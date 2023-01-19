تعود الأبقار الأرجنتينية إلى مراعيها

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بينما يكافح العديد من المزارعين في الارجنتين الجفاف، يحاول البعض الآخر استخدام الأراضي المتبقية لإنتاج نوع مختلف من اللحوم. وهو نوع يقلل من الاحتباس الحراري ومذاقه أطيب.
تكافح المزارعة الشابة تشيمي في بلدها الصين ضد الإيدز ومن أجل العدالة. رغم محاولات الحكومة التستر على الفضيحة، إلا أن شيمي تناضل بشجاعة من أجل ضحايا وباء الإيدز الذين أصيبوا به من خلال دم متبرع به كان ملوثا.
حلّ الصمت بدلاً من طنين النحل الذي كان يملأ فضاءات المزرعة التقليدية الضخمة لتربيته بقرية أنزركي جنوب المغرب، حيث اختفت خلاياه في كارثة بيئية مست أيضا مناطق أخرى من المملكة. فما سرّ هذا الاختفاء؟
لوبوف ياروش جدة أوكرانية عمرها يزيد عن قرن. لقد نجت من مجاعة "هولودومور"، التي تسبب فيها نظام ستالين في أوكرانيا قبل تسعين عاما. وتتمنى المرأة، التي عاصرت مآسي أوكرانيا عبر العصور، أن تعيش لتشاهد انتصار بلدها على روسيا.
يقدم مطعم قرب تل أبيب أطباقا من الدجاج المحضر في المختبر، في خطوة يراها أصحابها شرارة "ثورة" في مجال الطعام المراعي للبيئة، ومن شأنها أيضا المساعدة في تلبية الطلب الغذائي المتزايد.
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