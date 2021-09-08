تعهدات غربية جديدة بمزيد من الدعم لأوكرانيا

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة مفاجئة لكييف تزامنا مع اجتماع لأعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا..ماذا تمخض عن هذا الاجتماع؟ وماذا وراء زيارة بلينكن للعاصمة الأوكرانية؟
وافقت واشنطن على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار كقروض وهبات الى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية، إضافة إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة لكييف أعلن عنها خلال اجتماع دولي بقاعدة عسكرية بألمانيا.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
يبدأ وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتباراً من 26 آذار/مارس لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والملف النووي الإيراني.
في ذروة الأزمة والتهديدات المتبادلة، أعلنت الإدارة الأمريكية وحلف الناتو تسليم رد خطي على المطالب الروسية. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أكد أن بلاده عرضت على روسيا "مسارا دبلوماسيا جادا" لحل الأزمة الأوكرانية.
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