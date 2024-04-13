++تغطية مباشرة++ إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل بالمسيرات

كما كان متوقعا بدأت إيران هجوما جويا على إسرائيل بطائرات مسيرة، حسب ما أكده الجيش الإسرائيلي وقال إنه مستعد للتصدي لهذه المسيرات والتعامل معها.

23:05

قال مصدران أمنيان بالمنطقة إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني. وأضافوا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة.

كما أعلن العراق المحاذي لإيران في وقت متأخر ليل السبت أنه سيُغلق مجاله الجوّي ويعلّق حركة الملاحة الجوّية، في وقت أكّدت إيران أنّها بدأت شنّ هجوم بمسيّرات ضدّ إسرائيل. وقال وزير النقل رزاق السعداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسميّة "تمّ إغلاق المجال الجوّي العراقي وتوقّفت الحركة الجوّية".

23.03

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بيان للحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري أطلق اليوم السبت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل.

22:58

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم السبت إنها ألغت 15 رحلة كانت مقررة اليوم السبت وغدا الأحد، مع تصاعد الأعمال القتالية مع إيران وإغلاق إسرائيل مجالها الجوي كإجراء احترازي. وأضافت الشركة في بيان أن الوجهات الخارجية المتأثرة بالقرار تشمل باريس وروما وبرشلونة وميلانو وبوخارست وصوفيا وأثينا ودبي وموسكو.

22:51

أفاد البيت الأبيض أن هجوم إيران بمسيرات على إسرائيل سيستغرق على الأرجح ساعات عدة، مؤكدا وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي ادريان واتسون "الأرجح أن يستغرق هذا الهجوم بضع ساعات"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه هذه التهديدات الإيرانية".

صورة من: Firas Makdesi/REUTERS

22:44

القناة 12 الإسرائيلية: إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إٍسرائيل وستصل قبل المسيرات.

22:35

قال الجيش الإسرائيلي إن إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل، وأضاف أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

وذكرت القناة 12 الإخبارية التلفزيونية الإسرائيلية مساء اليوم السبت (13 نيسان/ أبريل 2024) أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل وأن من المتوقع أن يستغرق زمن طيرانها ساعات.

وقال الجنرال المتقاعد عاموس يادلين في مقابلة مع القناة إن الطائرات المسيرة مجهزة بعشرين كيلوغراما من المتفجرات لكل منها، وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية مستعدة لإسقاطها.

خ.س/ ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)