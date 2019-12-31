تعيين هيثم بن طارق سلطانا لعُمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد

أعلنت الحكومة العمانية أن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليوم السبت (11 يناير/كانون الثاني) اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد. وقالت الحكومة العمانية في تغريدة "صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد - حفظه الله - يؤدي القسم سلطانا للبلاد (...) إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأشار التلفزيون العام في السلطنة إلى أن العائلة المالكة قررت فتح رسالة تركها السلطان الراحل وحدد فيها اسم خليفته.

وبحسب الدستور، يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان قابوس وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تثبيته في منصب السلطان. ويُشترط فيمن يختار لولاية الحكم في عمان أن "يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين".

وأفادت تقارير إخبارية عمانية أن السلطان الجديد أدى اليمين أمام مجلس عمان وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.وأكدت صحيفة "الرؤية" العمانية أن مجلس الدفاع في عمان عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان قابوس قد أوردت منتصف ليلة الجمعة/السبت خبر وفاة السلطات قابوس عن عمر ناهز الـ 79 عاما بعد أن حكم البلاد قرابة نصف قرن من الزمن إثر انقلاب قاده ضد والده.

والسلطان قابوس كان غير متزوج ولا أبناء وأشقاء له. وتكثفت الشائعات حول وضعه الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوص طبّيّة. وكانت زياراته المتكرّرة لألمانيا بدافع العلاج قد أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد التي تؤدّي بانتظام دور الوسيط للحفاء الغربيين خصوصا في العلاقات مع إيران.

والسلطان الجديد هيثم بن طارق (65 عاماً)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة في التسعينات. وهو كذلك أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم في مطلع الثمانينات.



ح.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)