 تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا | أخبار | DW | 12.11.2018

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أخبار

تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا

بعد فضيحة الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" هانز غيورغ ماسن، يعتزم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تعيين توماس هالدنفانغ خلفا له والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات الداخلية.

Thomas Haldenwang (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

يعتزم وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تعيين توماس هالدنفانغ رئيسا جديدا لهيءة ـ حماية الدستور ـ وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، خلفا للرئيس المقال هانز ـ غيورغ ماسن. وقال الوزير زيهوفر إنه اقترح اسم الرئيس الجديد على مجلس الوزراء في برلين للتشاور والمصادقة.

مختارات

أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بارتكاب خطأ في واقعة هانز-غيورج ماسن، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا). (24.09.2018)

لا زال المشهد الحكومي في برلين على محك قضية رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية هانز غيورغ ماسن الذي "عوقب" بإزاحته من منصبه لكن تمت ترفيته إلى منصب أعلى في وزارة الداخلية وبدخل يزيد بنحو 2500 يورو إضافية. (23.09.2018)

يذكر أن زيهوفر قد أعفى هانز ـ غيورغ ماسن من مهام منصبه وأحاله للتقاعد يوم الاثنين الماضي. وبرر زيهوفر، في بيان اليوم الاثنين(12 تشرين الثاني / نوفمبر 2018) قراره بأن خطاب الوداع الذي ألقاه ماسن أمام زملاء أوروبيين في وارسو يوم 18 تشرين الأول / أكتوبر الماضي تضمن "عبارات غير مقبولة".

وقال ماسن (55 عاما) في الخطاب إن هناك أحيانا "قوى راديكالية يسارية داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي" تريد إحداث شرخ في الائتلاف الحاكم مستغلة في ذلك أحداث كمنيتس. ووصف ماسن نفسه، بأنه معارض "لسياسة الأمن والأجانب اليسارية الساذجة". وُطلب من هالدنفانغ قيادة الهيئة مؤقتا في أعقاب عزل ماسن.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Apples, pears, corn and flowers (picture-alliance/All Canada Photos)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    الاحتفال بيوم الشكر بجني المحاصيل

    يُصادف الاحتفال بيوم الشكر بجني المحاصيل عادة في أول يوم أحد من شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وهناك أيضاً احتفال بجني اليقطين، وهناك أيضاً مهرجان لتذوق النبيذ يُقام في شهر سبتمبر/ أيلول. في هذا الوقت من العام تصبح الحقول المزروعة باليقطين و الذرة من المناظر الشائعة في جميع أنحاء ألمانيا.

  • Brandenburg Gate in the 1990s (picture-alliance/ZB/J. Bauer)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    إعادة توحيد ألمانيا

    ماهي الحال الذي سيكون عليه التاريخ الألماني وتاريخ العالم إذا كان بمعزل عن سقوط جدار برلين في 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989؟. واليوم تقف بوابة براندنبورغ شاهدة على تاريخ ألمانيا قبل سقوط الجدار وعلى الحرية التي نالها سكان برلين الشرقية عقب ذلك الحدث الهام. لم تصبح عملية إعادة توحيد ألمانيا رسمية إلا في 03 أكتوبر/ تشرين الأول 1990 أي بعد مرور عام تقريباً على سقوط الجدار.

  • People waving German flags and holding their fingers in the freedom symbol (picture alliance / bild pressehaus)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    الإحتفال بيوم الوحدة الألمانية

    تحتفل ألمانيا في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام بيوم الوحدة الألمانية. في هذه المناسبة تُلقى الخطب التي تتحدث عن هذه المناسبة الوطنية، وتُقيم المدن الألمانية المهرجانات والحفلات الموسيقية والألعاب النارية.

  • Model Heidi Klum - Halloween (picture-alliance/dpa/D. Herrick)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    احتفال الكبار بعيد الهالويين

    الشعب السيلتي هو أول من احتفل بعيد الهالويين الذي يعود تاريخه إلى قرون عديدة. الـ 31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول هو اليوم الذي كان الشعب السيلتي يحتفل فيه بإنتهاء فصل الخريف وبداية فصل الشتاء المظلم، وكان يُعتقد بأن الحدود تتلاشى بين الأحياء والأموات. يرتدي الناس في هذا العيد أقنعة مُخيفة في محاولة لطرد الأرواح الشريرة. حاز الاحتفال بهذا العيد على شعبية كبيرة في ألمانيا.

