تغريم سياسي ألماني يميني متطرف بسبب شعار نازي

حكمت محكمة ألمانية بتغريم اليميني المتطرف بيورن هوكه العضو البارز في حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي نظرا لاستخدامه لشعار نازي محظور. هوكه نفى استخدامه عن قصد للشعار فيما قال الادعاء إنه كان على علم بذلك وطالب بسجنه.

أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة هاله الألمانية اليوم الثلاثاء (14 مايو / أيار 2024) حكما بتغريم العضو البارز في حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني المتطرف بيورن هوكه نظرا لاستخدامه شعارا لمنظمات نازية إرهابية مخالفا للدستور.

وقضت المحكمة مساء اليوم بإلزام هوكه بدفع غرامة مالية بمعدل يومي يبلغ 130 يورو لمدة 100 يوم. يذكر أن غرامة المعدل اليومي -وهي طريقة لتحديد قيمة الغرامات في النظام القانوني الألماني- تُحدَّد بناء على دخل الفرد اليومي على عدد معين من الأيام.

وكان هوكه نفى الاتهامات الموجهة إليه ونفى أنه استخدم عن قصد الشعار المحظور لكتيبة "العاصفة النازية" (إس أيه) وهي الجناح شبه العسكري التابع لحزب هتلر القومي الاشتراكي (النازي). ولا يزال الحكم غير ساري المفعول بعد حيث يمكن للسياسي اليميني التقدم باستئناف على حكم المحكمة في غضون أسبوع.

وكان هوكه قال في نهاية خطاب ألقاه في مايو / أيار 2021 في مدينة ميزيبورغ: "كل شيء من أجل وطننا، كل شيء من أجل سكسونيا أنهالت، كل شيء من أجل ألمانيا". ويعد الجزء الثالث من هذه العبارة شعارا محظورا. وقال الادعاء إن هوكه كان على علم بذلك، وطالب بسجنه لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ. وقال ممثل الادعاء بنديكت برنتسن إن من غير الممكن استيعاب أو تصديق أن هوكه لم يكن يعلم أن الشعار محظور.

وبدأت محاكمة القيادي في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بتهمة استخدام شعار نازي محظور في تاريخ 18 أبريل / نيسان 2024، ومثل رئيس الفرع الإقليمي للحزب في ولاية تورينغن بيورن هوكه للمحاكمة في مدينة هاله بتهمة ترديد شعار محظور لقوات "العاصفة النازية" (إس أيه) خلال خطابين. وقبل بدء المحاكمة أوضح مدرس التاريخ السابق أنه لم يكن يعرف مضمون الشعار.

حكم قضائي ضد حزب البديل من أجل ألماني To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي انتخابات ولاية تورينغن المقررة في الأول من سبتمبر / أيلول 2024 يعتزم هوكه -عمره 52 عاما- أن يكون المرشح الأبرز عن حزبه، المصنف على أنه يميني متطرف في الولاية تحت مراقبة مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

وفي التاسع من مارس / آذار 2024 رفعت لجنة العدل ببرلمان ولاية تورينغن بوسط ألمانيا حصانة المقاضاة عن السياسي اليميني البارز بيورن هوكه بعد مزاعم باستخدامه الشعار النازي المحظور. وزُعِمَ أن هوكه استخدم شعار "كل شيء من أجل ألمانيا" -الذي تبنته "كتيبة العاصفة" (إس أيه) الجناح شبه العسكري لحزب أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي- أيضا خلال اجتماع في ديسمبر / كانون الأول 2023 في مدينة غيرا. وحينئذٍ كتب هوكه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن هذه ثامن مرة تُرفَغ فيها عنه الحصانة. وأشار إلى أن هذا حرمه من حقوقه في حرية التعبير وأن حزبه هو الأقوى في تورينغن، على حد تعبيره.

يشار إلى أن هوكه من الأعضاء المشهورين بحزب البديل من أجل ألمانيا، ويرجع ذلك جزئيا لصراحته ولمواجهته عدة إجراءات قانونية.

وصنف فرع وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية (مكتب حماية الدستور) في ولاية تورينغن هوكه باعتباره يمينيا متطرفا، كما صنف أيضا فرعَ حزب البديل في هذه الولاية (الذي يتزعمه هوكه) على أنه حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة، وبالتالي يخضع الحزب للرقابة. ويُعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا منظمة يمينية متطرفة في ولايات سكسونيا وسكسونيا أنهالت وتورينغن.

ع.م/خ.س (د ب أ)