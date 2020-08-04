+++ تغطية خاصة: انفجار مرفأ بيروت +++

21:08 رئيس الوزراء اللبناني: أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان.

21:04 وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يعلن أن فرنسا تقف "الى جانب لبنان" ومستعدة لتقديم المساعدة اليه بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت واسفر عن قتلى ومئات الجرحى.

20:50 وزير الصحة اللبناني يقول إن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 3000 في انفجار بيروت.



سقط قتلى ومئات الجرحى الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) في انفجار ضخم في مرفأ بيروت تسبّب أيضا بموجة ذعر بين السكان، وبدمار في كل أنحاء العاصمة. وهزّ الانفجار كل أنحاء العاصمة وطالت أضراره كل الأحياء وصولا الى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات. وأفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار أيضا.

ولم يتوقف صوت سيارات الإسعاف منذ وقوع الانفجار بعيد الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت، وهي تجوب كل أنحاء العاصمة ناقلة المصابين إلى المستشفيات، بينما انتشرت صور مرعبة لدمار في كل مكان، وساد هلع بين المارة.

ورجّح مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم أن يكون الانفجار نجم عن "مواد مصادرة منذ سنوات ويبدو أنها شديدة الانفجار"، من دون تفاصيل إضافية. وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط "شهداء وجرحى" جراء الانفجار. وقال طبيب في مستشفى أوتيل ديو في شرق بيروت لتلفزيون "ال بي سي آي" إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالبا عدم إحضار مزيد من المصابين إلى المستشفى.

م.ع.ح./ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)