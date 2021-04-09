 تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء كورونا

فرضت الشرطة النرويجية غرامة على رئيسة الحكومة في البلاد لانتهاك القيود المفروضة على عدد الحضور في حفل عيد ميلادها الستين. زولبيرغ اعتذرت وقالت إن عليها "توخي الحذر بشكل أفضل".

رئيسة وزراء النرويج إرنا زولبيرغ تلتقط صورة سيلفي مع وزراء حكومتها

تغريم رئيسة وزراء النرويج إرنا زولبيرغ لانتهاك قواعد احتواء كورونا. الصورة من الأرشيف وفيها تظهر زولبيرغ وهي تلتقط صورة "سيلفي" مع وزراء حكومتها

ذكرت الشرطة النرويجية أن رئيسة الوزراء إرنا زولبيرغ احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشيء. جاء ذلك في معرض فرض الشرطة غرامة بحق زولبيرغ قيمتها 20 ألف كرونة نرويجية (2350 دولار)، بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور في الفعاليات الخاصة في إطار جهود الحد من جائحة كورونا.

مختارات

وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد زولبيرغ الستين، أقيما في نهاية شباط/فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج. واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعاً لأشخاص من أجل تناول السوشي في منزل مستأجر. ولم تكن زولبيرغ حاضرة في المطعم، بسبب تعرضها لمشكلة في العين. وفي كل حالة، تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصاً. ولكن القواعد التي كان موجودة آنذاك للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كانت تقصر التجمعات على عشرة أشخاص كحد أقصى.

واعتذرت زولبيرغ بالفعل عن الواقعتين بعدما جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة (إن آر كيه): "كان يجب أن أتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية أفضل بالقواعد".  

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ)

  • Symbolbild Lebensqualität Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رفعت جمهورية التشيك من سرعة خدمات الانترنت على أراضيها بنسبة 8.4 بالمائة عن العام الماضي، ليصل معدل سرعة الانترنيت هذا العام إلى 14.5 ميغابت. التشيك تحتل بذلك المرتبة العاشرة بين الدول التي تقدم فيها سرعات انترنيت عالية.

  • Symbolbild Internet Verbind Störung Netz Netzwerk

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.

  • Symbolbild Frau surft im Netz

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.

  • LG Optimus G Pro

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.

  • Symbolbild Surfen Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.

  • Hongkong Kältewelle

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.

  • Internetnutzung in Deutschland

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.

  • Frau Café Laptop Internet Berlin

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.

  • Surfen Internet Strand

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.

  • Südkorea Go-Wettkampf Google-Software AlphaGo vs. Lee Sedol

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.

    الكاتب: عباس الخشالي