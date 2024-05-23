تغريم مجلة ألمانية بسبب مقابلة مزيفة مع الأسطورة شوماخر

ربحت عائلة الأسطورة الألماني ميشائيل شوماخر الفائز بسبعة ألقاب في بطولة العالم لسباقات الفورمولا- 1، دعوى قضائية ضد مجلة زعمت أنها أجرت مقابلة معه. فما قصة هذه المقابلة التي جرت بالذكاء الاصطناعي ونسبت للأسطورة شوماخر.

أفادت عائلة أسطورةالفورمولا واحد الألماني ميشائيل شوماخر اليوم الخميس (23 مايو/ أيار 2024)، أنها كسبت دعوى قضائية ضد مجلة شعبية نشرت مقابلة وهمية بتقنية الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفئة الأولى سبع مرات.

وكانت مجلة "دي أكتويله DieAktuelle" قد زعمت في نيسان/أبريل 2023 أنها أجرت مقابلة مع شوماخر البالغ 55 عاماً، وهي الأولى منذ تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه خلال حادث تعرض له عام 2013 في جبال الألب الفرنسية.

بيد أنّ المقابلة المزعومة كانت في الواقع تحتوي على اقتباسات تم تصميمها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. ولم يظهر شوماخر علناً منذ تعرضه للحادث، حيث ما يزال تحت الرعاية في منزل العائلة في سويسرا منذ ذلك الحين. وتعرض السائق الألماني لإصابات خطيرة في الرأس، إثر الحادث الذي وقع في جبال الألب بفرنسا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2013، ولم يظهر شوماخر في العلن من بعد هذا الحادث.

وفاز السائق الألماني الذي اعتزل رياضة السيارات عام 2012، بسبعة ألقاب عالمية في الفورمولا واحد وهو إنجاز قياسي يتقاسمه مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي والذي سينتقل إلى فيراري العام المقبل. كما فاز في 91 سباقاً وصعد إلى 155 منصة تتويج وانطلق من المركز الأوّل 68 مرة وحقق أفضل لفة خلال السباق في 77 مناسبة.

ربحت عائلة ميشائيل شوماخر أسطورة سباقات الفورمولا- 1، دعوى قضائية ضد مجلة زعمت أنها أجرت مقابلة معه. صورة من: Die Aktuelle/United Kiosk

وفي الشهر الماضي، أقالت مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية آنا هوفمان رئيسة تحرير مجلة "دي أكتويله" الألمانية بسبب مقابلة مزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق "للفورمولا 1" ميشائيل شوماخر. كما قدمت مجموعة "فونكه"، التي تنشر المجلة، اعتذارا لعائلة شوماخر.

وقالت بيانكا بولمان، المديرة الإدارية لمجلات فونكه "كان يجب ألا تنشر مطلقا هذه المقالة عديمة الذوق والمضللة، فهي لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع معايير الصحافة التي نتوقعها نحن وقراؤنا من ناشر مثل فونكه". وكانت الصفحة الأولى من المجلة عبارة عن صورة لشوماخر مع عنوان: "ميشائيل شوماخر: المقابلة الأولى!". وكتب عنوان أصغر أدناها: "يبدو حقيقيا بشكل مخادع".

وقالت زابينه كيم المتحدثة باسم عائلة شوماخر اليوم الخميس أن الدعوى القضائية جاءت في صالحهم، دون مزيد من التفاصيل. بيد أنّ صحيفة "بيلد" الشعبية الألمانية ذكرت الخميس، أن الأسرة حصلت على تعويض قدره 200 ألف يورو (220 ألف دولار)، وهو ما لم تؤكده كيم.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)