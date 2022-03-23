 ″تعويم″ الجنيه المصري...إنقاذ للاقتصاد أم مضاعفة للأزمة؟ | مسائية DW | DW | 27.10.2022

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مسائية DW

"تعويم" الجنيه المصري...إنقاذ للاقتصاد أم مضاعفة للأزمة؟

انخفاض قياسي في سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، والحكومة المصرية تلجأ لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمتها الاقتصادية...ماذا وراء تعويم الجنيه المصري الجديد؟

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