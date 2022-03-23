"تعويم" الجنيه المصري...إنقاذ للاقتصاد أم مضاعفة للأزمة؟

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انخفاض قياسي في سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، والحكومة المصرية تلجأ لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمتها الاقتصادية...ماذا وراء تعويم الجنيه المصري الجديد؟
في مصر تتراكم جبال الديون الخارجية التي وصل حجمها إلى أكثر من 145 مليار دولار. رغم ذلك تحاول الحكومة الحصول على مزيد من القروض لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة لأكثر من سبب، ما مخاطر المزيد من الاقتراض وهل من سبيل لتجنبه؟
مع ارتفاع الأسعار جراء حرب أوكرانيا وغيرها من الأسباب، بات معظم المصريين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية ويخشون أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى موجات من زيادة الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
أعلن الرئيس المصري عن رغبته في رفع سعر رغيف الخبز الذي تدعمه الحكومة، على أن يتم توجيه المبلغ الذي سيتم توفيره إلى برنامج لتغذية طلاب المدارس. فما خلفيات القرار المرتقب؟ وهل هذا هو الوقت المناسب لاتخاذه؟
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