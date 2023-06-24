تغطية مباشرة... قائد فاغنر يعلن إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "لتجنب إراقة الدماء"

مجموعة فاغنر توافق على وقف تحركاتها بوساطة بيلاروسية

أعلنت بيلاروسيا أنّ قائد مجموعة فاغنر يفغني بريغوجين وافق على "وقف تحرّكات" مقاتليه. وقال مكتب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إنه توسط في اتفاق مع يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر المتمردة. وأضاف الإعلان، الذي نشر على القناة الرسمية لرئاسة بيلاروسيا على تيليغرام، إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

من جانبه قال بريغوجين في تسجيل صوتي: قررنا إعادة قوافلنا إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء.



البيت الأبيض: بايدن بحث الوضع في روسيا مع ماكرون وشولتس وسوناك

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً السبت مع قادة كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تطوّرات الأزمة في روسيا حيث تشنّ مجموعة فاغنر منذ مساء الجمعة تمرّداً مسلّحاً. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن والقادة الأوروبيين ناقشوا "الوضع في روسيا" و "أكّدوا دعمهم الراسخ لأوكرانيا".

فرنسا تنصح رعاياها بتجنّب التنقّل داخل روسيا

نصحت فرنسا رعاياها الموجودين في روسيا بتجنّب التنقّل داخل هذا البلد. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تحذير على موقعها الإلكتروني إنّه "نظراً للوضعين العسكري والأمني الشديدي التقلّب، فضلاً عن القرار الذي اتّخذ بفرض نظام مكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق معيّنة من روسيا، فإنّ أيّ تنقّل في هذا البلد هو أمر لا يُنصح به رسمياً".

وكانت بريطانيا قد نصحت بريطانيا مواطنيها مجددا بعدم السفر إلى جميع مناطق روسيا، وطلبت من المقيمين هناك مغادرة البلاد.

نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط في فورونيج الروسية



كييف: الهجوم المضادّ "يسير وفق المخطط"

أعلن رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني أنّه تحدّث مع نظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي وأبلغه بأنّ الهجوم المضادّ الذي تشنّه قواته ضدّ القوات الروسية "يسير وفق المخطّط". وقال زالوجني في بيان "لقد بحثنا بالتفصيل الوضع على طول خط الجبهة. لقد أطلعته على الهجوم وعلى الأنشطة الهجومية لوحداتنا". وأضاف "لقد أبلغته بأنّ العملية تسير وفق المخطط. كذلك أخبرته عن احتياجات القوات المسلّحة الأوكرانية لأنواع معيّنة من الأسلحة ولمعدّات لإزالة الألغام".



رئيس بلدية موسكو: الوضع "صعب" في العاصمة.. والإثنين يوم عطلة

طلب رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، من السكان عدم القيام برحلات في أنحاء المدينة قدر الإمكان نظرا لإعلان "عملية لمكافحة الإرهاب"، قائلا إن الوضع "صعب". وأضاف سوبيانين في بيان أن يوم الاثنين سيكون عطلة من العمل مع بعض الاستثناءات، وذلك من أجل "تقليل المخاطر". جاء البيان فيما يواصل مقاتلو مجموعة فاغنر المتمردة تقدمهم على ما يبدو نحو موسكو من جنوب روسيا. (رويترز)



موسكو تحذر الغرب من استغلال الوضع

حذّرت موسكو الغرب من أيّ محاولة "لاستغلال" التمرّد المسلّح الذي تنفّذه مجموعة فاغنر. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نحذّر الدول الغربية من أيّ (محاولة) لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ "كلّ أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقّق". (أ ف ب)







قوات فاغنر في روستوف ام دون

وزير الدفاع الألماني يبدي موقفا متحفظا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن من غير الممكن حاليا التنبؤ بالتداعيات

المحتملة في روسيا على الحرب في أوكرانيا، وقال إن التقييم للوضع سابق لأوانه. وردا على سؤال عن خيارات ألمانيا، قال بيستوريوس: "ليس لدينا خيارات للعمل في هذا الموقف. إنه صراع سياسي داخلي في روسيا. لا يمكننا القول بعد ما إذا كان هذا سيتطور إلى صراع على السلطة. نحن مراقبون. نراقب باهتمام شديد بالضبط ككل الحلفاء الآخرين، وبخلاف ذلك سنبقي تركيزنا منصبا على دعم أوكرانيا". (د ب أ)

قديروف يعلن إرسال وحدات إلى "مناطق التوتر" في إطار تمرد فاغنر

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حليف الرئيس فلاديمير بوتين، إرسال وحدات من بلاده الى "مناطق التوتر" في روسيا بعد التمرد المسلّح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام إن "مقاتلين من وزارة الدفاع والحرس الوطني لجمهورية الشيشان غادروا الى مناطق التوتر ... يجب إنهاء التمرد، وفي حال كانت إجراءات قاسية مطلوبة، فنحن مستعدون لذلك". (أ ف ب)



الخارجية الأميركية تؤكد "التنسيق الوثيق" مع الحلفاء

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرّد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية. وكتب بلينكن عبر تويتر "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".





