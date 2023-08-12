تعيين سفير سعودي غير مقيم في الأراضي الفلسطينية .. ماذا بعد؟

عينت السعودية السبت (12 أغسطس/ آب 2023) سفيرا لها غير مقيم في الاراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس، في منصب جديد يتم إعلانه في خضم حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين اسرائيل والمملكة.

وعهد بالمنصب الى السفير السعودي الحالي في الأردن نايف السديري، بحسب منشور للسفارة السعودية في عمان على منصة إكس (تويتر سابقا)، الأمر الذي اكده مسؤول في الخارجية السعودية. وتتولى السفارة السعودية في عمّان تقليديا ملف الأراضي الفلسطينية.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ولم تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة والتي أرست بمقتضاها الدولة العبرية علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

لكن خلال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط العام الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوّية"، ما مهد الطريق للطائرات الإسرائيلية لاستخدام المجال الجوي السعودي.

ونفت المملكة حينها أن تكون الخطوة مقدمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت الرياض مرارا إنها ستتمسك بموقف جامعة الدول العربية القائم منذ عقود والمتمثل في عدم إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.

لكن في الأشهر الأخيرة، أجرت الرياض وواشنطن محادثات حول الشروط السعودية لإحراز تقدم نحو التطبيع، من بينها ضمانات أمنية ومساعدتها في إنشاء برنامج نووي مدني بقدرة تخصيب لليورانيوم، وفق مسؤولين مطلعين على فحوى الاجتماعات.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت أن السعودية قررت تعين سفير مفوض وفوق العادة غير مقيم في المناطق الفلسطينية.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري. ونقلت عن الخالدي قوله إن "هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وذكرت الوكالة أن ذلك جاء خلال استقبال الخالدي للسفير السديري اليوم السبت بمقر السفارة الفلسطينية لدى الأردن. وأشارت إلى أن أوراق الاعتماد الأصلية ستُسلم للرئيس الفلسطيني محمود عباس "في القريب العاجل".

يشار إلى أنه لم ترد أية ردود فعل من إسرائيل أو من الولايات المتحدة على هذه الخطوة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)