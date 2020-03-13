++ تغطية خاصة حول تفشي فيروس كورونا في ألمانيا والعالم ++

11.00 الأردن يقرر فرض حجر صحي لجميع القادمين للبلاد لمدة 14 يوما

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردني أمجد عودة العضايلة اليوم الاثنين فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة بداية من اليوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن العضايلة قوله إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية، سيخضعون اعتبارا من اليوم فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة، حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

9.11 وزير الاقتصاد الألماني لأمريكا: ألمانيا ليست للبيع

وجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير رسالة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهما بشأن حقوق ملكية عقار للعلاج من فيروس كورونا. وقال ألتماير، الحليف المقرب للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة باللغة الانجليزية اليوم الاثنين أثناء حلقة نقاشية استضافها الصحفي الألماني البارز غابور شتاينغارت "ألمانيا ليست للبيع". وكانت صحيفة "فيلت أ زونتاغ" الألمانية قد أفادت أمس الأحد نقلا عن مصادر حكومية في برلين بأن أمريكا عرضت على شركة كيور فاك الخاصة، الواقعة في مدينة توبينغن، على بعد 30 كيلومترا جنوب شتوتغارت، مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية لعقار يتم تطويره حاليا. وقال ألتماير "نحن نعرف هذه الشركة ونتواصل معها". وسارع عدد من الوزراء الألمان للتعليق على هذا التقرير. وقال وزير الخارجية هايكو ماس " الباحثون الألمان رائدون في مجال تطوير الأدوية والعقاقير. لا نستطيع أن نسمح للآخرين بالحصول على نتائج أبحاثهم حصريا". وأضاف" سوف نستطيع هزيمة هذا الفيروس معا وليس ضد بعضنا البعض". وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه سوف يتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع بشأن أزمة فيروس كورونا في برلين اليوم.

مختبر لشركة كيور فاك الألمانية، الواقعة في مدينة توبينغن التي سعى الأمريكيون للاستحواذ عليها

10.09 معهد ألماني يجري أبحاثا عن كورونا المستجد مستعينا بالحيوانات

بدأ معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان "فريدريش لوفلر" الألماني أبحاثا عن فيروس كورونا المستجد عبر تجارب على الحيوانات. وقال رئيس المعهد، توماس ميتنلايتر إن التجارب تُجرى على خنازير ودجاج وابن مقرض وأنواع من الخفافيش. وأوضح ميتنلايتر أن هذه التجارب هي أهم مشروع بحثي في المعهد حاليا، وقال: "من المهم أن نعلم ما إذا كنا سنواجه صعوبات في تربية الحيوانات بسبب الفيروس". وذكر ميتنلايتر أنه من المتوقع أن تظهر تنتائج هذه التجارب بحلول نهاية نيسان / أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن المعهد معني برعاية صحة حيوانات الماشية وحماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنجم عن مخالطة الحيوانات.

10.06 ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 123 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 123 حالة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن أربع حالات من المصابين في العناية المركزة منهم حالة واحدة خطيرة. وأوضح المتحدث أن أربع حالات من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة مرتبطة بالسفر لدولة قطر، وجميعهم من الكويتيين عدا حالة واحدة لوافدة مصرية مرتبطة بالسفر إلى مصر . وأعلنت الكويت إيقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان فقط تفاديا لانتشار فيروس كورونا في الكويت. وأعلن وزير الاعلام الكويتي إغلاق جميع الحدائق العامة في جميع مناطق دولة الكويت حتى إشعار اخر، وفي حال عدم الالتزام فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

10.05 البحرين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر إن المملكة أعلنت اليوم الاثنين تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي الأولى بسبب فيروس كوفيد-19 في دول الخليج العربية. وذكرت أن الضحية "مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة".

فيروس كورونا ـ صورة لمقهى وسط مدينة شتوتغارت الألمانية

10.00 آلاف المدارس ودور الحضانة تغلق أبوابها في ألمانيا اعتبارا من اليوم بسبب كورونا

في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، تُغلق آلاف المدارس ودور الحضانة في ألمانيا أبوابها اعتبارا من اليوم الاثنين. ويسري الإغلاق في معظم الولايات الألمانية حتى نهاية الاحتفالات بعيد القيامة، أي حتى منتصف أو نهاية نيسان / أبريل المقبل. ويوجد في ألمانيا نحو 2.8 مليون طالب في المرحلة الابتدائية و3.7 مليون طفل في دور الحضانة. ويواجه الآباء وأرباب العمل مشكلات غير مسبوقة بسبب الإغلاق الذي سيستمر على مدار أسابيع. وناشد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل رؤساء الشركات ومديري الهيئات العثور مع موظفيهم على حلول غير بيروقراطية ومشتركة بشأن رعاية الأطفال، حتى لا يتعرض الآباء لخسائر في الأجور. وتحاول الولايات تنظيم خدمات رعاية طوارئ لأطفال العاملين في المهن الحرجة الذين ليس بمقدورهم المكوث من المنزل، مثل أفراد الشرطة والإطفاء وأطقم التمريض والإسعاف.

