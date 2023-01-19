 تعود الأبقار الأرجنتينية إلى مراعيها | DW الأخبار | DW | 20.01.2023

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تعود الأبقار الأرجنتينية إلى مراعيها

بينما يكافح العديد من المزارعين في الارجنتين الجفاف، يحاول البعض الآخر استخدام الأراضي المتبقية لإنتاج نوع مختلف من اللحوم. وهو نوع يقلل من الاحتباس الحراري ومذاقه أطيب.

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