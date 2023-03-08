تعيين توخيل مدربا جديدا لبايرن ميونيخ بدلا من ناغلسمان المقال

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وقع بايرن ميونيخ الألماني عقذا مع المدرب الألماني توماس توخيل لتدريب الفريق. وأمام توخيل تحديات جديدة تتمثل في استعادة صدارة الدوري بالفوز على دورتموند والفوز بدوري أبطال أوروبا.
أنهى نادي بايرن ميونخ تعاقده بشكل فوري مع مدربه يوليان ناغلسمان بحسب ما نشر موقع صحيفة بيلد الألمانية. وحسب تقرير الصحيفة الشعبية الواسعة الانتشار فإنّ توماس توخل الذي درب عدة أندية أوروبية، هو الأوفر حظا لخلافته.
يوليان ناغلسمان يرحل وتوماس توخيل يحل مكانه. زلزال في فريق بايرن ميونيخ إثر قرار مفاجئ في عز منافسات الموسم. لكن هناك أسباب دعت النادي لاتخاذ القرار رغم المسار المميز الذي بصم عليه ناغلسمان مع البافاري في دوري الأبطال.
يدرك المدرب الجديد لبايرن ميونخ توماس توخل أنه لا بديل عن النجاح في أعقاب خلافته ليوليان ناغلسمان في منصب الرجل الأول بالنادي البافاري. توخل كشف أنه كان "مندهشًا تمامًا" عندما تواصل معه مسؤولو النادي للتعاقد معه.
يمتلك مدرب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان الباحث عن ازاحة باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاعباً "جوكر" بمقدوره أيصال سفينة الفريق البافاري إلى برّ الأمان: ساديو مانيه.
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