9.52 الرئيس الألماني عن كورونا: سننتصر على الفيروس

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين في بلده إلى التعقل والحرص خلال مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقال شتاينماير في تصريحات لبوابة "تي-أونلاين" الإلكترونية: "سوف ننتصر على الفيروس، لكن طبيعة المجتمع والعالم الذي سنعيش فيه بعد ذلك تتوقف على تصرفنا اليوم". وذكر شتاينماير أن المهم بشدة الآن هو إبطاء انتشار الفيروس، وقال: "من الضروري لذلك الحد الكبير والفوري لأنشطة حياتنا اليومية والمسار اليومي للعمل. يتعين علينا التخلي لفترة طويلة عن عادات قديمة مثل الأحضان وتبادل القبلات عند التحية والمصافحة... التقييد الذاتي اليوم يمكن أن ينقذ الحياة غدا".

الرئيس الألماني فرانك ـفالتر شتاينماير يؤكد قدرة بلاده على التغلب على فيروس كورونا

9.50 الوضع في فرنسا "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة"

أعلن مدير عام شؤون الصحة الفرنسي جيروم سالومون الاثنين أن الوضع في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "مقلق جدا" و"يتدهور بسرعة كبيرة" معبرا عن قلقه من احتمال وصول المستشفيات الى "أعلى قدرة استيعاب". وقال لاذاعة فرانس انتر إن "عدد الحالات بات يتضاعف كل ثلاثة أيام" مضيفا "هناك مرضى في حالة صعبة، في العناية الفائقة، ويقدر عدد هؤلاء بالمئات".

9.45 الحكومة الألمانية توصي بالتخلي عن السفر غير الضروري للخارج

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أوصت الحكومة الألمانية بالتخلي عن كافة خطط السفر غير الضرورية للخارج. وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الأحد: "خطورة عدم تمكنك من العودة بسبب تزايد تقييد (السفر) مرتفعة حاليا في كثير من المقاصد". وجاء على موقع وزارة الخارجية الألمانية على الإنترنت أنه من المتوقع استمرار تقييد حركة الطيران والسفر على نحو كبير واتخاذ إجراءات للحجر الصحي وتقييد الحياة العامة في كثير من الدول. وأشارت الوزارة إلى أن كثيرا من إجراءات الحجر ولوائح السفر تُتخذ حاليا بدون إعلان مسبق وتُطبق بأثر فوري، موضحة أن كثيرا من المسافرين متأثرين بهذه القرارات حاليا وغير قادرين على مواصلة السفر أو العودة إلى موطنهم. وكانت الخارجية الألمانية تحصر توصياتها بعدم السفر إلى الدول الأكثر تضررا بالوباء، مثل إيطاليا أو إيران. كما لم تصدر تحذيرا من السفر إلا لإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس. ولا تُصدر الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إلا في حالة وجود خطر على الحياة، ونادرا ما تصدر مثل هذه التحذيرات المشددة.

9.42 الجيش الإسباني يعقم محطات القطار مع زيادة عدد وفيات كورونا

قام متخصصون عسكريون يرتدون سترات واقية بتعقيم محطات القطارات بينما أمر أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون كمامات طبية المارة بالعودة لمنازلهم أمس الأحد بعد أن بدأت إسبانيا حملة للحد من انتشار فيروس كورونا بعدما زاد عدد الوفيات بسبب المرض لأكثر من المثلين.

ووقف الإسبان، الذين مُنعوا قانونا من الخروج منذ يوم السبت، في الشرفات والنوافذ مساء الأحد ليعبروا عن امتنانهم لتعامل خدمات الطوارئ مع ثاني أسوأ تفش في أوروبا بعد إيطاليا. وزادت الحصيلة الرسمية التي تعلنها الحكومة للوفيات بواقع 153 إلى 288. وارتفع عدد المصابين بواقع ألفي حالة ليصل إلى 7753. وأُغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد كما مُنعت التجمعات.

9.40 وفاة عضو في مجلس خبراء القيادة في إيران بعد إصابته بكورونا

توفي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله هاشم بطحائي فجر اليوم الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا. وأفاد الموقع الإعلامي لمجلس خبراء القيادة بأن ممثل أهالي طهران في مجلس خبراء القيادة آية الله هاشم بطحائي توفي فجر اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.

