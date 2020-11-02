+++ تغطية خاصة: قتلى في هجوم "إرهابي" في قلب فيينا +++

00:09 رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي يدين الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في فيينا، وكتب عبر

تويتر قائلا إنه "لا يوجد مكان للكراهية والعنف في بيتنا الأوروبي المشترك".



23:56 وزير داخلية النمسا كارل نيهامر يقول إن مرتكبي هجوم فيينا طلقاء ولا يزال البحث عنهم جاريا، مضيفا أنهم "مسلحون تسليحا كثيفا وخطرون". وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (أو.آر.إف) "استدعينا عددا من وحدات القوات الخاصة وهي تبحث الآن عن الإرهابيين المشتبه بهم. لم أقصر الأمر على منطقة معينة في فيينا

لأن الجناة يتنقلون".

23:27 جمهورية التشيك تباشر إجراءات تفتيش على الحدود في أعقاب هجوم فيينا. وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسم الشرطة التشيكية أنّ "الشرطة باشرت عمليات تفتيش للسيارات والركاب عند النقاط الحدودية مع النمسا، في إجراء احترازي بعد الهجوم الإرهابي في فيينا".

23:27 المستشار النمسوي سباستيان كورتس يدين "هجوماً إرهابياً مثيراً للاشمئزاز" في فيينا. وقال كورتز في تغريدة على تويتر "نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا". وأضاف "شرطتنا ستتعامل بحزم مع مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المثير للاشمئزاز"، مشدّداً على "أنّنا لن نرضخ للإرهاب وسنحارب هذا الهجوم بكل ما أوتينا من قوّة".

عناصر الشرطة النمساوية في قلب فيينا بعد الهجوم الذي وقع مساء الاثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)

23:21 وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يشدد على ضرورة "عدم الاستسلام للكراهية التي تسعى لاستهداف مجتمعاتنا". وجاء في تغريدة للوزير الألماني "نتضامن مع الجرحى ومع الضحايا في هذه الساعات الصعبة"، معتبراً أنّ نطاق الأعمال الإرهابية لم يتّضح بعد، ومشيراً إلى "أنباء صادمة ومروّعة" ترد من النمسا.

23:08 الرئيس الفرنسي ماكرون يقول إن هجوم فيينا "استهدف بلداً صديقاً، استهدف أوروبا" و"لن نتنازل عن أي شيء". وكتب ماكرون عبر تويتر باللغتين الفرنسة والألمانية: "نحن الفرنسيين نشاطر الشعب النمساوي الصدمة والحزن .. إنها قارتنا الأوروبية ويجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون .. لن نستسلم لأي شيء".



23:08 رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يعلن أنّ الاتحاد الأوروبي "يدين بشدة الهجوم المروّع" في فيينا، واصفاً إياه بـ"العمل الجبان".

22:59 الشرطة النمساوية تعلن مقتل أحد الجناة في الهجوم الإرهابي المحتمل في فيينا

22:52 الشرطة النمساوية توقف حركة المواصلات العامة في قلب فيينا

22:51 الشرطة النمساوية: هجوم فيينا شمل 6 مواقع ومقتل شخص

22:46 مصر تدين الحادث الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا

22:38 خدمة الإنقاذ في النمسا: هجوم فيينا أسفر عن وقوع عدة قتلى ومصابين

22:11 قال وزير الداخلية كارل نيهامر لقناة (أو.آر.إف) النمساوية إن من المعتقد أن عددا من المسلحين نفذوا الهجوم. وأضاف "يمكنني في الوقت الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا هجوم إرهابي واضح". وتابع قائلا "نعتقد بوجود عدد من الجناة. للأسف، يوجد أيضا عدد من الجرحى وربما القتلى".

22:04 القبض على شخص يحتمل تورطه في إطلاق رصاص في قلب العاصمة النمساوية

أعلنت الشرطة النمساوية على تويتر مساء اليوم الاثنين (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) عن إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في قلب العاصمة فيينا مرجحة وقوع هجوم على معبد يهودي.

من جهته، قال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي لتلفزيون (أو.آر.إف) إن السلطات تعتقد أن إطلاق النار هجوم إرهابي، حيث أصيب عدد من الأشخاص، ومن المعتقد أن البعض قتلوا. وقال "يمكنني في الوقت الحالي تأكيد أننا نعتقد أن هذا هجوم إرهابي واضح".

ورجحت السلطات النمساوية وقوع هجوم على معبد يهودي وكتبت الشرطة على تويتر "نحن منتشرون بكل القوات المتاحة، من فضلكم تجنبوا الساحات العامة في المدينة".

وقد لاذ العديد من الأشخاص، الذين كانوا متواجدين في الطريق، وهم مذعورون.

وقال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار، وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)