  • Girl looking into a great big, lit-up pumpkin (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    احتفال الاطفال بعيد الهالويين

    أثناء مشاركة الكبار باحتفالات عيد الهالويين وتَحَلقهم حول النار، يقوم الأطفال بزيارة حدائق الحيوانات والمنتزهات كمثل منتزه يوروبا بارك الذي يُعد أكبر منتزه ترفيهي في ألمانيا، زُينَ المنتزه احتفالاً بقدوم عيد الهالويين. يقوم الأطفال بالطواف على المنازل سعياً للحصول على الحلوى من سكان المدينة. هذه العادة شائعة أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • A cemetery at twilight lit up with candles (picture-alliance/prisma/H. Fürmann)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    عيد جميع القديسين

    عيد جميع القديسين هو عيد مسيحي يُحتفل به في 01 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وهو في الأصل مُخَصَص لتكريم جميع القديسين. وتستمر الاحتفالات طيلة 3 أيام. 01 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام هو يوم عطلة رسمية في المانيا حيث يتم إحياء ذكرى الموتى عن طريق إضاءة الشموع في المقابر.

  • Illustration of St. Martin riding on horseback with children following behind (Rike/pixelio.de)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    عيد القديس مارتن

    يصادف الـ 11 نوفمبر، تشرين الثاني عيد القديس مارتن، يقوم الأطفال خلال هذا اليوم بالغناء والطواف في شوارع المدينة وهم يحملون الفوانيس، ويُتَوج ذلك بإشعال النار ووصول فارس يرتدي عباءة حمراء اللون يقدم الهدايا للأطفال. هذا الفارس يُجسد القديس مارتن أوف تورز وهو أسقفٌ أوروبي عاش في القرن الرابع الميلادي. تقول الأسطورة أنه قص عباءته إلى نصفين وأعطى النصف إلى متسول كي يُجنبه مخاطرالعاصفة الثلجية.

  • Roasted goose (Imago)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    قصيدة الأوزه

    الاحتفال بعيد القديس مارتن هو أيضاً مناسبة لتناول وجبة عشاء تتألف من لحم الأوز. يتضمن العشاء قراءة قصيدة تحكي عن الأوز. قد يبدو ذلك مستغرباً غير أن الغرض المُراد من ذلك كله هو الاحتفال بيوم تقدم فيه الأطعمة للفقراء.

  • Cherry tree buds with Christmas bulb and candles (Imago/imagebroker/Bahnmüller)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    أغصان القديسة باربارا

    في 04 ديسمبر/ كانون الأول وبمناسبة عيد القديسة باربارا تُقطع أغصان باربارا التي تحمل براعم أزهار أشجار الكرز أو براعم أزهار بقية أشجارالفواكه وتوضع في مزهرية. عادة تتفتح براعم الأزهار بحلول أعياد الميلاد. كانت القديسة اليونانية باربارا من أوائل شهيدات الديانة المسيحية، ويُشير تاريخ 04 ديسمبر إلى يوم استشهادها.

  • A slew of St. Nicholas figures (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildebrandt)

    ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

    الاحتفال بعيد القديس نيكولاس

    تُرى ما معنى إنتهاء فصل الخريف دون أن يتسلل القديس نيكولاس وهو يماثل بابانويل، يتسلل من مدخنة المنزل ليقدم هداياه للمشاركين بالاحتفال، يصل القديس نيكولاس في 06 ديسمبر/ كانون الأول، يرتدي عباءة حمراء وثوباً أبيضاً. يجلب معه الكثيرمن الحلوى للأطفال الطيبين، وقطع من الفحم للأطفال الأشقياء. كان يقدم المساعدة للمحتاجين. ولازال حتى الآن يُذكرنا بضرورة مساعدة المحتاجين. الكاتب: لويزا شيفر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

ماذا تعرف عن مظاهر احتفالات الألمان بإنتهاء فصل الخريف ؟

تزخر التقاليد الألمانية بالاحتفالات على مدار العام، غير أن الاحتفالات بفصل الخريف تحمل صفات خاصة تُميزها عن بقية الاحتفالات التي تختص بجني المحاصيل وإنتهاء فصل الخريف الذي يأذن بقدوم فصل الشتاء المظلم. (03.11.2018)  

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