برلين: شولتس "يستعلم بشكل مستمر" عن تطورات الوضع في روسيا

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية بأن المستشار الألماني أولاف شولتس "يستعلم بشكل مستمر" عن تطورات الوضع في روسيا الناجمة عن تمرد مجموعة فاغنر. وقال المتحدث اليوم السبت:" لا يزال الوضع متغيرا بشدة، وفي هذا الصدد نقوم بمراقبة الوضع عن كثب وننسق مع أقرب حلفائنا"، مشيرا إلى أن من غير المزمع في الوقت الراهن أن يصدر بيان عن شولتس بهذا الخصوص.

أردوغان في اتصال مع بوتين

الكرملين يؤكد أن أردوغان قدّم لبوتين "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد.

ألمانيا تراقب الوضع

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوزيرة أنالينا بيربوك تحدثت مع نظرائها في مجموعة السبع بشأن التطورات في روسيا.وأضاف متحدث باسم الوزارة "وزيرة الخارجية بيربوك ناقشت للتو الوضع مع وزراء خارجية مجموعة السبع"، مضيفا أن فريق التعامل مع الأزمات بالحكومة الألمانية يجتمع أيضا.

إغلاق الساحة الحمراء قرب الكرملين

إغلاق الساحة الحمراء قرب الكرملين





تموضع قرب موسكو

نصب الجنود الروس موقعا للمدافع الآلية على الطرف الجنوبي الغربي لموسكو، وفقا لصور نشرتها صحيفة فيدوموستي. وأظهرت الصور أيضا تجمعا للشرطة المسلحة عند نقطة وصول الطريق السريع إم4 - الذي يتقدم فيه مرتزقة مجموعة فاغنر.

عواصم غربية تراقب

أثار التمرد أيضاً ردود افعال عدة زعماء في العالم. وقالت واشنطن وباريس وبرلين وروما إنها تراقب التطورات من كثب.



"فرصة" لأوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إنه "يراقب" الخلاف الناشئ بين بريغوجين وبوتين. واعتبرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن التمرد "فرصة" لأوكرانيا. وموسكو تحذر من جانبها، من أن الجيش الأوكراني سيستغل الفرصة لتجميع قواته وشن هجمات في منطقة باخموت.

بريغوجين يقول إنه يحظى بدعم الشعب

قال بريغوجين إن قواته لم تكن بحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة عندما سيطرت على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا في روستوف. وفي رسالة صوتية جديدة نشرها المكتب الصحفي للمجموعة، قال إن رجاله تعرضوا لإطلاق نيران المدفعية وطائرات الهليكوبتر وهم في طريقهم إلى روستوف. وأضاف أنه يعتقد أنه يحظى بدعم الشعب الروسي لما يسميه مسيرته "من أجل العدالة".

تقرير بريطاني حول "تمرد" فاغنر

قال مسؤولو الدفاع في بريطانيا إن التمرد المسلح الذي تقوده مجموعة فاغنر الشبه عسكرية يمثل " أكبر تحد للدولة الروسية" في الوقت الحالي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي لها إنه "على مدار الساعات المقبلة... سوف يكون ولاء قوات الأمن الروسية أمرا جوهريا يشير إلى كيف تتطور الأزمة" حيث إنه يبدو أن قوات فاغنر تتحرك صوب العاصمة الروسية. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) عن الوزارة القول في تغريدة إن العداء بين فاغنر ووزارة الدفاع الروسية "تصاعد إلى مواجهة عسكرية صريحة" في الساعات الأولى من اليوم السبت.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية "في عملية يصفها بريغوجين بأنها مسيرة نحو الحرية، عبرت قوات فاغنر من أوكرانيا المحتلة إلى روسيا في موقعين على الأقل". وأوضحت أنه في مدينة روستوف أون دون بجنوب روسيا "احتلت فاغنر تقريبا المواقع الأمنية الرئيسية" بما في ذلك مقر الجيش الروسي الذي يشرف على القتال في أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن "المزيد من وحدات فاغنر تتحرك صوب الشمال عبر (إقليم) فورونز، حيث يبدو من شبه المؤكد أنها تهدف إلى الوصول لموسكو. وفي حين أن هناك أدلة محدودة على وقوع قتال بين فاغنر وقوات الأمن الروسية، من المرجح أن بعض القوات كانت سلبية، وخضعت لفاغنر".

