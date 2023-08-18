 تعيين سفير للسعودية لدى السلطة ـ خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.08.2023

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سياسة واقتصاد

تعيين سفير للسعودية لدى السلطة ـ خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل؟

عينت السعودية مؤخرا سفير لها لدى السلطة الفلسطينية في خطوة يراها مراقبون "رسالة للفلسطينيين والإسرائيليين معا"، فيما يُنتظر من إسرائيل "إيماءة" أيضا. لكن ما فحوى الخطوة السعودية؟ وهل هي خطوة نحو التطبيع مع إٍسرائيل؟

صورة مركبة لأعلام إسرائيل والسعودية وفلسطين

يرى مراقبون أن السعودية من خلال تعيين سفير لها لدى السلطة وقنصل في القدس ترسل "رسالة للفلسطينيين والإسرائيليين معا"

للمرة الأولى، عينت المملكة العربية السعودية سفيراً لها لدى السلطة الفلسطينية. السبت الماضي، قدم نايف السديري، سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، أوراق اعتماده إلى وفد من السلطة الفلسطينية. وتشير هذه الأوراق إليه باعتباره "سفيرا (للسعودية) فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". ومع ذلك، فإن مكتب السفير الرسمي سيظل في العاصمة الأردنية عمّان.

مختارات

أشاد وزيرا الخارجية السعودي والإيراني بالتطور الحاصل في العلاقات بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الأخير للرياض. الوزير السعودي اعتبر أنّ استئناف العلاقات بين البلدين يشكل نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

استبعدت إسرائيل إقامة مقر دبلوماسي في القدس للسفير السعودي الجديد لدى الفلسطينيين. ويأتي تعيين السفير السعودي الجديد في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة.

فيما يجري الحديث عن جهود أمريكية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، أقدمت المملكة على خطوة تحمل دلالات كبيرة. السعودية عينت سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية على أن يتولى منصب القنصل العام في القدس أيضا.

السفير السعودي نايف السديري سيسافر في إطار منصبيه الجديدين أيضا إلى القدس. ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بسرعة أنه من غير المتوقع وجود إقامة سعودية ثابتة للتواصل الدبلوماسي مع الأراضي الفلسطينية في القدس. قد يلتقي السديري بممثلي السلطة الفلسطينية، لكن كوهين أكد قبل بضعة أيام لإذاعة 103 FM في تل أبيب أنه لن يكون لديه وجود رسمي في القدس. وقال بوضوح: "لن نسمح بذلك".

التقارب السعودي الإسرائيلي

 تأتي تعيينات السديري في وقت تظهر فيه خطوات تقارب في العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإسرائيل. ورغم أن المملكة العربية السعودية لم توقع حتى الآن على ما يعرف  باتفاقيات أبراهام ، التي أدت لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية بعد عقود من الرفض، إلا أن الرياض قد أظهرت منذ مدة طويلة عدم رفضها لاحتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فقد سمحت السعودية لأول مرة في العام الماضي برحلات جوية مباشرة من إسرائيل.

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية هو هدف سياسي خارجي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما مهد سلفه دونالد ترامب لاتفاقات أبراهام مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ثم مع السودان والمغرب. ويبدو أن بايدن يسعى الآن إلى التوصل إلى اتفاق مماثل بين السعودية وإسرائيل. وهذا سيكون له أهمية رمزية أكبر حتى من الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن مع الدول الأخرى، وذلك نظرا لأهمية وثقل السعودية.

خلال توقيع اتفاقات أبراهام في واشنطن: من اليمن وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (15/12/2020)

توصلت إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 إلى اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تاريخية أسفرت عن تطبيع العلاقات بين هذه الدول.

العلاقة بين السعودية والفلسطينيين

"المملكة العربية السعودية ليست مجرد أي دولة عربية أخرى،" يقول الباحث السياسي أوزي رابي، مدير مركز "موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا"، التابع لجامعة تل أبيب. "المملكة العربية السعودية هي دولة رائدة في العالم العربي والإسلامي. وكدولة رائدة، تظهر أيضا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين،" كما يقول رابي لـ DW.

