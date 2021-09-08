 تعهدات غربية جديدة بمزيد من الدعم لأوكرانيا | مسائية DW | DW | 08.09.2022

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مسائية DW

تعهدات غربية جديدة بمزيد من الدعم لأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة مفاجئة لكييف تزامنا مع اجتماع لأعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا..ماذا تمخض عن هذا الاجتماع؟ وماذا وراء زيارة بلينكن للعاصمة الأوكرانية؟

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US Defence Secretary Lloyd Austin gives opening remarks at the start of a meeting on September 8, 2022 at the US airbase in Ramstein, western Germany, as the United States gathered its allies in Germany for a new round of talks on bolstering the Ukraine militarily. - The talks are aimed at underlining the unity and solidarity of allies in their backing for Ukraine. NATO chief Jens Stoltenberg will be among the attendees, who include ministers and military chiefs from more than 40 countries. (Photo by ANDRE PAIN / AFP)

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وافقت واشنطن على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار كقروض وهبات الى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية، إضافة إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة لكييف أعلن عنها خلال اجتماع دولي بقاعدة عسكرية بألمانيا.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy poses for a picture with U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin before a meeting, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 24, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

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قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.

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