العاصمة الإسبانية مدريد في حالة استنفار بسبب فيروس كورونا

9.35 البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الغذائية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد اتصالا هاتفيا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الإمدادات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وطالب البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفى الشعب الأمريكي بعدم تخزين المواد الغذائية الأساسية اليومية.

9.30غواتيمالا تمنع دخول الأوروبيين

قرّرت غواتيمالا منع دخول الأوروبيين إلى أراضيها، في إجراء بدأ سريانه الأحد، بعد تسجيل البلاد أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة هوغو مونروي.

9.29 انخفاض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل أدنى زيادة يومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ثلاثة أسابيع، حيث تم تسجيل 74 إصابة إضافية مؤكدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة، وفقًا للأرقام الصادرة عن السلطات الصحية. وسجل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية 74 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة يومية منذ 25 شباط / فبراير الماضي، مما يجعل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفيروس في البلاد يرتفع إلى 8 آلاف و236 شخصا

مشاهدة الفيديو 01:21 شارك كورونا وتأثيره على الحياة اليومية للإيطاليين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZUSh كورونا وتأثيره على الحياة اليومية للإيطاليين

9.17 بيرو تعلن حالة الطوارئ وسط تفشي فيروس كورونا

أعلنت بيرو حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يومًا للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد. قال الرئيس البيروفى مارتن فيزكارا فى خطاب متلفز إلى الشعب "إن الإجراءات التى ستستمر 15 يوما تتضمن عزلة اجتماعية اجبارية لسكاننا". وتابع فيزكارا: "خلال حالة الطوارئ، ستتقلص الحقوق المضمونة دستوريًا"، موضحا أنه لن يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للوصول إلى الخدمات الأساسية.

9.15 الصين تعلن 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 14 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 15 أذار/ مارس، جميعهم في مقاطعة هوبي مركز الوباء. قالت السلطات أنه تم تأكيد 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم أمس 4 منهم في هوبي ، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

9.10 المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض يوصي بإلغاء التجمعات

أوصى المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإلغاء أي فعاليات يشارك فيها 50 شخصا أو أكثر لمدة شهرين على الأقل، وذلك في أقصى مجهود حتى الآن لإبطاء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وقال المركز إنه على مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، يجب على المنظمين إلغاء أو تأجيل الأحداث الشخصية التي تضم مشاركة بمثل هذا الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

9.08الأرجنتين تغلق حدودها على خلفية كورونا المستجد

أعلن الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز أن الأرجنتين ستغلق حدودها وتوقف الدراسة في كل المؤسسات التعليمية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال فرنانديز في مؤتمر صحافي "لقد أغلقنا حدود الأرجنتين"، موضحا أن الإجراء يشمل فقط الوافدين الى البلاد ولا يشمل الراغبين بالخروج منها. وسيبقى هذا الاجراء، بالإضافة الى قرار تعليق الدروس، مطبقين حتى 31 آذار/ مارس.

مشاهدة الفيديو 56:06 شارك بتوقيت برلين - فيروس كورونا: هل فقد العالم السيطرة؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZKFF بتوقيت برلين - فيروس كورونا: هل فقد العالم السيطرة؟

9.05التشيك تفرض قيودا على حرية الحركة لاحتواء كورونا

أعلنت الحكومة في جمهورية التشيك فرض قيود على حرية الحركة على السكان داخل الجمهورية من أجل المساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيطلب من مواطني التشيك عزل أنفسهم داخل المنازل، لكن القيود لن تطبق على السفر إلى العمل، والرحلات العائلية الضرورية، والمشي في الحدائق والطبيعة، وكذلك المهمات الأساسية مثل شراء الطعام أو الإمدادات الطبية، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء أندريه بابيس.

9.02 اغلاق المدارس الحكومية في نيويورك على خلفية كورونا المستجد

أعلن رئيس بلدية نيويورك الأحد أنّه سيُغلق بدءا من اليوم (الاثنين 16 مارس / آذار 2020) كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1.1 مليون طالب، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي "يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الغد، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية". وأضاف أن المدارس سيُعاد فتحها "في موعد أقصاه 20 نيسان / أبريل"، غير أنه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.

8.55 فنزويلا تفرض حجرا صحيا على سبع من ولاياتها بينها كراكاس

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بفرض "حجر صحي جماعي" في سبع من ولايات البلاد بينها العاصمة كراكاس ابتداء من الاثنين لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال مادورو في خطاب متلفز إنّ كل الأنشطة في ولايات كراكاس وميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وأبوري وكوخيديس ستُعلّق من الساعة الخامسة صباحا الاثنين باستثناء توزيع الطعام والخدمات الصحية والنقل والأمن.