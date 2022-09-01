تعويم سفينة جنحت في قناة السويس وانتظام حركة الملاحة

أعلنت السلطات المصرية أنّ ناقلة نفط عملاقة جنحت في قناة السويس مساء الأربعاء (31 أغسطس/آب 2022) قبل أن يتمّ تعويمها بنجاح، في حادث أدّى لتعطيل حركة الملاحة في القناة لبضع ساعات وأثار مخاوف من تكرار ما حدث مطلع العام الماضي حين توقف هذا الشريان الحيوي لأيام عدّة.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ "الناقلة أفينيتي في جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس" مساء الأربعاء و"تمّ تعويمها بنجاح" بعيد منتصف ليل الأربعاء-الخميس. وتُعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم إذ تمرّ عبرها 10% من التجارة البحرية الدولية. وأعلن التلفزيون المصري نقلا عن هيئة قناة السويس: انتظام حركة الملاحة في القناة بعد تعويم السفينة الجانحة.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ "وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة نجحت في إنقاذ وتعويم" الناقلة البالغة حمولتها الإجمالية 64 ألف طنّ. وأضاف أنّ الحادث نجم عن "عطل فنّي بدفّة السفينة تسبّب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها".
ووفقاً لموقع "فيسيل فايندر" المتخصّص برصد حركة الملاحة البحرية فإنّ الناقلة التي ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 250 متراً وعرضها 45 متراً، ومتجّهة إلى ميناء ينبع السعودي. وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها سفينة القناة الاستراتيجية منذ الحادث الذي تسبّبت فيه "إيفر غيفن"، وهي سفينة حاويات عملاقة يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي.
وجنحت "إيفر غيفن" في 23 آذار/مارس 2021 أثناء عبورها القناة وسط عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة فعطّلت حركة الملاحة فيه في كلا الاتجاهين. واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جرّاء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم، بينما قدّرت شركات التأمين خسائر التجارة البحرية العالمية الناجمة عن الحادث بمليارات الدولارات يومياً.
ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.
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بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟
يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س