

وقالت الوكالة في منشور على منصة "إكس" إنه "تمّ إرسال 32 عنصراً متخصصاً في البحث والإنقاذ الجبلي وستّ مركبات" من مركزي فان وأرضروم في شرق تركيا، مشيرة إلى أنّ طهران طلبت أيضاً مروحية مجهزة لعمليات البحث الليلية.

إيران تنفي العثور على حطام طائرة رئيسي

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنّ الهلال الأحمر ينفي تقريرا إعلاميا نقلا عن وسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن التلفزيون الحكومي أنه تم العثور على الطائرة، ونقل عن مسؤول قوله إن أحد أفراد الطاقم وراكبا واحدا على الأقل تواصلا مع رجال الإنقاذ.

روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة لإيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة لإيران في حادث تحطم طائرة رئيسي، وأضافت لوكالة الإعلام الروسية "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن طائرة الهليكوبتر المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة لتقديم المساعدة لإيران في حادث تحطم طائرة رئيسي، وأضافت لوكالة الإعلام الروسية "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن طائرة الهليكوبتر المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

أردوغان: أشعر بحزن شديد إزاء حادث الهليكوبتر الإيرانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يشعر بحزن شديد إزاء حادث سقوط هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن تركيا على اتصال وتنسيق كاملين مع السلطات الإيرانية وعلى استعداد لتقديم أي دعم ضروري.

وأضاف أردوغان في منشور على منصة إكس "أنقل أطيب تمنياتي لجارتنا وصديقتنا وشقيقتنا إيران شعبا وحكومة، وآمل أن أتلقى أخبارا طيبة عن السيد رئيسي والوفد المرافق له في أقرب وقت ممكن".

السعودية تتابع "بقلق بالغ" حادث المروحية وتعرض المساعدة

أبدت السعودية "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة من إيران عن تعرّض مروحية كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي لحادث، مؤكّدة "استعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض وإذ "تتابع بقلقٍ بالغ" الأنباء الواردة بشأن حادث مروحية رئيسي تؤكد "وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الأقمار الصناعية بحثا عن طائرة رئيسي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش إن المفوضية الأوروبية فعّلت خدمة الخرائط عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في جهود البحث عن طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد سقوطها، وذلك في أعقاب طلب بالمساعدة تقدمت به إيران.

وتوفر خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للمفوضية الأوروبية منتجات لتحديد الأماكن بناء على صور الأقمار الصناعية.

وقال لينارتشتش على منصة إكس إن كوبرنيكوس تفعل "خدمة خرائط الاستجابة السريعة في ضوء حادث الطائرة".

خامنئي يطمئن الإيرانيين بأن إدارة الدولة لن تتأثر

ذكرت وكالة إرنا أنّ الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي طمأن الإيرانيين بأن إدارة الدولة لن تتأثر بحادث سقوط المروحية والغموض الذي يلف مصير الرئيس إبراهيم رئيسي. كما نقلت عنه قوله: "لا ينبغي للشعب الإيراني أن يقلق، فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد"، مضيفا "ندعو الله عز وجل أن يعيد رئيسنا العزيز ورفاقه بكامل صحتهم إلى أحضان الأمة".

رئيس أذربيجان: دعواتنا الآن لرئيسي ووفده

عبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة عن تحطم طائرة رئيسي، وذلك بعد أن ودعه في وقت سابق من اليوم. وقال علييف "اليوم، بعد توديع ودي لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران".

وتابع "دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها".

العراق يعرض على إيران المساعدة في عمليات البحث

قالت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في بيان اليوم الأحد إن أوامر صدرت لوزارة الداخلية والهلال الأحمر والهيئات المعنية الأخرى بتقديم المساعدة لإيران المجاورة والمساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني في منطقة جبلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن الأوامر صدرت "لجميع الجهات المختصة لعرض الإمكانات المتوفرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساعدة في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني التي فُقدت في شمال إيران".

العراق يعرض على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسها. صورة من: Iranian Presidency/Anadolu/picture alliance

الخارجية الأمريكية: نراقب الوضع عن كثب

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد إن الوزارة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بتحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. كما أعلن البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس بايدن على تقارير عن سقوط هليكوبتر كانت تقل رئيسي.

مسؤول إيراني: حياة رئيسي وعبد اللهيان "في خطر"

قال مسؤول إيراني لرويترز إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

وقال المسؤول إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر". وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "مازال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

التلفزيون الرسمي يبث صلوات من أجل سلامة رئيسي

بث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد صلوات من أجل سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأوقف التلفزيون جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيرا على الأقدام وسط ضباب كثيف.

عمليات بحث جارية عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها لـ"حادث"

تجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد (19 مايو/ أيار 2024) في شمال غرب إيران للعثور على مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لـ"حادث"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين ووسائل إعلام رسمية.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك الضباب. ولم يؤكد الوزير ما إذا كان الرئيس إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله رفقة مسؤولين.

مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط اضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد

واضطرت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى القيام بهبوط اضطراري في غرب البلاد، حس بما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت الوكالة أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

وكانت طائرة رئيسي بين 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما. وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وكانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. كما ذكرت تقارير أنّ وكالة فارس تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط طائرة هليكوبتر.

وانُتخب رئيسي (63 عاما) في 2021 وأمر منذ توليه منصبه بتشديد "قوانين الأخلاق"، كما أشرف على حملة قمع دموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومارس ضغوطا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وينقسم النظام السياسي في إيران بين المؤسسة الدينية والحكومة، ويكون للزعيم الأعلى وليس الرئيس القول الفصل في جميع السياسات الرئيسية.

لكن كثيرين يرون أن رئيسي منافس قوي لخلافة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (85 عاما) الذي يؤيد بقوة سياساته الرئيسية.

ع.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)