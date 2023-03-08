 تعيين توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونيخ بدلا من ناغلسمان المقال | DW الأخبار | DW | 25.03.2023

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DW الأخبار

تعيين توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونيخ بدلا من ناغلسمان المقال

وقع بايرن ميونيخ الألماني عقذا مع المدرب الألماني توماس توخيل لتدريب الفريق. وأمام توخيل تحديات جديدة تتمثل في استعادة صدارة الدوري بالفوز على دورتموند والفوز بدوري أبطال أوروبا.

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تقرير: بايرن يقيل ناغلسمان وتوخل الأوفر حظا لخلافته 23.03.2023

أنهى نادي بايرن ميونخ تعاقده بشكل فوري مع مدربه يوليان ناغلسمان بحسب ما نشر موقع صحيفة بيلد الألمانية. وحسب تقرير الصحيفة الشعبية الواسعة الانتشار فإنّ توماس توخل الذي درب عدة أندية أوروبية، هو الأوفر حظا لخلافته.

L: 14.10.2016,, Fußball, 1.Bundesliga, Saison 2016/2017 BVB, Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin Trainer Thomas TUCHEL M: 03.05.2021 Logo und Schriftzug vom FC Bayern München an der Geschäftsstelle in München. R: 28.01.2023, Fussball 1. Bundesliga 2022/2023, 18.Spieltag, FC Bayern München - Eintracht Frankfurt, in der Allianz-Arena München. Trainer Julian Nagelsmann FC Bayern München nach dem Spiel bei der Pressekonferenz nachdenklich

رغم النجاح الأوروبي.. هذه أسباب إقالة بايرن لناغلسمان وجلب توخيل 24.03.2023

يوليان ناغلسمان يرحل وتوماس توخيل يحل مكانه. زلزال في فريق بايرن ميونيخ إثر قرار مفاجئ في عز منافسات الموسم. لكن هناك أسباب دعت النادي لاتخاذ القرار رغم المسار المميز الذي بصم عليه ناغلسمان مع البافاري في دوري الأبطال.

München, Deutschland 25. März 2023: Fussball, Herren, Saison 2022/2023, FC Bayern München, Pressekonferenz, Thomas Tuchel, Allianz Arena Hier eine Fotomontage, Symbolbild von der Pressekonferenz mit Thomas Tuchel, Trainer, FC Bayern München, und dem Logo, Wappen des Vereins im Hintergrund

توخل: توقيت مجيئي مفاجئ لكنني سأبذل كل جهدي للفوز بالألقاب! 25.03.2023

يدرك المدرب الجديد لبايرن ميونخ توماس توخل أنه لا بديل عن النجاح في أعقاب خلافته ليوليان ناغلسمان في منصب الرجل الأول بالنادي البافاري. توخل كشف أنه كان "مندهشًا تمامًا" عندما تواصل معه مسؤولو النادي للتعاقد معه.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v 1. FSV Mainz 05 - Allianz Arena, Munich, Germany - October 29, 2022 Bayern Munich's Sadio Mane scores their third goal REUTERS/Michaela Rehle DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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يمتلك مدرب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان الباحث عن ازاحة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاعباً "جوكر" بمقدوره أيصال سفينة الفريق البافاري إلى برّ الأمان: ساديو مانيه.