+++++++تغطية مباشرة لأحداث السودان+++++++++

13:53 يعلن إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية والالتزام بكل المعهادات والمواثيق الدولية، استمرار عمل السفارات المعتمدة لدى السودان. الحرص على علاقات دولية متوازنة تستند على مبدأ حسن الجوار

13:53 فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وتشكيل مجلس عسكري لمدة عامين، مع فرض حظر التجوال لمدة شهر.

13:52 اللجنة العليا تعلن مرحلة انتقالية لمدة عامين، حل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجالسها التشريعية.

13:51 وزير الدفاع السوداني يعلن "اقتلاع النظام والتحفظ على رئيسه في مكان آمن. إضافة إلى تعطيل الدستور.

13:49 وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يتلو كلمات البيان على المباشر

13:15 محتجون يهاجمون مقر جهاز الأمن والمخابرات في مدينتي بورسودان وكسلا، حسب شهود.

13:14 استمرار توافد السودانيين إلى مراكز الاعتصام بالخرطوم.

13:07 روسيا تعرب عن أملها في عودة سريعة للهدوء و"النظام الدستوري" في السودان. وصرّح المتحدث باسم الكرملين: "نأمل عودة الوضع بشكل سريع جداً إلى النظام الدستوري"، واصفاً الأحداث بأنها "شأن داخلي للسودان، يجب أن يعالجه السودانيون بأنفسهم".

12:42 جهاز الأمن والمخابرات السوداني يعلن الخميس "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

12:33 متظاهرون يهاجمون مقر جهاز الأمن والمخابرات في مدينة كسلا في شرق السودان.

12:28 ابن الصادق المهدي يقول لقناة الحدث إن البشير تحت الإقامة الجبرية وكذلك عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين.

12:12 عمر صالح سنار القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، يقول لرويترز إنه لن تمّ "القبول سوى بحكومة مدنية انتقالية مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير"، وتابع "التفاوض مستقبلا مع الجيش حول ترتيبات انتقال السلطة. نحن متمسكون بالمذكرة التي قدمناها يوم السادس من أبريل للجيش".

12:06 الوكالة الفرنسية تتحدث عن حشود وتجمعات ضخمة في شوارع الخرطوم. المتظاهرون يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.

12:00 ترقب لإعلان الجيش الذي أعلن عن إذاعته في ساعات الفجر الأولى من مقر التلفزيون الرسمي. وقلق بعد تأخره بأكثر من سبع ساعات، وسط خشية من التفاف الجيش على مطالب الشعب.

11:07 "تجمع المهنيين السودانيين" يطالب عبر تغريدة الجميع بظبط النفس والتحلي بالحكمة...

11:06 في ظل الترقب لخطاب الجيش، "تجمع المهنيين السودانيين" يشدد على موقع توتير "أنه لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية...

10:50 مصادر داخل الجيش السوداني تفيد بوضع البشير قيد الاقامة الجبرية وتؤكد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اعتقال عدد من قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأشارت المصادر إلى استلام الجيش للسلطة وتنحي الرئيس البشير، لافتة أن تأخير إعلان بيان الجيش لأكثر من أربع ساعات بسبب إكمال ترتيبات الخطوة وانعقاد اجتماع هيئة الاركان للإعلان عن تشكيلة ورئاسة المجلس العسكري.

10:09 قوات من الجيش تداهم مقر الحركة الإسلامية، المكون الرئيسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الذي يتزعمه البشير، حسب شهود.

09:46 مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور يقولون إن البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد، حسب قناة الحدث.

08:21 مصادر سودانية تقول إن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلام السلطة والشروع في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

08:17 مصادر مطلعة تتحدث عن اعتقالات في قيادات الحزب الحاكم.

07:20 أنباء عن انقلاب عسكري في السودان. وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن ضباطاً من الجيش السوداني يسيطرون حاليا على مبني التلفزيون والإذاعة الرسمي.

06:40 تجمع المهنيين السودانيين يدعو السودانيين إلى التوجه إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

06:32 فور الإعلان عن البيان خرج سودانيون إلى الشوارع وهم يهتفون "سقطت سقطت" ، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

06:09 هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة تعلن أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر "بياناً هامّاً بعد قليل"، دون الإدلاء بمزيدمن التفاصيل مكتفية ببثّ أناشيد وطنيّة.

ص.ش/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)