++ تغطية خاصة حول كورونا.. ألمانيا تمنع الصلوات الجماعية لكل الأديان++

16.45 قررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات منع إقامة الصلوات الجماعية لكل الأديان واللقاءات في الأندية ورحلات الحافلات. ونص القرار في فقرته الثالثة على منع "التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد وتجمعات الطوائف الدينية الأخرى".

16.24 اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين فرض قيود على حركة السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

16.01 قررت ألمانيا قف عروض المبيت الفندقي في البلاد للأغراض السياحية. ونص القرار على سن قواعد لا يمكن من خلالها الاستفادة من عروض المبيت الفندقي في البلاد إلا للأغراض الضرورية فقط وليس للأغراض السياحية.

15.54 قررت الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات إلزام المطاعم في البلاد بالإغلاق في موعد أقصاه الساعة السادسة مساء كل يوم وعدم الفتح قبل الساعة السادسة صباحا. وجاء هذا القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، في إطار جهود الحكومة الألمانية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).



إلزام المطاعم في ألمانيا بالإغلاق في موعد أقصاه السادسة مساء

15.05 تعليق التداول في بورصة وول ستريت لفترة وجيزة بعد تسجيل خسائر كبرى، قبل أن يعاود التداول مجددا

14.52 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لتصل إلى 297 حالة، وكانت حالات الوفاة قد بلغت أمس 288 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن حالات الإصابة ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 8744 حالة. وقالت الوزارة إن مدريد كانت المنطقة الأكثر تضررا بواقع 4665 حالة.

14.27 المفوضية الأوروبية تبحث منح مساعدة لشركة "كيور فاك" التي تطور لقاحا ضد فيروس كورونا عقب تقارير بأن واشنطن سعت للحصول على الحق الحصري للقاح.

14:26 المفوضية الأوروبية تتوقع حدوث ركود يصل إلى واحد بالمئة في 2020 جراء الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، لكن لم يتم تحديث التوقعات الرسمية بعد، حيث أنه لا يزال هناك "الكثير من الغموض" بشأن تداعيات تفشي الفيروس.

14.15 وزيرة الصحة الصومالية تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

15.14 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يعلن تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارا من الخميس القادم وحتى نهاية شهر آذار/مارس الجاري، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

تفشي فيروس كورونا يشكل ضربة لقطاع السياحة المصري الذي يرتكز بشكل كبير على هذا المورد الحيوي (أرشيف)

14.11 السعودية توجه القطاع الخاص بإعطاء الحوامل ومن يعانون من أمراض تنفسية ونقص المناعة وأمراض مزمنة (وليس كل الموظفين) إجازة مرضية إجبارية 14 يوما لمكافحة كورونا، وحثت السلطات المواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة.

14.05 تركيا تعلق صلاة الجماعة في جميع المساجد، حسب رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم إن تركيا رصدت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.



14.02 وسّعت الحكومة الجزائرية، تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا، الى كامل أوروبا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء. وسيرافق هذا "التعليق الاستثنائي" أيضا ترتيبات لإعادة المواطنين الذي يقومون حالياً بزيارات للجزائر وفرنسا. وسجلت وزارة الصحة مساء الأحد 6 حالات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بالجزائر إلى 54 حالة من بينها أربع وفيات.



14.01 انضمت النرويج والسويد إلى عدد متزايد من الحكومات، في تقديم حزم من المساعدات، لمعاونة الشركات والعاملين المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن تبلغ حزمة المساعدات في السويد 31 مليار دولار، أما في النرويج حوالي 9.8 مليار دولار

13:55 رجحت الحكومة الألمانية وجود آلاف الألمان العالقين في الخارج بسبب تقييد السفر في أنحاء متفرقة من العالم على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أدبار، إن هناك مواطنين ألمان يواجهون صعوبات في العودة إلى ألمانيا خاصة في تركيا والمغرب وإندونيسيا والفلبين. وذكرت المتحدثة أن الوزارة تتواصل على نحو مكثف مع شركات الطيران وشركات السياحة، "لإيجاد حلول عملية وسريعة بقدر الإمكان للمغادرة".

13.40 أعلنت السلطات المغربية إغلاق جميع مساجد البلاد اعتبارا من اليوم

مشاهدة الفيديو 01:36 شارك إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZTMS إغلاق المعابد والتجمعات الدينية شمل العديد من مناطق العالم

12.08 أعلنت إسبانيا عن حوالى ألف إصابة إضافية بكورونا المستجد في خلال 24 ساعة الأخيرة.

