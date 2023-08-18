تعيين سفير للسعودية لدى السلطة ـ خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل؟
عينت السعودية مؤخرا سفير لها لدى السلطة الفلسطينية في خطوة يراها مراقبون "رسالة للفلسطينيين والإسرائيليين معا"، فيما يُنتظر من إسرائيل "إيماءة" أيضا. لكن ما فحوى الخطوة السعودية؟ وهل هي خطوة نحو التطبيع مع إٍسرائيل؟
يرى مراقبون أن السعودية من خلال تعيين سفير لها لدى السلطة وقنصل في القدس ترسل "رسالة للفلسطينيين والإسرائيليين معا"
للمرة الأولى، عينت المملكة العربية السعودية سفيراً لها لدى السلطة الفلسطينية. السبت الماضي، قدم نايف السديري، سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، أوراق اعتماده إلى وفد من السلطة الفلسطينية. وتشير هذه الأوراق إليه باعتباره "سفيرا (للسعودية) فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". ومع ذلك، فإن مكتب السفير الرسمي سيظل في العاصمة الأردنية عمّان.
السفير السعودي نايف السديري سيسافر في إطار منصبيه الجديدين أيضا إلى القدس. ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بسرعة أنه من غير المتوقع وجود إقامة سعودية ثابتة للتواصل الدبلوماسي مع الأراضي الفلسطينية في القدس. قد يلتقي السديري بممثلي السلطة الفلسطينية، لكن كوهين أكد قبل بضعة أيام لإذاعة 103 FM في تل أبيب أنه لن يكون لديه وجود رسمي في القدس. وقال بوضوح: "لن نسمح بذلك".
تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية هو هدف سياسي خارجي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما مهد سلفه دونالد ترامب لاتفاقات أبراهام مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ثم مع السودان والمغرب. ويبدو أن بايدن يسعى الآن إلى التوصل إلى اتفاق مماثل بين السعودية وإسرائيل. وهذا سيكون له أهمية رمزية أكبر حتى من الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن مع الدول الأخرى، وذلك نظرا لأهمية وثقل السعودية.
توصلت إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 إلى اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تاريخية أسفرت عن تطبيع العلاقات بين هذه الدول.
العلاقة بين السعودية والفلسطينيين
"المملكة العربية السعودية ليست مجرد أي دولة عربية أخرى،" يقول الباحث السياسي أوزي رابي، مدير مركز "موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا"، التابع لجامعة تل أبيب. "المملكة العربية السعودية هي دولة رائدة في العالم العربي والإسلامي. وكدولة رائدة، تظهر أيضا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين،" كما يقول رابي لـ DW.
لا تحظى موقف ولي العهد من الفلسطينيين بتأييد كامل في العالم العربي، تقول لـ DW آنا ياكوب، خبيرة شؤؤون شبه الجزيرة العربية في "مجموعة الأزمات الدولية"، وتشرح: "القيادة السعودية على علم بموقف شعبها المحلي وبأهمية القضية الفلسطينية المستمرة في عيون الشعب السعودي وفي العالم العربي بأكمله".
وبالفعل مازال يشعر كثير من العرب بتضامن قوي مع الفلسطينيين. ووفقًا لمؤشر الرأي العربي لعام 2022 الذي أجراه "المركز العربي في واشنطن"، فإن حوالي 76 في المائة من المستجوبين من 14 دولة عربية يرون أن قضايا الفلسطينيين هي قضايا جميع العرب.
الطريق إلى التطبيع ـ اهتمام مشترك بالتوصل لاتفاق
تعيين المملكة العربية السعودية لسفير للأراضي الفلسطينية يظهر على أنه تنازل أمام تضامن العديد من العرب مع القضايا الفلسطينية. على الرغم من أن هذه القضايا ليست الجانب المركزي في اقتراب الرياض من إسرائيل، كما قال أوزي رابي، لكنه يوضح: "لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية كدولة رائدة في العالم العربي، يتعلق الأمر بتسريع عملية التطبيع، وذلك من خلال إرسال إيماءات تجاه الفلسطينيين." وهذا ما أشار إليه السديري بنفسه، فمن خلال هذه الخطوة، تؤكد القيادة السعودية رغبتها في تعزيز العلاقات مع "الأشقاء في دولة فلسطين" وتقديم دفعة رسمية لهم في جميع المجالات، وفقًا لما قاله الدبلوماسي السعودي في فيديو بثته قناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية الرسمية.
استجابة إسرائيل بتحفظ لتعيين السديري قد تعود إلى الاهتمامات المشتركة التي تربط إسرائيل بالسعودية. ويعني بشكل خاص ما يتعلق بإيران . إذ على الرغم من أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا في آذار/ مارس من هذا العام بوساطة صينية على إنهاء العداوة بينهما التي استمرت عقودا، إلا أن العلاقة بين البلدين لا تزال متوترة، بحسب قول أوزي رابي. ولذلك، تأمل الرياض في مزيد من الدعم العسكري من الولايات المتحدة.
في إسرائيل يُنظر أيضا إلى إيران على أنها تهديد. في الواقع، هددت القيادات الإيرانية مرارا بـ"تدمير إسرائيل"، ولذا فإن هناك قاسم مشترك بين البلدين من خلال معارضتهما المشتركة لطهران. ولدى الولايات المتحدة علاقة متوترة مع طهران. "بالنسبة لهذا، جميع الأطراف - (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، ومحمد بن سلمان، وجو بايدن - لديهم اهتمام بالتوصل إلى اتفاق"، وفقا لما قاله أوزي رابي. ويضيف: "لذلك يجب أن تفكر إسرائيل في إظهار إيماءة تجاه الفلسطينيين تُرضي أيضا الرياض"، ثم يختم أوزي رابي بالقول: "ثم يمكن تنفيذ التقارب".
كيرستين كنيب/ ع.خ
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
إعلان التأسيس والاعتراف
في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
"أرض الميعاد"
اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
"النكبة"
"عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
حرب الأيام الستة
تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع
يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
ظروف مزرية
يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
لماذا أنوروا؟
الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
حرب رابعة
في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
مصر تفتح الباب
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
اتفاق أوسلو
بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
معاهدة وادي عربة
في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
حق العودة
حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل
توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".
اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
البحرين تنضم للإمارات
شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.