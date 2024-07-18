انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية

انتخب البرلمان الأوروبي أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية. وسعت الألمانية فون دير لاين، وهي أول امرأة ترأس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لإقناع النواب الأوربيين من خلال خارطة طريق للتكتل.

صوّت النواب الأوروبيون، خلال جلسة في ستراسبورغ الخميس (18 يوليو/تموز 2024)، لمنح رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعدما كانت قد حصلت على موافقة الدول السبع والعشرين في حزيران/يونيو.

وبعد اقتراع سري، حصلت المسؤولة الألمانية على 401 صوت مؤيد (مقابل اعتراض 284 صوتا، وامتناع 15 عن التصويت، و7 ورقات ملغاة)، ما يتجاوز الغالبية المطلقة التي كانت تحتاج إليها، وهي 361 صوتا على الأقل في البرلمان المؤلف من 720 مقعدا كي تفوز بولاية جديدة، في الاقتراع السري.

واعتمدت فون دير لاين، وهي أول امرأة ترأس المفوضية الأوروبية، في برنامجها الانتخابي على سجلها في إدارة الأزمات. وفرضت نفسها خلال الأزمات من جائحة كوفيد إلى حرب أوكرانيا مع تمرير تشريعات رئيسية أيضا منها الميثاق الأخضر والقواعد الرقمية، وميثاق اللجوء، والهجرة وغيرها.

وقبل التصويت سعت فون دير لاين اليوم لإقناع النواب الأوروبيين بمنحها ولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية من خلال طرح خارطة طريق لضمان غالبية واسعة تراوح بين الخضر وحزب جورجا ميلوني اليميني المتشدد.

وحاولت الألمانية المحافظة، في خطاب استمر ساعة، الرد على التطلعات المتناقضة أحيانا للمجموعات السياسية المختلفة الممثلة في المجلس. ووضعت في أعلى سلم أولوياتها تعزيز التنافسية والاستثمارات في الصناعات المهمة والدفاع، لكنها أيضا حددت هدفا مناخيا طموحا يتمثل بخفض صاف لانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 90 %. ووعدت بخطة "صناعات نظيفة" لخفض فاتورة الطاقة و"خطة مساكن ميسورة الكلفة" للأسر المتواضعة الحال، مع تعيين مفوض يعنى بهذه المسألة للمرة الأولى.

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وتدافع فون دير لاين منذ فترة طويلة عن "مفوضية جيوسياسية". ودعت في هذا الإطار إلى "أوروبا قوية" في مرحلة تتسم "بقلق وعدم يقين كبيرين" مؤكدة "لن أسمح بتاتا بأن يسود الاستقطاب الشديد في مجتمعاتنا. لن أقبل بتاتا بأن يدمر المتطرّفون أسلوب حياتنا الأوروبي".



وتقدم فون دير لاين نفسها على أنها ضمانة الاستقرار في وجه التوترات الجيوسياسية من الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة إلى الخلافات التجارية مع الصين وعودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.

وأكدت في خطابها أن "سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورا"، معتبرة أن "أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل على إرهاب حماس الوحشي".

وأضافت "سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين".

وكان قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا نهاية حزيران/يونيو على منح فون دير لاين ولاية جديدة من خمس سنوات على رأس السلطة التنفيذية التي تتولاها منذ العام 2019.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، دب أ)