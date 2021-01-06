+++ تغطية مباشرة لاقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس +++

22:20 بايدن يندّد بـ"اعتداء غير مسبوق" على الديموقراطية قال الرئيس المنتخب إن اقتحام مبنى الكونغرس اعتداء على شعبنا وديمقراطيتنا وأن التصديق على نتائج الانتخابات عمل مقدس. وطالب الرئيس ترامب بأن يخرج على التلفزة والتدخل دفاعا عن الدستور.

الرئيس المنتخب جو بايدن.

22:05 بيلوسي وشومر يدعوان ترامب لمطالبة أنصاره بالخروج: دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ شومر الرئيس ترامب لمطالبة كل المتظاهرين بمغادرة مبنى الكونغرس والمنطقة المحيطة به على الفور.

22:00 إصابة امرأة بالرصاص داخل الكابيتول: أصيبت امرأة بالرصاص داخل مبنى الكابيتول، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة. وقد أصيبت المرأة برصاصة في الكتف على ما ذكر عنصر أمن لصحيفة "واشنطن بوست". ونقلت المصابة على حمالة. وذكرت محطة "سي أن أن" أن حالتها حرجة.

21:52 الرئيس ترامب في تغريدة: أطلب من الجميع في مبنى الكونغرس الأمريكي أن يظلوا سلميين، لا عنف! تذكروا أننا حزب القانون والنظام، نحترم القانون ورجالنا ونساءنا العظماء أصحاب اللون الأزرق (رجال الأمن). شكرا لكم.

21:50 ندّد عدة أعضاء في الكونغرس الأميركي بمحاولة "انقلاب" يقودها أنصار لدونالد ترامب تمكنوا من اقتحام مبنى الكابيتول، محذّرين من أن هذا التحرك مكتوب له الفشل.



21:45 بنس يدعو لوقف الاحتجاجات العنيفة فورا ويقول أي شخص متورط فيها عليه أن يغادر المبنى على الفور. وأضاف قائلا: المحتجون المتورطون في أعمال العنف عند مبنى الكونغرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون.

بنس مع بيلوسي أثناء ترؤس جلسة الكونغرس قبل اقتحامها من قبل أنصار ترامب

21.43 المتحدثة باسم البيت الأبيض: الدفع بالحرس الوطني وغيره من خدمات الحماية الاتحادية إلى مبنى الكونغرس.

21:35 ترامب يحث أنصاره داخل مبنى الكونغرس على "الحفاظ على السلمية".

21:25 الشرطة تطالب أعضاء الكونجرس بارتداء أقنعة واقية من الغاز.

21:20 أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس (كابيتول).

21:05 عمدة واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حواجز الأمن في مبنى الكابيتول.