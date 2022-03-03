++ تغطية مباشرة.. الحرب على أوكرانيا تدخل أسبوعها الثاني ++

الخميس (الثالث من آذار/ مارس 2022)

فيزر: لاجئو الحرب في أوكرانيا لديهم حرية اختيار بلد اللجوء

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنه من المقرر أن يكون متاحا للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا أن يقرروا بأنفسهم في الوقت الحاضر الدولة الأوروبية التي يرغبون اللجوء بها. وقالت فيزر لإذاعة ألمانيا اليوم: "اعتقد أن الأشخاص المنحدرين من أوكرانيا سيرغبون حاليا في الذهاب داخل الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي لديهم بها كثير من الأصدقاء والأقارب والمعارف بصفة خاصة". وأشارت إلى أنه ليس هناك ضرورة لتحديد حصص توزيع لاستقبال اللاجئين (الأوكرانيين)، إذا سارت عملية استقبالهم بشكل طبيعي. وتابعت الوزيرة الألمانية: "ولكن المفوضية الأوروبية سيكون لديها من الناحية القانونية الإمكانية في تحديد حصص توزيع، إلا أنها لم تستخدم حتى الآن هذه الإمكانية".

وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليون أوكراني بلده منذ بدء الهجوم الروسي، وأغلبهم مقيم في دول مجاورة مثل بولندا والمجر وجمهورية مولدوفا.

حرمان روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الدورة الباراليمبية

استبعدت اللجنة البارالمبية الاولمبية الدولية نهائيا الخميس الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في بكين الجمعة، لتعود عن قرار كانت اتخذته قبل اقل من 24 ساعة سمحت بموجبه مشاركة هؤلاء بصفة محايدين وتحت راية العلم الاولمبي من دون ان يتم وضعهم في جدول الميداليات، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وبررت اللجنة البارالمبية الدولية التي تعرضت لانتقادات واسعة بأنها اتخذت قرارها الجديد "حفاظًا على نزاهة هذه الألعاب وسلامة جميع المشاركين، قررنا رفض مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس".



فرنسا ستدعو في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن باريس ستقترح قراراً على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا. وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فرنسا تعتزم اتخاذ مثل هذه الخطوة. وبصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، يحق لروسيا استخدام حق النقض ضد أي قرار.



القوات الروسية تدخل خيرسون

ودخلت القوات الروسية إلى خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب أوكرانيا . وخيرسون هي أكبر مدينة تدخلها القوات الروسية منذ بدء الحرب التي دخلت أسبوعها الثاني. وأعلن إيغور كوليخاييف رئيس بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة أنه أجرى مناقشات مع "ضيوف مسلحين" في مبنى تابع لإدارة خيرسون، ملمحا بذلك إلى القوات الروسية من دون أن يسميها.

وكتب في رسالة على فيسبوك "لم تكن لدينا أسلحة ولم نكن عدوانيين. أظهرنا أننا نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الغزو". طلب رئيس الإدارة الإقليمية غينادي لاخوتا في رسالة عبر تطبيق تلغرام، سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم ، مشيرا إلى أن "المحتلين (الروس) موجودون في جميع أنحاء المدينة وهم خطيرون جدا".

ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة

تعتزم جمهورية ألمانيا الاتحادية توريد مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا . وأفادت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية

(د.ب.أ)، بأن الوزارة وافقت على تزويد أوكرانيا بـ 2700 صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا". وأوضحت المصادر أن هذه الصواريخ سوفيتية الصنع، حيث تنحدر من المخزونات السابقة لجيش الشعب لألمانيا الشرقية.



الإمارات تسمح للأوكرانيين بالحصول على تأشيرة عند الوصول

قالت دولة الإمارات إن رعايا أوكرانيا مؤهلين للحصول على تأشيرات الدخول عند وصولهم إليها وذلك فيما يبدو أنه تراجع عن قرارها تعليق العمل بالإعفاء من التأشيرة في وقت يشهد فرار الآلاف من الأوكرانيين. وقالت سفارة كييف في الإمارات إن السلطات الإماراتية أوقفت

العمل مؤقتا بالإعفاء يوم الثلاثاء في خطوة أثارت انتقادات للدولة في وقت تفتح فيه أوروبا أبوابها للاجئين من الغزو الروسي لأوكرانيا.



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