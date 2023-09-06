تعهدات بمساعدات جديدة.. بلينكن يشيد بالهجوم الأوكراني المضاد

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء (السادس من سبتمبر/ أيلول 2023) خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً إنّ بلاده "ستبذل قصارى جهدها" لدعم أوكرانيا فيما تواصل هجومها المضادّ ضدّ روسيا.

وأضاف بلينكن مخاطباً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "طلب مني الرئيس (جو) بايدن المجيء لأجدّد تأكيد دعمنا، ولضمان أنّنا نبذل أقصى الجهود".

كما أشاد خلال لقائه في كييف زيلينسكي بالقوات الأوكرانية قائلا إنها تحرز تقدّماً "مشجّعاً للغاية" في هجومها المضادّ ضد القوات الروسية. وأضاف "نرى بوضوح التقدّم المهمّ الذي يتمّ إحرازه الآن في الهجوم المضادّ وهذا مشجّع للغاية".

زيلينسكي يحذر من شتاء صعب

من جانبه حذّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا. وقال مخاطباً بلينكن "هناك شتاء صعب أمامنا. لكنّنا سعداء لأنّنا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه سويّاً مع شركائنا".

وتوجه زيلينسكي بالشكر للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة الذي تعرض العام الماضي لضربات روسية ممنهجة.

تزويد كييف بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

في غضون ذلك أعلن البنتاغون أنّ الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة. وأوضح البنتاغون في بيان أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1,7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرّعات الثقيلة. لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وتعهّدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو غزوها في شباط/ فبراير 2022. وطغت تقارير عن هجوم روسي على مدينة في شرق أوكرانيا أودى بحياة ما لا يقل عن 17 شخصا اليوم على زيارة بلينكن لتقديم دعم لكييف في هجومها المضاد على قوات الغزو الروسية.

وأدان زيلينسكي الهجوم الذي أصاب سوقا ومتاجر وصيدلية في مدينة كوستيانتينيفكا القريبة من ساحة المعركة، مشيرا إلى أن هناك طفلا من بين القتلى، كما أصيب 32 شخصا. وقال "يتعين هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن"، حسب تعبيره. وبلينكن أول مسؤول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو/ حزيران.

انتقادات روسية

وردا على سؤاله عن زيارة بلينكن، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن واشنطن تعتزم مواصلة تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا "حتى آخر أوكراني". وأضاف أن المساعدات الأمريكية لكييف لن تؤثر على مسار "العملية العسكرية الخاصة" التي تشنها روسيا.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)