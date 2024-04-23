تعويضات بالملايين لرياضيات ضحايا اعتداء جنسي بأمريكا

توصلت السلطات الأمريكية لتسوية بنحو 139 مليون دولار لتعويض مئات من ضحايا الطبيب السابق لاري نصار، الذي يقضي عقوبة سجن مؤبد بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش - برياضيات كن تحت رعايته- وحيازة مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال.

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء (23 أبريل/نيسان 2024) إنها توصلت إلى تسوية مدنية بقيمة 138.7 مليون دولار مع مئات من ضحايا لاري نصار، الطبيب السابق للمنتخب الوطني الأمريكي للجمباز، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على رياضيات كن تحت رعايته.

وذكرت الوزارة أن التسوية تحسم المزاعم بأن مكتب التحقيقات الاتحادي أفسد التحقيق الأولي مع نصار.

واستخدم لاري نصار، البالغ من العمر 60 عامًا، سلطته الطبية للاعتداء جنسيًا على أكثر من 250 لاعبة جمباز، معظمهنّ من القصر، داخل الاتحاد الأمريكي للجمباز، في جامعة ولاية ميشيغن وفي نادي للجمباز.

وأرسلت الاتهامات الأولى الموجهة إلى نصار في يوليو/تموز 2015 إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في إنديانابوليس (شمال)، لكن تم التخلي عن التحقيق بسرعة، واحتاج الأمر إلى تقرير آخر، في مايو/أيار 2016، فبدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقات جديدة. وخلص تقرير للمفتشية العامة لوزارة العدل في يوليو/تموز 2021، إلى وجود "أخطاء جوهرية" من جانب الأعوان المسؤولين عن التحقيق الأولي.

رياضيات يدلين بأقوالهن في قضية الاعتداء الجنسي من قبل لاري نصار الطبيب السابق للمنتخب الوطني الأمريكي للجمباز (أرشيف) صورة من: Loeb Saul/Pool/ABACA/picture alliance

وقال بنجامين ميزر القائم بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي في بيان "كان ينبغي أخذ هذه الادعاءات بجدية منذ البداية... ورغم أن هذه التسوية لن تمحو الضرر -الذي ألحقه نصار- نأمل في أن تساعد على منح ضحايا جرائمه بعض الدعم اللازم الذي يحتاجونه لمواصلة الشفاء".

ويقضي نصار حالياً حُكمًا بالسجن المؤبد بعد إدانته في عامي 2017 و2018 بتهمة العنف الجنسي على مدى عقدين من الزمن.

وظل نصار الطبيب الرئيسي لمنتخب الجمباز الأولمبي للسيدات لمدة 18 عاما، وحكمت عليه محكمة اتحادية في عام 2017 بالسجن لمدة 60 عاما بتهمة حيازة مواد للاعتداء الجنسي على الأطفال. كما قضت محكمتان منفصلتان في ميشيغان في العام التالي بسجنه لمدة تصل إلى 175 عاما ولمدة أخرى تصل إلى 125 عاما بتهمة التحرش بلاعبات جمباز تحت رعايته.

ويرفع الاتفاق -الذي أُعلِن عنه اليوم الثلاثاء- التعويضات المالية المدفوعة لضحايا تصرفات الطبيب السابق إلى أكثر من مليار دولار، بينها 500 مليون دولار من جامعة ولاية ميشيغن.

ع.ج.م/ع.م (روتيرز، أ ف ب)