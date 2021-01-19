++ تغطية مباشرة: بايدن يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة ++

19:05 البابا فرنسيس يهنئ بايدن ويصلي من أجله

أبلغ البابا فرنسيس الرئيس الأمريكي بايدن بأنه يدعو الرب ليقود جهوده لإحلال المصالحة في الولايات المتحدة وبين دول العالم. وفي رسالة وجهها للرئيس الجديد عبر فرنسيس عن أمله أيضا في أن يعمل بايدن صوب مجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة كل شخص، خاصة الفقراء والضعفاء والذيت لا صوت لهم.



18:46 أول تغريدة لبايدن كرئيس

في أول تغريدة له من الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، كتب الرئيس الجديد جو بايدن: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه الآن إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".

18:35 جاهزة للخدمة

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن كتبت في أول تغريدة من حساب نائب الرئيس الرسمي على تويتر: "جاهزة للخدمة".

18:30 الاتحاد الأوروبي يرحب بالرئيس بايدن "صديقا"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها تتطلع لوجود صديق في البيت الأبيض يمكنه العمل مع أوروبا في مكافحة التغير المناخي والتغلب على جائحة كوفيد-19 والعودة للدبلومسية متعددة الأطراف. ورحبت فون دير لاين، أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، بتنصيب كاملا هاريس كأول امرأة تشغل منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة.

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18:15 بايدن يتعهد بهزيمة نهج تفوق العرق الأبيض في أمريكا

تعهد جو بايدن، في خطابه الأول كرئيس للولايات المتحدة، بـ"هزيمة" نهج تفوق العرق الأبيض والتطرف الداخلي، فيما سلم بصحة احتجاجات الصيف الماضي ضد العنصرية ووحشية الشرطة. وقال بايدن: "حلم العدالة للجميع لن يتأجل بعد الآن"، مضيفا: "يمكننا أن نفعل أمورا عظيمة عن طريق الوحدة ".

(أدناه أول تغريدة للبيت الأبيض بعد أداء بايدن اليمين الدستورية)

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18:05 بايدن في خطاب القسم: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي السادس والأربعون في خطاب القسم إن بلاده تحتفل بالديمقراطية اليوم وأضاف قائلا: "لقد تعلمنا مرة أخرى أن الديمقراطية ثمينة. الديمقراطية هشة. وفي هذه الساعة ، يا أصدقائي: لقد سادت الديمقراطية!". بايدن شدد على الوحدة قائلا إنه سيكون "رئيسا لكل الأمريكيين"، من انتخبه ومن لم ينتخبه، داعيا إلى "بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد".

17:50 بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

أدى جو بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. بايدن أدى اليمين في غياب سلفه الجمهوري ترامب الذي قاطع مراسم التنصيب.

17:45 كمالا هاريس تؤدي القسم نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية

أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لتكون أول سيدة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب.

17:30 بايدن يصل إلى مبنى الكابيتول للتنصيب

في ظل إجراءات أمنية مشددة وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى مبنى الكابيتول الأمريكي قبل التنصيب، حيث قام أحد الحرس العسكري بتحية القائد الأعلى للقوات المسلحة عند دخوله المبنى الكبير. وكان برفقته زوجته جيل بايدن، وتبعه نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف.

17:20 نائب الرئيس مايك بنس يصل لمكان حفل التنصيب

نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مايك بنس يصل برفقة زوجته إلى حفل تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس في واشنطن العاصمة. في المقابل وصل ترامب، الذي لم يحضر الحفل، على متن طائرة الرئاسة في جنوب فلوريدا.

17:05 ترامب يتغيب، الرؤساء السابقون حاضرون

فيما يغيب الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب عن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، أكد الرؤساء السابقون أنهم سيششاركون. وبالفعل وصل معظم هؤلاء مع زوجاتهم. الرئيس بيل كلينتون وزوجته هيلاري وكذلك الرئيس أوباما وزوجته ميشيل والرئيس الاسبق جورج بوش الابن وزوجته.

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16:30 تقرير: إخلاء مبنى المحكمة العليا

أعلنت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أنه تم إخلاء مبنى المحكمة العليا بعد تلقي تهديدات بوجود قتبلة. هذا ما أكدته الناطقة باسم المحكمة كاثلين أربرغ أيضا قائلة لوكالة فرانس برس "لقد فتشنا المبنى ومحيطه ولم تحصل عملية إخلاء".

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16:20 أوباما يهنئ نائبه السابق بايدن

هنأ الرئيس السابق باراك أوباما نائبه السابق الرئيس المنتخب جو بايدن في تغريدة على تويتر قائلا: تهاني لك صديقي بايدن .. هذا وقتك.

16:05 قرية هندية تحتفل بتنصيب كاملا هاريس نائبة لرئيس أمريكا

يحتفل سكان قرية هندية، ينحدر منها جد كاملا هاريس، بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام. وجرى توزيع تقويم للعام وعليه صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس في القرية.

15:43 بايدن: إنه يوم جديد للولايات المتحدة

فيما يستعد ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة في مراسم تقام في وشنطن، قال الرئيس المنتخب جو بايدن بعد دقائق قليلة على مغادرة دونالد ترامب واشنطن في نهاية ولاية مضطربة من أربع سنوات "إنه يوم جديد في الولايات المتحدة".



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15:40 غريتا تونبرغ ترحب بمغادرة ترامب

رحبت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ على طريقتها بمغادرة دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية. وكتبت على تويتر: "هو يبدو رجلا مسنا سعيدا جدا يتحرق لاكتشاف مستقبل مشرق ومذهل. إنه أمر يبعث على السرور"، مرفقة رسالتها بصورة دونالد ترامب بوجه قاتم على سلالم طوافته قبيل انتهاء ولايته.

15:30 أسرة ترام تبكي أثناء إلقائه لخطاب الوداع

وفي كلمته الأخيرة كرئيس من أرض مطار قاعدة أندروز الجوية، قدم ترامب الشكر لزوجته ميلانيا وعائلته ولكل من ساعدوه خلال توليه المنصب. أفراد اسرته بدا التأثر عليهم ولوحظ أن بعضهم كان يبكي أثناء إلقاء ترامب لكلمته.

15:10 ترامب: "سأعود بطريقة أو بأخرى"

وفي كلمته الوداعية في قاعدة أندروز العسكرية قال ترامب مخاطبا أنصاره: "سأعود بطريقة أو بأخرى". ترامب أشاد بفترة ولايته قائلا: "كانت أربع سنوات رائعة"، مضيفا "أنجزنا الكثير معا"، و"سنعود بطريق أو بأخرى". ومن دون ان يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة الجديدة "حظا جيدا ونجاحا كبيرا".

14:50 ترامب يغادر واشنطن للمرة الأخيرة كرئيس

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن اليوم الأربعاء (20 يناير/ كانون الانث 2021) للمرة الأخيرة كرئيس

للولايات المتحدة. واستقل ترامب الطائرة الرئاسية مع عدد من أفراد أسرته إلى فلوريدا، حيث سيكون مقر إقامته.





ترامب على باب المروحية الرئاسية مغادرا واشنطن.



