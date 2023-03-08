تغريم بايرن ميونيخ نحو 45 ألف يورو وسان جيرمان حوالي 40 ألف يورو

قرر الاتحاد الأوروي لكرة القدم (يويفا) تغريم نادي بايرن ميونخ الألماني مبلغ 44.750 يورو (47.175 دولار)، وذلك بعد قيام جماهيره بإشعال الألعاب النارية ورفع لافتات مسيئة خلال المباراة التي فاز فيها فريقهم الشهر الماضي على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن يويفا عن قراره اليوم الأربعاء (8/3/2023)، وذلك قبل ساعات من مباراة العودة في مدينة ميونخ الألمانية.

كانت الجماهير قد رفعت لافتة تحمل عبارة بذيئة احتجاجاً على ارتفاع أسعار تذاكر حضور المباراة. وتحظر قواعد اليويفا عرض "الرسائل المستفزة ذات الطبيعة السياسية أو الأيدولوجية أو الدينية أو المهينة".

كما تقرر تغريم الفريق الألماني بسبب شغب الجماهير بعد رصد اشتباكات بين مشجعين ملثمين والشرطة ولإطلاق ألعاب نارية.

كما تقرر تغريم باريس سان جيرمان مبلغ 39.500 يورو بسبب غلق الطريق أمام ملعب بارك دي برينس "حديقة الأمراء"، بالإضافة لقيام الجماهير بإشعال الألعاب النارية في المباراة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، رويترز)