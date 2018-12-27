تعيين السفير السعودي في برلين وزيرا للخارجية خلفا للعساف

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصب وزير الخارجية السعودي وتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود خلفا له.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد تم تعينه في آذار/ مارس الماضي سفيرا للسعودية في ألمانيا. وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" البرلينية آنذاك أنه ولد في مدينة فرانكفورت الألمانية عام 1974 وأنه يجيد اللغة الألمانية . ونقلت عنه قوله إن الألمانية لغته "الأولى". وذكرت الصحيفة أيضا أنه مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولديه خبرة 15 في مجال التسليح.

وأصبح العساف، بحسب أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء بعدما كان قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له. وبموجب الأوامر الملكية، تم تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)