11.51 إيران تسجل 129 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

مسؤولي صحي: إيران تسجل 129 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا والإجمالي 853 وتعلن رصد 1053 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

11.50 تركيا تغلق الحانات والمراقص لاحتواء تفشي الكورونا

أمرت وزارة الداخلية التركية بإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد بداية من اليوم الاثنين، وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19-). ولم تذكر الوزارة المدة التي يستمر فيها الحظر، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم.

11.45 المغرب يغلق المطاعم ودور السينما..

قرر المغرب إغلاق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية اعتبارا من اليوم.

11.23 الجزائر ستعلن تعليق كل حركة النقل الجوي والبحري مع أوروبا

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين تعليق الرحلات الجوية من وإلى أوروبا مؤقتا بداية من يوم الخميس المقبل. جاء هذا القرار طبقا لتعليمات أصدرها الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق بيان للحكومة الجزائرية، فإن "التعليق الاستثنائي سيكون مصحوبا بترتيبات، لإجلاء مواطنينا من البلدان المعنية، حسب الشروط التي ستحدد من قبل شركات النقل البحرية والجوية".

11.15 ولاية بافاريا الألمانية تخصص 10 مليارات يورو لمواجهة أزمة كورونا

قررت ولاية بافاريا الألمانية تخصيص 10 مليارات يورو لحماية اقتصاد الولاية من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، اليوم الاثنين في ميونخ: "لن نتخلى عن أحد". وقد أعلن زودر التطبيق الفوري لحالة الطوارئ الكارثية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقال: "الوضع خطير للغاية ويتغير يوميا، للأسف ليس إلى الأفضل". كما أعلن زودر تعليق الحد من الاستدانة لمواجهة الأزمة. وذكر زودر أن مظلة الحماية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو ستحمي الاقتصاد في إطار ضمانات خاصة ومساعدات مالية عاجلة تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و 30 ألف يورو، موضحا أن الأولوية الآن للحفاظ على السيولة المالية لدى الشركات والجهات الثقافية. كما تعتزم الولاية إغلاق الصالات الرياضية والملاعب والحانات ودور السينما اعتبارا من غد الثلاثاء، وإغلاق المحلات غير الضرورية في توفير الإمدادات الأساسية اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

11.00 الأردن يقرر فرض حجر صحي لجميع القادمين للبلاد لمدة 14 يوما

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردني أمجد عودة العضايلة اليوم الاثنين فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة بداية من اليوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن العضايلة قوله إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية، سيخضعون اعتبارا من اليوم فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة، حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

9.11 وزير الاقتصاد الألماني لأمريكا: ألمانيا ليست للبيع

وجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير رسالة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهما بشأن حقوق ملكية عقار للعلاج من فيروس كورونا. وقال ألتماير، الحليف المقرب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة باللغة الانجليزية اليوم الاثنين أثناء حلقة نقاشية استضافها الصحفي الألماني البارز غابور شتاينغارت "ألمانيا ليست للبيع".

وكانت صحيفة "فيلت أ زونتاغ" الألمانية قد أفادت أمس الأحد نقلا عن مصادر حكومية في برلين بأن أمريكا عرضت على شركة كيور فاك الخاصة، الواقعة في مدينة توبينغن، على بعد 30 كيلومترا جنوب شتوتغارت، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليا. وقال ألتماير "نحن نعرف هذه الشركة ونتواصل معها". وسارع عدد من الوزراء الألمان للتعليق على هذا التقرير. وقال وزير الخارجية هايكو ماس "الباحثون الألمان رائدون في مجال تطوير الأدوية والعقاقير. لا نستطيع أن نسمح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريا". وأضاف" سوف نستطيع هزيمة هذا الفيروس معا وليس ضد بعضنا البعض". وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه سوف يتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع بشأن أزمة فيروس كورونا في برلين اليوم.

مختبر لشركة كيور فاك الألمانية، الواقعة في مدينة توبينغن التي سعى الأمريكيون للاستحواذ عليها

10.09 معهد ألماني يجري أبحاثا عن كورونا المستجد مستعينا بالحيوانات

بدأ معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان "فريدريش لوفلر" الألماني أبحاثا عن فيروس كورونا المستجد عبر تجارب على الحيوانات. وقال رئيس المعهد، توماس ميتنلايتر إن التجارب تُجرى على خنازير ودجاج وابن مقرض وأنواع من الخفافيش. وأوضح ميتنلايتر أن هذه التجارب هي أهم مشروع بحثي في المعهد حاليا، وقال: "من المهم أن نعلم ما إذا كنا سنواجه صعوبات في تربية الحيوانات بسبب الفيروس". وذكر ميتنلايتر أنه من المتوقع أن تظهر تنتائج هذه التجارب بحلول نهاية نيسان / أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن المعهد معني برعاية صحة حيوانات الماشية وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنجم عن مخالطة الحيوانات.