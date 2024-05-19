++ تغطية مباشرة لتعرض مروحية إيرانية لحادث ومصير رئيسي ++

أفادت تقارير إعلامية بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. ومازال الغموض سيد الموقف ومصير رئيسي غير واضح، في هذه التغطية المباشرة سنوافيكم بأحدث المعلومات حول الموضوع.

مسؤول إيراني: حياة رئيسي وعبد اللهيان "في خطر"

قال مسؤول إيراني لرويترز إن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سقطت اليوم الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف في طريق عودتها من زيارة للحدود مع أذربيجان.

وقال المسؤول إن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر". وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "مازال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

التلفزيون الرسمي يبث صلوات من أجل سلامة رئيسي

بث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأحد صلوات من أجل سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأوقف التلفزيون جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيرا على الأقدام وسط ضباب كثيف.

عمليات بحث جارية عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها لـ"حادث"

تجري عمليات بحث بعد ظهر الأحد (19 مايو/ أيار 2024) في شمال غرب إيران للعثور على مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرضها لـ"حادث"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين ووسائل إعلام رسمية.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن عمليات البحث بدأت للعثور على المروحية في ظل "ظروف جوية غير مواتية" بما في ذلك الضباب. ولم يؤكد الوزير ما إذا كان الرئيس إبراهيم رئيسي على متن المروحية التي كانت ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقله رفقة مسؤولين.

مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط اضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد

واضطرت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى القيام بهبوط اضطراري في غرب البلاد، حس بما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت الوكالة أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

وكانت طائرة رئيسي بين 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما. وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وكانت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية. كما ذكرت تقارير أنّ وكالة فارس تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط طائرة هليكوبتر.

وانُتخب رئيسي (63 عاما) في 2021 وأمر منذ توليه منصبه بتشديد "قوانين الأخلاق"، كما أشرف على حملة قمع دموية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومارس ضغوطا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وينقسم النظام السياسي في إيران بين المؤسسة الدينية والحكومة، ويكون للزعيم الأعلى وليس الرئيس القول الفصل في جميع السياسات الرئيسية.

لكن كثيرين يرون أن رئيسي منافس قوي لخلافة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي (85 عاما) الذي يؤيد بقوة سياساته الرئيسية.

ع.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)