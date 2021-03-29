 تعيين المقررة الحقوقية الأممية كالامار رئيسة لمنظمة العفو الدولية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.03.2021

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تعيين المقررة الحقوقية الأممية كالامار رئيسة لمنظمة العفو الدولية

أعلنت منظمة العفو الدولية عن تعيين الحقوقية أجنيس كالامار رئيسة جديدة للمنظمة الحقوقية الدولية. كالامار شغلت منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة وقادت تحقيقات في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك التحقيق الأممي في مقتل خاشقجي.

الخبيرة الحقوقية الفرنسية أجنيس كالامار

الخبيرة الحقوقية الفرنسية أجنيس كالامار شغلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة

قالت منظمة العفو الدولية في بيان مساء الأحد (28 مارس/آذار 2021) إنه تم تعيين أجنيس كالامار رئيسة جديدة للمنظمة وإن قرار تعيينها سيدخل فورا حيز التنفيذ ولمدة أربع سنوات.

وأشادت سارة بيميش، رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو الدولية، في بيان إعلان التعيين بـ "البراعة الفكرية التي تتمتع بها كالامار، وخبرتها العالمية العميقة في مجال حقوق الإنسان، وصوتها الشجاع".

مختارات

كشفت أغنيس كالامار، المقررة الأممية الخاصة، أن مسؤولاً سعودياً رفيع المستوى أكد في اجتماع تواصله مع أفراد بغرض "التعامل" معها، على خلفية استمرارها في التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

مسؤول سعودي كبير ينفي الخميس ادعاءات أن يكون وجه تهديدا بالقتل للمقررة الخاصة للأمم المتّحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء تحقيقها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

قالت السعودية إنها "ترفض رفضا قاطعا" تقييم تقرير المخابرات الأمريكية الذي قال إن ولي العهد السعودي "وافق على اختطاف أو قتل" الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أنه تم تقديم الجناة للعدالة "حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية"

وقالت كالامار إنها تشرفت بتولي هذا المنصب. وقالت كالامار "عندما تسعى الحكومات والشركات إلى إسكات أصوات أولئك الذين يتحدثون علناً ضد انتهاكاتها، والتشويش على الحقيقة، وتقويض معايير حقوق الإنسان أو رفضها، فإن التحقيقات الصارمة والحملات بلا هوادة، التي تقوم بها منظمة العفو الدولية تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وشغلت الخبيرة الحقوقية الفرنسية منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مختصرة أو الإعدام التعسفي منذ عام 2016. وقادت تحقيقات في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك تحقيق رفيع المستوى للأمم المتحدة في  مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي  في 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتصدرت كالامار مؤخرا الأخبار بعد ما قالت إنها  تعرضت للتهديد من مسؤول سعودي رفيع  إثر تحقيقها حول اغتيال خاشقجي، ولم تذكر اسم المسؤول، لكن  رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد بن صالح العواد نفى قيامه بتهديدها. 

وسبق أن عملت كالامار مع منظمة العفو الدولية خلال الفترة من 1995 إلى 2001. وستتولى منصب قيادة منظمة العفو الدولية خلفا للأمينةَ العامة بالنيابة جولي فيرهار.

يشار إلى أن منظمة العفو لديها مكاتب في أكثر من 70 دولة وتصف نفسها بأنها أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في العالم. 

ع.ج.م/م.س (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 28:16

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