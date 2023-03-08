تعيين توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونيخ بدلا من ناغلسمان المقال

توخل: توقيت مجيئي مفاجئ لكنني سأبذل كل جهدي للفوز بالألقاب!

يدرك المدرب الجديد لبايرن ميونخ توماس توخل أنه لا بديل عن النجاح في أعقاب خلافته ليوليان ناغلسمان في منصب الرجل الأول بالنادي البافاري. توخل كشف أنه كان "مندهشًا تمامًا" عندما تواصل معه مسؤولو النادي للتعاقد معه.