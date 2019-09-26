+++ تغطية مباشرة ـ المخابرات الأمريكية: بن سلمان وافق على خطف أو قتل خاشقجي +++

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21.03 محققة الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي، أجنيس كالامار، تدعو واشنطن في بيان، لأخذ زمام المبادرة لضمان تحقيق العدالة. كما دعت المحققة الأممية الحكومة السعودية للكشف عما إذا كانت رفات خاشقجي تم التخلص منها في القنصلية بإسطنبول.

20:55 قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على المسؤول السعودي السابق أحمد حسن محمد العسيري، "زعيم" المجموعة التي قتلت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في عام 2018 .

20.40 التقرير الاستخباري الأمريكي: ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديداً للمملكة"

20:18 البيت الأبيض يؤكد أنّ التقرير حول مقتل خاشقجي سيصدر الجمعة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي على متن الطائرة الرئاسية "نتوقّع أن التقرير" سوف "ينشر اليوم في وقت لاحق". وكان التقرير قد أعد بعيد اغتيال الصحاي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول، إلا أن الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب لم يرد أن يُنشر.



20:10 مسؤولون: أمريكا تعتزم فرض عقوبات وحظر تأشيرات على سعوديين بسبب مقتل خاشقجي. قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن اليوم الجمعة عقوبات وحظر تأشيرات تستهدف سعوديين بسبب مقتل خاشقجي، لكنها لن تفرض عقوبات على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

19:59 خطيبة جمال خاشقجي على تويتر بعد صدور تقرير أمريكي عن مقتله: العدالة لجمال

19:49 الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي في مقتل خاشقجي.

19:46 مسؤول أمريكي: الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي

قال تقرير للمخابرات الأمريكية صدر اليوم الجمعة (26 فبراير/ شباط 2021) إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله. وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

وأضاف التقرير "ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي".

وسبق أن نفت الرياض ضلوع الأمير محمد، الذي يتولى فعليا إدارة شؤون المملكة في الجريمة.

كان فريق من السعوديين الذين تربطهم صلات بولي العهد قد قتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة والذي نشر مقالات بصحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات الأمير محمد، ومزق جسده في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.



وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

ع.ج.م/ ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)