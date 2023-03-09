 تعيين كيليان مبابي قائدا جديدا للمنتخب الفرنسي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.03.2023

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رياضة

تعيين كيليان مبابي قائدا جديدا للمنتخب الفرنسي

كما كان متوقعا، تمّ تعيين مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي قائدا جديدا للمنتخب الفرنسي بعد اعتزار هوغو لوريس، وفقا لتقارير متطابقة.

FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي

ذكرت تقارير رياضية الثلاثاء (21 مارس/ آذار 2023)، أن كيليان مبابي سيكون القائد الجديد للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وذلك عقب حصوله على موافقة المدير الفني للفريق ديديه ديشان. وكان مهاجم باريس سان جيرمان المرشح الأوفر حظا لشغل المنصب الذي كان يشغله الحارس هوغو لوريس، والذي أعلن اعتزاله الدولي عقب نهاية منافسات كأس العالم.

وأوضحت التقارير أن ديشان أخبر مبابي بالقرار عقب عشاء أمس الاثنين، فيما سيكون أنطوان غريزمان القائد الثاني للفريق. ولم يؤكد الاتحاد الفرنسي الأخبار، لكن "السر" تم كشفه.

وبموجب ذلك، سيقودمبابي الفريق في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024. والتي يبدأها الديوك بمواجهة هولندا وجمهورية أيرلندا هذا الاسبوع.

وستكون أول مباراة له كقائد للمنتخب الفرنسي في مواجهة نظيره الهولندي في ملعب "ستاد دو فرانس" يوم الجمعة المقبل.

ومبابي (24 عاما) ضمن صفوف المنتخب الفرنسي منذ أن كان مراهقا، حيث شارك في أول مباراة دولية أمام لوكسمبورغ وهو في 18 من العمر، كما أنه شارك في 66 مباراة وسجل 36 هدفا.

وكان لاعب موناكو السابق أحد أعضاء الفريق المتوّج بلقب كأس العالم في عام 2018، كما أنه كان ضمن مجموعة صغيرة من المرشحين لحمل شارة قيادة الفريق.

و.ب/ح.ز (أ ف ب)

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