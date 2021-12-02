 تعيين دبلوماسية أمريكية لقيادة جهود الوساطة في ليبيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.12.2021

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أخبار

تعيين دبلوماسية أمريكية لقيادة جهود الوساطة في ليبيا

رفضت روسيا دعم دبلوماسي بريطاني ليكون مبعوثا أمميا إلى ليبيا. ولتجنب تعقيدات مجلس الأمن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قرر غوتيرش تعيين دبلوماسية أمريكية مستشارة خاصة له في ليبيا نجحت من قبل في جهود الحوار السياسي.

الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز خلال منتدى الحوار الليبي في جنيف بسويسرا أول فبراير/ شباط 2021

الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز ستقود "المساعي الحميدة وجهود الوساطة... لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية..".

مختارات

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لمجلس الأمن الدولي أن ليبيا تمر بمنعطف حرج، مشيرة إلى أن أطراف الصراع يكدسون السلاح في خرق للحظر في وقت "يخرج عن نطاق السيطرة" في البلاد. 

وقّع طرفا النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" بعد محادثات استمرت خمسة أيام في مقر الأمم المتحدة. وعرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق. ولكن ما مصير المرتزقة الأجانب والمنشآت النفطية؟

استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه حسب مصادر دبلوماسية، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ 98 مرشحاً بينهم امرأتان.

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز لقيادة جهود الوساطة في ليبيا، بعد استقالة مبعوثه الخاص قبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في البلد الذي مزقته الحرب.

ومن المقرر أن يتنحى يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يوم الجمعة. وقال كوبيش الذي يتخذ من جنيف مقرا له الشهر الماضي إن هناك حاجة لأن يكون لكبير المبعوثين مقر في العاصمة الليبية طرابلس وإنه استقال "لتهيئة الظروف لذلك".

وقال دبلوماسيون إن غوتيريش اقترح بشكل غير رسمي على الدبلوماسي البريطاني المخضرم نيكولاس كاي أن يحل كوبيش، لكن روسيا قالت إنها لن تدعمه. ويجب أن يوافق مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة على أي تعيين جديد. غير أن غوتيريش عين وليامز مستشارة خاصة له، الأمر الذي لا يتطلب موافقة المجلس.

وكانت وليامز هي القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بعد استقالة غسان سلامة في مارس/ آذار 2020 بسبب الإجهاد، وقبل الموافقة على كوبيش في يناير/ كانون الثاني 2021. ويسرت جهود وجلسات ملتقى الحوار السياسي التي أفضت لتوحيد المؤسسات التنفيذية في ليبيا، والتوجه نحو انتخابات برلمانية ورئاسية بدءاً من نهاية العام الجاري.

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مسائيةDW : مؤتمر دولي في قلب ليبيا.. دفعة جديدة نحو السلام؟

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن وليامز ستقود "المساعي الحميدة وجهود الوساطة والتواصل مع الأطراف المعنية في ليبيا والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة - السياسية والأمنية والاقتصادية - ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى يناير/ كانون الثاني أو فبراير شباط. غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على قواعد الانتخابات.

ع.ش/ص.ش (رويترز، د ب أ)

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    الكاتب: خالد سلامة


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