قتال في منطقة "فورونيج"

في أعقاب ما وصفته السلطات الروسية بـ"تمرد" رئيس مجموعة "فاغنر"، أفادة التقارير بنشوب قتال في منطقة "فورونيج" جنوب غرب البلاد. وكتب الحاكم، الكسندر جوسيف على تطبيق (تيليجرام) بعد ظهر اليوم السبت "في إطار عملية ضد الإرهاب، تنفذ القوات المسلحة للاتحاد الروسي إجراءات قتالية عملياتية لازمة في منطقة فورونيج. سأواصل تقديم معلومات حول تطور الوضع". ولم يكشف جوسيف بشكل صريح من يقاتل الجيش في فورونيج. غير أنه كانت هناك سابقا تقارير غير مؤكدة بأن مقاتلي فاجنر المتمردون سيطروا على منشآت عسكرية فردية في منطقة "فورونيج". وتقع منطقة "فورونيج"، وهي المركز الإقليمي، الذي يحمل نفس الاسم، على بعد حوالي 470 كيلومترا من العاصمة الروسية، موسكو أو في منتصف الطريق تقريبا إلى موسكو، من روستوف-اون-دوف، حيث سيطرت قوة "فاغنر" بالفعل على منشآت عسكرية.

إطلاق نار

شاهد من وكالة رويترز: طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الروسي تطلق النار على قافلة عسكرية تابعة لفاغنر على طريق إم4 السريع خارج مدينة فورونيج.

زيلنسكي يعلق على الأحداث

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها. وفي تعليقه الأول على الأحداث الجارية في روسيا، كتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا". وأكد "من الواضح أن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين".

وقال "روسيا اختارت الدعاية لإخفاء ضعفها وحماقة حكومتها، والآن بلغت الفوضى حدا لم يعد بإمكان أحد أن يكذب بشأنها". وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يرسل مئات آلاف الأشخاص إلى الحرب ليتحصن أخيرا في منطقة موسكو للاحتماء من الذين سلحهم بنفسه".





قديروف يدعم بوتين

في جمهورية الشيشان الروسية أكد رئيسها المقرب من بوتين، رمضان قديروف، اليوم السبت، ضرورة قمع التمرد المسلح، وأعلن استعداده لبذل كل ما هو ممكن لحماية روسيا وسيادتها. وقال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان إن قواته مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفغيني بريغوجين ولاستخدام أساليب قاسية إن لزم الأمر. ووصف قديروف في بيان نشر على تيليغرام تحرك بريغوجين بأنه "طعنة في الظهر" وناشد الجنود الروس عدم الاستسلام لأي "استفزازات".

بريغوجين يرفض الاستسلام

رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين، رد في رسالة صوتية عبر قناته على تطبيق تليغرام، على الرئيس الروسي بوتين بالقول إن مقاتليه لن يستسلموا كما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأجهزة الأمنية، وقال إن مقاتلي فاغنر "وطنيون"، وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "مخطئا للغاية" عندما وصفهم بـ"الخونة".

رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين

بوتين يصف التحرك بالخيانة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب استثنائي نقله التلفزيون اليوم السبت (24 حزيران/يونيو 2023) إن"التمرد المسلح" لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة خيانة، وإن أي شخص يحمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب.وأضاف أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ "إجراء حاسم" لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة بالجنوب قال يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية فيها.

بوتين ظهر غاضبا خلال كلمته الاستثنائية

السيطرة على مقار عسكرية روسية

أكد قائد فاغنر يفغيني بريغوجين صباح السبت (24 حزيران/يونيو 2023) أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في مدينة روستوف الروسية الذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار. وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحاً" (4,30 ت غ)، مضيفاً أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

وأشار إلى أن الطائرات العسكرية المشاركة في الهجوم الروسي على أوكرانيا "تقلع بشكل طبيعي" من المطار لتقوم بـ"مهماتها القتالية" مؤكّداً أنه "ليس هناك أي مشكلة". وأضاف بريغوجين أن "نقطة القيادة الرئيسية تعمل بشكل طبيعي" مؤكداً أن "مساحات كبيرة من الأراضي التي احتُلت في أوكرانيا" تمت خسارتها وأن "الكثير من الجنود قتلوا"، متهماً الجيش الروسي مجدداً بعدم قول الحقيقة بشأن الوضع على الجبهة. وقال إن الجيش يخسر "ما يصل إلى ألف رجل يومياً" بين قتلى وجرحى ومفقودين بالإضافة إلى أولئك الذين يرفضون القتال.