يظهر أن المملكة العربية السعودية بتعيين السديري تقوم الآن بتعديل مسار. تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان  كانت المملكة قد أبعدت نفسها عن الفلسطينيين. فقد كانوا في حسابات ولي العهد "عائقا مزعجا لعلاقته مع إسرائيل، والذي يرغب في التخلص منه في أسرع وقت ممكن"، وفقًا لخبير الشؤون الشرق أوسطية غيدو شتاينبرغ من "مؤسسة العلوم والسياسة" في برلين، إذ ذكر ذلك منذ بعض السنوات.

لا تحظى موقف ولي العهد من الفلسطينيين بتأييد كامل في العالم العربي، تقول لـ DW آنا ياكوب، خبيرة شؤؤون شبه الجزيرة العربية في "مجموعة الأزمات الدولية"، وتشرح: "القيادة السعودية على علم بموقف شعبها المحلي وبأهمية القضية الفلسطينية المستمرة في عيون الشعب السعودي وفي العالم العربي بأكمله".

وبالفعل مازال يشعر كثير من العرب بتضامن قوي مع الفلسطينيين. ووفقًا لمؤشر الرأي العربي لعام 2022 الذي أجراه "المركز العربي في واشنطن"، فإن حوالي 76 في المائة من المستجوبين من 14 دولة عربية يرون أن قضايا الفلسطينيين هي قضايا جميع العرب.

الطريق إلى التطبيع ـ اهتمام مشترك بالتوصل لاتفاق

تعيين المملكة العربية السعودية لسفير للأراضي الفلسطينية يظهر على أنه تنازل أمام تضامن العديد من العرب مع القضايا الفلسطينية. على الرغم من أن هذه القضايا ليست الجانب المركزي في اقتراب الرياض من إسرائيل، كما قال أوزي رابي، لكنه يوضح: "لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية كدولة رائدة في العالم العربي، يتعلق الأمر بتسريع عملية التطبيع، وذلك من خلال إرسال إيماءات تجاه الفلسطينيين." وهذا ما أشار إليه السديري بنفسه، فمن خلال هذه الخطوة، تؤكد القيادة السعودية رغبتها في تعزيز العلاقات مع "الأشقاء في دولة فلسطين" وتقديم دفعة رسمية لهم في جميع المجالات، وفقًا لما قاله الدبلوماسي السعودي في فيديو بثته قناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية الرسمية.

استجابة إسرائيل بتحفظ لتعيين السديري قد تعود إلى الاهتمامات المشتركة التي تربط إسرائيل بالسعودية.  ويعني بشكل خاص ما يتعلق بإيران . إذ على الرغم من أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا في آذار/ مارس من هذا العام بوساطة صينية على إنهاء العداوة بينهما التي استمرت عقودا، إلا أن العلاقة بين البلدين لا تزال متوترة، بحسب قول أوزي رابي. ولذلك، تأمل الرياض في مزيد من الدعم العسكري من الولايات المتحدة.

في إسرائيل يُنظر أيضا إلى إيران على أنها تهديد. في الواقع، هددت القيادات الإيرانية مرارا بـ"تدمير إسرائيل"، ولذا فإن هناك قاسم مشترك بين البلدين من خلال معارضتهما المشتركة لطهران. ولدى الولايات المتحدة علاقة متوترة مع طهران. "بالنسبة لهذا، جميع الأطراف - (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، ومحمد بن سلمان، وجو بايدن - لديهم اهتمام بالتوصل إلى اتفاق"، وفقا لما قاله أوزي رابي. ويضيف: "لذلك يجب أن تفكر إسرائيل في إظهار إيماءة تجاه الفلسطينيين تُرضي أيضا الرياض"، ثم يختم أوزي رابي بالقول: "ثم يمكن تنفيذ التقارب".

كيرستين كنيب/ ع.خ

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


مختارات

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

قامت العلاقات السعودية الأمريكية منذ تأسيس المملكة على مبدأ المصالح المتبادلة، بيد أن النفط والمال السعوديين كانا محركين أساسيين لهذه العلاقة ومقابل ذلك اعتمدت المملكة على حماية أمريكا، لكن العلاقات شهدت بعض التوترات.

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