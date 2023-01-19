تعود الأبقار الأرجنتينية إلى مراعيها

تشيمي - فضيحة الإيدز الكبرى في الصين

تكافح المزارعة الشابة تشيمي في بلدها الصين ضد الإيدز ومن أجل العدالة. رغم محاولات الحكومة التستر على الفضيحة، إلا أن شيمي تناضل بشجاعة من أجل ضحايا وباء الإيدز الذين أصيبوا به من خلال دم متبرع به كان ملوثا.