تعيين المقررة الحقوقية الأممية كالامار رئيسة لمنظمة العفو الدولية

قالت منظمة العفو الدولية في بيان مساء الأحد (28 مارس/آذار 2021) إنه تم تعيين أجنيس كالامار رئيسة جديدة للمنظمة وإن قرار تعيينها سيدخل فورا حيز التنفيذ ولمدة أربع سنوات.

وأشادت سارة بيميش، رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو الدولية، في بيان إعلان التعيين بـ "البراعة الفكرية التي تتمتع بها كالامار، وخبرتها العالمية العميقة في مجال حقوق الإنسان، وصوتها الشجاع".

وقالت كالامار إنها تشرفت بتولي هذا المنصب. وقالت كالامار "عندما تسعى الحكومات والشركات إلى إسكات أصوات أولئك الذين يتحدثون علناً ضد انتهاكاتها، والتشويش على الحقيقة، وتقويض معايير حقوق الإنسان أو رفضها، فإن التحقيقات الصارمة والحملات بلا هوادة، التي تقوم بها منظمة العفو الدولية تصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وشغلت الخبيرة الحقوقية الفرنسية منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مختصرة أو الإعدام التعسفي منذ عام 2016. وقادت تحقيقات في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك تحقيق رفيع المستوى للأمم المتحدة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتصدرت كالامار مؤخرا الأخبار بعد ما قالت إنها تعرضت للتهديد من مسؤول سعودي رفيع إثر تحقيقها حول اغتيال خاشقجي، ولم تذكر اسم المسؤول، لكن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد بن صالح العواد نفى قيامه بتهديدها.

وسبق أن عملت كالامار مع منظمة العفو الدولية خلال الفترة من 1995 إلى 2001. وستتولى منصب قيادة منظمة العفو الدولية خلفا للأمينةَ العامة بالنيابة جولي فيرهار.

يشار إلى أن منظمة العفو لديها مكاتب في أكثر من 70 دولة وتصف نفسها بأنها أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في العالم.

ع.ج.م/م.س (د ب أ، أ ف ب)