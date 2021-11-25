تعيين أول امرأة رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها اليوم الخميس (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) إن مساعدة الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميريانا سبولياريك ايغر، ستكون رئيسة للجنة الدولية للصليب الأحمر وتخلف بيتر ماورير عندما يتنحى في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ورحب ماورير الذي سيترك منصبه بعد عشر سنوات على تسلمه إياه، بالتعيين، قائلًا إن سبولياريك ايغر "ستأتي برؤية إستراتيجية وخبرة دولية قوية وخلفية دبلوماسية واسعة لهذا المنصب". وأضاف بأنها "قائدة بارعة وأنا واثق بأنها ستكون متعاطفة ومدافعة قوية عن حقوق الأشخاص المتأثّرين بالنزاعات المسلّحة والعنف".

من جهتها، قالت سبولياريك ايغر "إنه لشرف كبير ومسؤولية كبيرة أن أُعين رئيسة منظمة لطالما أعجبت بها بسبب رسالتها الدولية الملهمة والأساسية". وتابعت "سأسعى للإضاءة على الحاجات الأكثر هشاشة ولإنصاف التأثير الكبير لفرق اللجنة الدولية في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم".

وشغلت سبولياريك ايغر سابقًا رئاسة قسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية السويسرية، بالإضافة إلى قيامها بمهام دبلوماسية في بيرن والقاهرة ونيويورك. وعملت أيضا مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ودرست في جامعات بازل وجنيف وتحمل ماجستير في الفلسفة والاقتصاد والقانون الدولي.

ع.ج/ ز.أب (أ ف ب)