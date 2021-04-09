تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد احتواء كورونا

ذكرت الشرطة النرويجية أن رئيسة الوزراء إرنا زولبيرغ احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشيء. جاء ذلك في معرض فرض الشرطة غرامة بحق زولبيرغ قيمتها 20 ألف كرونة نرويجية (2350 دولار)، بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور في الفعاليات الخاصة في إطار جهود الحد من جائحة كورونا.

وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد زولبيرغ الستين، أقيما في نهاية شباط/فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج. واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعاً لأشخاص من أجل تناول السوشي في منزل مستأجر. ولم تكن زولبيرغ حاضرة في المطعم، بسبب تعرضها لمشكلة في العين. وفي كل حالة، تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصاً. ولكن القواعد التي كان موجودة آنذاك للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كانت تقصر التجمعات على عشرة أشخاص كحد أقصى.

واعتذرت زولبيرغ بالفعل عن الواقعتين بعدما جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة (إن آر كيه): "كان يجب أن أتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية أفضل بالقواعد".

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ)